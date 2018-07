Es gibt Städte, durch die gehen wir wie durch einen Traum. Wir sehen die Häuser, die Menschen, die Brücken, die Bäume, aber wir sind gewärtig, daß sie plötzlich verschwinden. Einem Maler, der vor Jahrhunderten lebte, trauen wir vielleicht zu, so etwas wirklich gesehen zu haben, wir selbst aber können kaum daran glauben. Wir haben uns längst an den Lärm, an die Reklame und die Schlagworte, an Hast und Ruhelosigkeit verloren. Stille und beschauliches Leben sind uns fremd geworden, und wir verstehen ihre Sprache nicht mehr, obwohl wir manchmal ahnen, daß wir dadurch ärmer wurden.

Der Maler Johannes Vermeer van Delft hat uns die Wirklichkeit seiner Tage erzählt. Seine Farben, sein Pinselstrich und ein Stück Leinwand haben uns den Zauber seiner alten Heimatstadt Delft überliefert. Wir wissen nichts mehr über sein Leben. Nur Geburtsdatum, Sterbetag und die Zahl seiner Kinder sind uns bekannt, und daß er sein Delft wahrscheinlich lebenslang nicht verließ. Aber er gab uns seinen „Blick auf die Stadt“, die Häuser, die sich zittrig im Wasser des Hafens spiegeln, das Rotterdamsche Stadttor und die Boote davor, den schlanken gotischen Turm der Neuen Kirche, der als dem Hintergrund durchblickt, die Sonne auf den roten und bläulichen Dächern, das zarte, gelbliche Licht, das verzaubernd und geheimnisvoll auf die Stadt niedersinkt.

Seitdem sind es dreihundert Jahre her, doch Delft hat sich diese Stille bewahrt. Im Hafen liegen noch immer Boote und zerschneiden das hauchzarte Spiegelbild der Häuser am Ufer. Das Stadttor ist wohl verschwunden, aber der Turm der Nieuwe Kerk ragt noch immer hervor. Helle Wolkenschatten ziehen über die Stadt, und das Licht ist noch so gelb und zart wie auf dem Gemälde, die Dächer ebenso rot, und der Wind kräuselt zierlich das Wasser. So viele Brückchen mit weißem Geländer spannen sich leichtfüßig über die Grachten. Die Linden säumen die Ufer der stillen Kanäle, der Duft ihrer Blüten durchzieht betäubend die Stadt, oder ihre Kronen streuen lässig das vergoldete Laub in das Wasser, oder die kahl gewordenen Zweige werfen hauchdünne Zeichnungen auf die Wände der alt gewordenen Häuser. Da sind Winkel, in denen die Zeit stehenblieb, unter den Brückchen hockt die Vergangenheit, und die Giebel sind wie Märchen.

In der Höhe ziehen die Möwen rufend ihre Kreise. Durch das Stadttor, das Oosterpoort, gehen und kommen die Menschen seit vielen hundert Jahren. Auf dem weiten Marktplatz, stehen sich seit altersher die Neue Kirche und das Rathaus gegenüber. Hier ist der Kern der Stadt, die Achse, um die sich das Leben der Bürgerschaft dreht. Taufe, Hochzeit, Begräbnis führen hierher. Kirmes, Lustrum und jede Woche der Markt erfüllen den Platz und kreisen um das Standbild von Hugo de Groot, Hollands größtem Rechtsgelehrten und Sohn dieser Stadt. Auf seinem Denkmal stehen die Worte: „Jeder wandelt auf Gottes Wegen.“

In den Seitenstraßen spielen die Kinder vor den alten Häusern. Vermeer hat uns auch davon ein Bild geschenkt: „Het straatje in Delft.“ Es strahlt so typisch die Atmosphäre von Holland aus, das Intime und Saubere, Nüchterne und doch Beschauliche, die Stille und die Zufriedenheit, die aus dem Glauben kommt. Die Treppengiebel recken sich zwischen den Bäumen nach oben, die weiten Fenster scheinen das Licht aufzusaugen. Ein kleiner Torbogen zwischen zwei Häusern führt in eine benachbarte Straße. Überall findet man solche Häuser in Delft, genauso verträumt wie bei Vermeer. Nicht zu vergessen die Hofjes, die stillen Höfe der Stadt. Delft besitzt einige, wenn auch nicht so viele wie Leiden. Aber hier wie dort beginnt man unwillkürlich zu flüstern, um nicht mit einem lauten Wort zu stören.

Früher war Delft reich an Klöstern, doch sie sind verschwunden, und nur noch Straßennamen erinnern daran. Eines aber blieb erhalten und dient jetzt als Museum: das Agathenkloster gegenüber der Oude Kerk. Als hier noch Nonnen und Priester wohnten, war der Prinz von Oranien beim Prior ein häufiger Gast. Als die Reformation die Insassen vertrieb, der Spanische Krieg das Land in tiefe Wirrnisse stürzte, der Prinz sich in Den Haag nicht mehr sicher fühlte, zog er hierher, und so wurde aus dem Kloster der Princenhof. Der Prinz selbst fiel hier den Kugeln seines Mörders zum Opfer, deren Einschläge in der Wand man heute noch sieht.

Hinter dem Prinzenhof erhebt die Alte Kirche ihren schrägstehenden Turm mit den fünf Spitzen, dem Symbol Christi und der vier Evangelisten. Der Turm ist schon lange so schief. Bereits vor vierhundert Jahren sollen die Nonnen in Sturmnächten aus ihren Schlafkammern geflohen sein, aus Angst, er stürze auf sie herab. Aber er neigt sich nöch immer so zur „Oude Delft“, der Gracht, die quer durch die Stadt von einem Ende zum anderen reicht und Kirche und Prinzenhof trennt. Diese Gracht ist die Perlenkette von Delft. Ein altes Bürgerhaus reiht sich ans andere, im Sommer schließen die Kronen der Linden ein Gewölbe darüber, das sich im dunklen Wasser spiegelt. Und zwischen den kleinen Perlen hängt wie ein Wunder die eine, die alle anderen an Schönheit zurückläßt: das Gemeenlandhuis. Wenn die Grafen von Holland ihre Städte besuchten, wohnten sie in den sogenannten Herrenherbergen. Diese Häuser waren Edlen oder hohen Beamten vom Grafen als Wohnhaus zu Lehen gegeben und hatten bei einem Besuch des Grafen ihm und seinem Gefolge als Obdach zu dienen. So ein Haus steht noch hier, ein gotisches Meisterwerk, wohl eines der schönsten Häuser in Delft. Die Wände aus grauem Naturstein sind von riesigen Fenstern durchbrochen, und über der Eingangstür leuchten die Farben neun bunter Wappen. Durch ähnliche Fenster fiel das Licht in die Interieurs von Vermeer. Noch heute treffen sich die Heimräte hier, die Verwalter der Wasserwege im Delftland. Das Licht strahlt von draußen herein und spiegelt sich, in den Kacheln und Porzellantellern an den Wänden, wie in den Räumen auf den Gemälden des großen Malers. Heinz Prechtl