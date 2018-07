Die Wirtschaftsredaktionen der großen Zeitungen sind wohl am besten in der Lage, die Entwicklung der Publizität im Aktienwesen zu verfolgen. Im Verlauf eines Jahres treffen bei den Handelsredakteuren weit über tausend Geschäftsberichte aller Branchen und viele tausend Einzelmitteilungen von Unternehmen ein. Wer aufgeschlossen die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt hat, wird zugeben müssen, daß die Publizitätsfreudigkeit beachtlich gestiegen ist, und daß darüber hinaus der Wunsch, mit jedem Aktionär in persönlicher Fühlung zu bleiben, guten Boden gewinnt. Die Jahresberichte – werden aufgelockert, gut illustriert und in zunehmendem Maße allgemein verständlich gemacht. Darüber hinaus bemühen sich viele Werke, ihre Aktionäre durch Zwischenberichte zu unterrichten. Sie bedienen sich dazu sowohl der Wirtschaftspresse wie auch besonderer Veröffentlichungen, die sie, soweit bekannt, an die Adresse ihrer Aktionäre senden. Wir zitierten kürzlich als ein gutes Beispiel die Einladung der Badische Anilin-& Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen am Rhein, an ihre Aktionäre; wir verweisen heute auf die Einleitung der Geschäftsberichtsbesprechung von der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, die an anderer Stelle dieser Ausgabe steht, und wir möchten zugleich die Aufmerksamkeit auf ein Rundschreiben lenken, das der Vorstand der Ilseder Hütte, Peine, dieser Tage an seine Aktionäre als fünftes Rundschreiben versandt hat.

Es ist ein Bericht über den Verlauf der Hauptversammlung. Aktionärwünschen entsprechend bringt das Rundschreiben eine Aufschlüsselung der Präsenz der Hauptversammlung. Danach waren persönlich 348 Aktionäre vertreten, von denen 228 Aktien im Nennwert bis zu 10 000 DM, 104 Aktionäre zwischen 10 000 und 100 000 DM, 15 Aktionäre zwischen 100 000 bis 1 Mill. DM und 1 Aktionär mit 1,127 Mill. DM Aktien angemeldet hatten. 303 Aktionäre waren durch andere vertreten, jedoch nicht durch Banken. Dies war zusammen rund 49 Mill. oder 57,2 v. H. des Grundkapitals. Der Rest von 36 Mill. oder 42,7 v. H. des Grundkapitals waren durch Banken vertreten.

Diese Aufschlüsselung wirkt aufmunternd und zeigt, daß die persönliche Anteilnahme an den HV’s oft größer ist, als allgemeinhin angenommen wird. In dem Rundschreiben heißt es dann weiterhin, daß die HV „angesichts der auch von der Wirtschaftspresse hervorgehobenen aktionärfreundlichen Politik der Verwaltung einen harmonischen Verlauf“ genommen habe. Ferner teilt die Verwaltung jedem Aktionär im Wortlaut die Ausführungen mit, die Dr. Rasch von der Verwaltung über Fragen der Investitionspolitik gemacht hatte, und die dem Aktionär zeigten, daß bei seinem Unternehmen ein langfristiger Generalplan zum Ausbau der Kapazitäten besteht.

Der Inhalt des Rundschreibens ist gut ausgesucht und enthält genau das, was den außenstehenden Aktionär interessiert und was er wissen sollte. Die Ilseder Hütte hat damit auch diesmal wieder mit ihrem individuellen Beitrag an einer fortschrittlichen Entwicklung des Aktienwesens mitgeholfen. Auf Grund vielfacher besonderer Erfahrungen möchten wir dabei als wirklich erfreulich hervorheben, daß sich die Ausführungen des Vorstandes auf die wichtigsten Dinge beschränkten. Es wurde vermieden, den Aktionären ermüdende und in technischen Einzelheiten sich verlierende stundenlange Ansprachen aufzubürden. W.-O. R.