„Jeder Rüstungsauftrag in der Bundesrepublik wird öffentlich ausgeschrieben. Wenn las in einzelnen Ausnahmefällen nicht möglich ist, muß die Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeriums eingeholt werden.“

Prof. Erhard in seinem UP-Interview vom 7. Januar 1955.

Trotz solcher und ähnlicher Verlautbarungen, die während der letzten Monate am laufenden Band an die Öffentlichkeit herangebracht worden sind, sieht diese mit einiger Sorge der weiteren Entwicklung entgegen, die nun, mit der beginnenden Aufrüstung, ja wohl doch eine Fülle von Komplikationen auf wirtschaftlichem Gebiet schaffen wird. Die Sorge gilt weniger dem Problem, ob die Aufstellung der Streitkräfte einen allzu großen Teil vom Zuwachs des Sozialproduktes für sich beansprucht – das wird ja, bei einer soliden Finanzierung, für die Minister Schäffer in persona bürgt, gar nicht akut werden. Die Bedenken richten sich vielmehr gegen die stümperhaft: Art, mit der seit Monaten in theoretisierend-grundsätzlichen Erwägungen irgendwelche „Verwaltungsrichtlinien“ für den Einkauf (das Wort „Beschaffung“ war, weil nicht hinreichend marktkonform, für längere Zeit verpönt) aufgestellt werden – also für die Beschaffung aller Dinge, die man für die Streitkräfte eines Tages brauchen wird, und die von der Truppe dann laufend verbraucht werden. Da geht es um Land, um Bauten, um Unterkunfts- und Ausstattungsgerät, Nachrichtenmittel! Kraftfahrzeuge (einschließlich Zubehörteile, Instandsetzungsgerät und Betriebsstoff), um die volle Ausrüstung des Mannes von der Sohle bis zum Scheitel, und um seinen Küchen- und Kochbedarf sowie um Sanitätsmaterial – vielleicht braucht man obendrein sogar noch einiges an Waffen (einschließlich Ziel- und Meßgerät), an Munition und an Pioniermaterial.

Nun ist der sach- und geschäftskundige Truppenbeamte, dem der Einkauf des marktgängigen Bedarfs der Streitkräfte als Aufgabe zufällt – früher bezeichnete man ihn als Intendanturrat – aus unerforschlichen Gründen in den Augen von Prof. Erhard eine bete noire; er ist ganz und gar gegen jede „Intendanturratswirtschaft“ und würde es im Interesse des marktwirtschaftlichen Prinzips am liebsten sehen, wenn jeder Soldat seinen Alltagsbedarf selber einkaufen könnte. Das ist eine wunderschöne Idee: im Geiste sieht man schon den Obergefreiten Asch bei der PPP-Zapfstelle vorfahren, um seinen Panzer (marktwirtschaftlich korrekt, gegen Barzahlung) aufzutanken; der Kompaniechef geht von Laden zu Laden, um festzustellen, welcher Bäcker die größten und frischesten Frühstücksbrötchen liefert und welcher Fleischer die schönsten Koteletts hat; der Abteilungskommandeur prüft die bemusterten Offerten, die ihm die Fabrikanten von Fernsprech- und Funkgerät ins Haus geschickt haben, und der Regimentskommandeur, als Bauherr der neuen Kaserne, verhandelt mit dem Grundstücksmakler und dem Architekten – natürlich nicht, ohne zuvor (streng marktwirtschaftlich!) einige Konkurrenzangebote angefordert zu haben ...

Das läßt sich nun im Detail noch weiter ausspinnen: der Bataillonsarzt kauft den Bedarf für die Truppenkrankenstube beim Drogisten ein, während dem Regimentsarzt der Geschäftsverkehr mit dem Apotheker obliegt. In strenger Anwendung des Grundsatzes, wonach

„Material, das schadhaft wird, ausschließlich von der Industrie und vom Handwerk repariert werden soll“,

– so war am 2. März in Prof. Erhards Leibblatt zu lesen! – darf es „große“ eigene Instandsetzungswerkstätten, mit zivilen Fachkräften, natürlich keinesfalls geben: deshalb muß der Schirrmeister bei der Autoreparaturwerkstätte, der Kammerfeldwebel beim Schneider und Flickschuster als Kunde in Erscheinung treten... Das ergibt also ein ebenso harmonisches wie idyllisches Gesamtbild, wie es ja wohl dem Denkmodell der vollkommenen Konkurrenz entspricht, und dem, um real sein zu können, nur eines fehlt: nämlich die Berücksichtigung des Monopolcharakters der massierten Nachfrage. Ist ein Mengenrabatt noch marktkonform? Darum geht es hier, um das Problem einmal in nuce deutlich werden zu lassen. Wer nach streng marktwirtschaftlichen Grundsätzen verfahren will, wird das atomisierte Angebot zur Geltung kommen lassen, ergo auf die Vorteile des Einkaufs im großen verzichten; er muß sich mit den Preisen abfinden, die „am Markt“ gelten, und sich im übrigen gottergeben darauf verlassen, daß die Konkurrenz unter den Anbietenden ihm eine relativ günstige Preisgestaltung beschert. Damit kämen wir denn zu dem System der („unbeschränkten“) öffentlichen Ausschreibungen – wenn sich die Fachminister der Länder (was sie aber gewiß nicht tun werden) mit dem Verzicht auf die bevorzugte Heranziehung von Flüchtlingsbetrieben und Betrieben in Notstandsgebieten abfinden würden. Ferner gibt es da noch die Landwirtschaftsminister, die Wert darauf legen, daß der Küchenzettel für die Einheiten und Verbände der Streitkräfte die jeweils unter Preisdruck stehenden Überschußprodukte bevorzugt berücksichtigt. Und schließlich gibt es noch – um von den Interessenten in der Wirtschaft und ihren Sachwaltern in den Parlamenten und in den Länderregierungen einmal ganz abzusehen – den Bundesfinanzminister, der sich für ein sparsames Wirtschaften mit öffentlichen Mitteln rechtens verantwortlich fühlt, und der dafür sorgen wird, daß nicht etwa (um marktwirtschaftlicher Prinzipien willen) die Grundsätze einer ordentlichen Haushaltsführung Schaden leiden....