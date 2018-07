Es handelt sich also um Nachwuchs – diesmal um Unternehmernachwuchs. Das heißersehnte Kind des Bundesverbandes der Deutschen Industrie ist die am vergangenen Donnerstag gegründete Gesellschaft zur Förderung des Unternehmernachwuchses, der zugleich ein „Deutsches Institut zur Förderung des industriellen Führungsnachwuchses“ als Amme beigegeben wurde. 28 namhafte Firmen der deutschen Wirtschaft Personalgesellschaften und Aktienunternehmen, gehören zu den Gründern. Weitere sind im Gespräch und wollen für die Zukunft Patenonkel sein. Das Präsidium wird von dem stellvertretenden AR-Vorsitzer des Siemens-Konzerns, Dr. von Witzleben, repräsentiert, der zugleich Beauftragter des Präsidiums des BDI für die Fragen des Unternehmernachwuchses ist. Ihm steht ein Kuratorium aus zwölf Persönlichkeiten der Wirtschaft zur Seite, die ausnahmslos Privatunternehmer oder Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften sind; ferner Dr. Herbert Studderer als Institutleiter.

Die Aufgabe ist, dem „Top-Management“ der Zukunft rechtzeitig einen Allround-Blick für die unternehmerischen Aufgaben zu vermitteln, mithin eine Qualitätsauslese zu ermöglichen und dann begabtem Wirtschaftsnachwuchs eine politische und ökonomische Schau in die Breite zu geben.

Zunächst hat man vor, je Jahr etwa zwei Dreiwochenkurse durchzuführen. Sie werden in Baden-Baden stattfinden, wo bereits erfolgreiche Versuchsveranstaltungen dieser Art Mut zu einem systematischen Vorgehen gaben. Die Initiatoren glauben, die Zahl der Teilnehmer zunächst auf etwa 25 bis 30 je Kursus setzen zu können. Jeder Tag wird ein bestimmtes Thema aus dem unternehmerischen Tätigkeitsfeld bringen und von einer führenden Persönlichkeit skizziert werden. Daran sollen sich Diskussionen mit den Teilnehmern anschließen. Es gibt also keinen Lehrer und keine Schüler, sondern nur einen Erstsprecher in einer Arbeitsgemeinschaft, in der jeder, der als Zuhörer kommt, zugleich Lehrmeister der anderen ist.

Was hier der BDI ins Leben gerufen hat, ist nur zu begrüßen. Mit der Zeit wird sich eine Koordination mit ähnlichen regionalen Einrichtungen und Kursen ergeben müssen, wobei wohl der Institution des BDI vor allem die „Schulung“ der höchstqualifizierten Kräfte als Aufgabe zufällt. Wenn es gelingt, daß in jeder Stadt zwei oder drei wirklich echte, in ihrer volkswirtschaftlichen und betrieblichen wie auch politischen Leistung respektable Unternehmerpersönlichkeiten den „ökonomischen Ton“ angeben, dann wäre bereits unendlich viel geschafft. Denn – wir wollen das Sprichwort umdrehen – gute Beispiele verderben böse Sitten. Und das ist zuweilen noch sehr notwendig.

Die Schwierigkeit, den richtigen Teilnehmerkreis zusammenzubekommen, liegt bei der heute allgemein gut verdienenden Wirtschaft nicht so sehr am Geld für den Kursus. Es liegt vielmehr darin, daß die Betriebe nicht solche höheren Angestellten schicken sollen, die man mal drei Wochen entbehren kann, sondern gerade diejenigen, die wegen ihrer Fähigkeiten und ihrer Bedeutung „unentbehrlich“ sind. Möglichst sollen es die Jahrgänge zwischen dreißig und etwa fünfundvierzig sein, also jene Altersstufen, in denen sich das Führungstalent bereits herauskristallisiert hat. Diese Männer müssen aus der Einkapselung des eigenen Betriebes heraus, hinter den Mauern ihrer Fabriken hervorkommen und in einer vom Schreibtisch gelösten Atmosphäre mit Gleichgestellten und Gleichgearteten aus anderen Branchen der Wirtschaft in ausgiebigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch treten. W.-O. Reichelt