Den Geschäftsbericht 1954 der Vereinigte Glanzstoff Fabriken AG, Wuppertai Elberfeld, in die Hand zu nehmen und durchzulesen, bedeutet zugleich eine Freude. Man ist verführt, sich die Frage zu stellen, ob ein Jahresbericht and eine Bilanz auch ästhetisch wirken können; am Beispiel Glanzstoff muß diese Frage bejaht werden. Dabei ist der Bericht ( wie im Vorjahr) nicht nur rein äußerlich geschmackvoll, sondern auch inhaltlich von einer präzisen Publizität, wie sie nar selten in den Jahresberichten anzutreffen ist. Freimütig weiden die eigenen Zahlen genannt und in Vergleich mit der gesamten Textilchemie der Bundesrepublik gestellt. Die Bilaozerläuterungen sind sachlich und allgemein verständlich. Der Bericht enthält zugleich Gedanken zur allgemeinen Wirtschaftslage. Er steht sozusagen bewußt mit beiden Füßen in dem Gesamttrend der deutschen Industrieentwicklung, deren unverdrossen weiterlaufender Aufschwang im Ertrags- und BilaozbiW von Glanzstoff seinen Niederschlag findet. Der mit einigen wenigen Federzeichnungen, mit vielen Tabellen und graphischen Darstellungen illustrierte Bericht sollte voß den betriebswirtschaftlichen Seminaren der deutschen Hochschulen und von mancher Aktiengesellschaft als Schulbeispiel der Berichterstattung angefordert und studiert werden. Da wir oft an dieser Stelle über mangelnde Publizität klagen müssen, ist es uns eine Freude, auch einmal vom guten Gegenteil berichten zu können. Das Unternehmen hat seine Aufwärtsentwicklung fortgesetzt und innerhalb der westdeutschen Chemiefaserindustrie erheblich gefestigt. Die Gesamterzeugung der Glanzstoffwerke Oberbruch. Obernburg und Kelsterbach erreichte 34 026 ( 29 305)t oder 16 v, H mehr gegenüber 1953 und 50 v. H mehr gegenüber 1952. Im ersten Viertel 1955 wurde mit 9712 t ein Stand um 14 2v, H höher als i. Verreicht. Trotz steter Preissenkung konnten auch die Wertansätze erhöht werden. Sie betrugen bie Glanz Jtoff 325 8( 308 5 Mill. DM oder 4-6v. H und im ersten Viertel 1955 95 7( 83 4) Mill. DM. Die gesamte Glanzstoffgruppe ( also einschl Spinnfaser AG, Glanzstoff Courtaulds, Bembetg, Kunstseiden AG und Barmer Maschinenfabrik) erreichte 1954 einen Wertuinsatz von 578 2 Mill oder 47v. H mehr als i V. Von besonderer Bedeutung waren dabei die Produktionssparten Perlonundtechnisches Reyon, Im Zeichen des aufwärtsgerichteten Winschaftstrends in der Bundesrepublik blieb die Mengenkonjunktur mit steigenden Produktionsund Versandzahlen sowie sinkenden Verkaufspreisen erhalten und führte im 55. Geschäftsjahr zu einer erneuten Verbreiterungder Konsumentenversorgung Zugleich sei nach Meinung der Verwaltung die Mengenkonjunktur, die 1952 begonnen hatte, in eine Expansionsphase eingemündet. Dies lasse ein weiteres wirtschaftliches Wachstum erwarten, Die gesamte westdeutsche Chemiefasetindastrie produzierte in allen Sparten 1954 mehr als 1953. Im einzelnen; Textil Revon, Cupra und Azetat (+ 13 1v H), technisches Reyon 18300t (+ 19 6v H), Zellwolle, Cuprafaser, Azetatfaser 129 800 t(+ 10 6v H), synthetische Chemiefäden 4& 00 t(i- 65 5v. H) und synthetische Spinnfasern 3200 t(4-32v. H). Die Bundesrepublik ist nach Großbritannien der zweitgrößte Erzeuget in synthetischen Chemiefäden innerhalb Europas Gemessen am Höchststand von 1951 sind zugleich erhebliche Preissenkungen zu vermerken. So liegen zur Zeit Textil Reyon um 20 v. H Perlon Garn um SS v. H, Perlon Faser um 47 v H, Technisches Reyon ura 30 v H und Zellwolle um 25 v. Hniedriger. Glanzstoff konnte dieser sinkenden Tendenz durch Kostendegressionen bei wachseaden Produktionskapazitäten ( insbesondere für synthetische Chemiefäden) folgen Durch erneute Qualitätsverbesserungen — ein Ergebnis von Forschungen und Investitionen — ergaben sich weitere nennenswerte Preisvorteile für den Verbraucher — Der Jahresgewinn, der 1949 noch 28, 1952 rund 56 und 1953 rund 72 MiU. DM betragen hatte, erhöhte sieb nunmehr auf 84 Mill. DM. Die Jahresdividende auf 90 12 Mill. DM Stammaktien erhöht sich von 8 auf 9v H( HV 22. Juli). R11. 80 Jabre Jnnkers Gasgeräle. Im Juli 1895 wurde di Junkers & Co. GmbH in Deüsaa als Herstellerfirma von Gasbadeöfen und Gasheizöfen in das Firmenregister eingetragen. 60 Jahre sind seither vergangen. Das VOR dem deutschen Pionier der Luftfahrt und des Gasfaches, Prof. Hugo Junkers, gegründete Unternehmen war immer führend auf seinem Gebiet und hat sich durch seine technische Forschungs- und Entwicklungsarbeit große Verdienste um den Bau moderner Im neuen Werk in Wernau am Neckar wi Junkers fortgesetzt. Erst vor kurzer l Junkers ingenieure Zündsicherungen für herde, Waschmaschinen, Heizkessel, I Geräte, die das Ausströmen vb nunvJimdeta. Die Gaswasserheizer und Gas heiz Dreieck sind nicht nur auf dem deutsch allen Landein der Welt geschätzt.

Auf Ihr zehnjähriges Bestehen konnte aHans Ritz, Meßwandlerwerk GmbH, Harab.

Das Unternehmen, bei dem es sich um da Art im norddeutschen Raum handelt, estWi. kleinsten Anfangen in verhältnismäßig kurzer bedeutenden Industriewerk;. Das Produktionspro Meßwandler aller Bauarten, Reihe und Klasse! spanrtuagswandier bis zum Höchstspannungsw " beschäftigt rund 300 Arbeitnehmer.

Vereinigte Jute noch ohne Dividende. I Spinnereien und Webereien AG, Hambur Grundkapital von 8 Mill. DM die Ralli B zu rd. 70 v. H beteiligt ist, bleibt auch fi den beiden Vorjahren) ohne Dividende 5 v. H ). Bei einem Rohertrag von 13 78 (l? und 0 68 (0 47) ao. Erträgen ist ein Ges ausgewiesen, der sich um den Vortrag ? wieder auf neue Rechnung vorgetragen wi der lolandabsatz im Berichtsjahr lebhaft v> stark zurück. Die Beschäftigung der Werke s Jahreshöhe. Die Spanne zwischen Rohstoffpretjrfic. erlös ht sich erneut erheblich verringert. T ers J955 blieb die Lage im wesentlichen unverMef sind für mehrere Monate mit Aufträgen vershen Die HV der Schwartauer Werke AG, Bad cire mjgte den Abschlug 1954 mit unv. 6 v. I 3 15 Mill. DM AK. Großaktionär der GHs Familie August Oetker, Bielefeld.

Die Reis- und Handels AG, Bremen, ble ohne Dividende Die HV genehmigte den A? die Opposition eines Kleinaktionäis. Die sich jähr erstreckenden Preisrückgänge hatten d Einkauf und in der Lagerhaltung zur Zurück! Der rückläufige Reismarkt, die Uberkapazif sehen Reismühlen und der kleine Absatz schärften Wettbewerb bedingt. Für das auf ausscheidende AR Mitglied Dr. Hans Wellb wurde Dr. Nagel (Norddeutsche Kreditbank) ii Die ao. HV der Saarländiscben Kreditbank den Beschluß des AR zur Kapitalerhöhung 300 Mill ffrs bestätigt. Das Bezugsrecht an i wurde den Nachfolgemstifuten der Deutschen die die neuen Aktien zum Bezugspreis vor nehmen. Die HV hat als Vertreter der Nach Deutschen Bank Bankdir. Hermann J. Abs ( der Süddeutsehe Bank AG) und Dr. Karl K mitglied der Norddeutsche Bank AG neu in t iändischen Kreditbank, Saarbrücken, gewählt Die Matheus Malier KG a. A, Sektkellerei verteilt für 1854 eine auf 6 h (i. V. 6) v. H eil auf 2 4 Mill DM Grundkapital und einen ebt Bonus von 2 Vä (2) v H. Das Berichtsjahr hat c eine weitere Umsatzsteigenjng gebracht. Das i jähr ist bisher zufriedenstellend verlaufen Die HV der "Gerling Konzern LebensversicherB und der beiden Tochtergesellschaften, der Fr Magdeburger Versicherungs AG "Alte Mägde Friedrich Wilhelm Magdeburger Lebsnsver, Friedrich Wilhelm", genehmigte die Abschlüs. von der Währungsreform bis 1952 eiaschl sov von den Tochtergesellschafte wurden ferner 1953 genehmigt. Dei Gerling KoozerB hat 1955 Schlüssen von Lebensversicherungen eine ungewö Entwicklung genommen. Die Gerling Konzern L nings AG weist gegenüber dem Vorjahr eine S Antragszuganges um mehr als 25 v. H aus.