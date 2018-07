D. L., London, im Juli

Der kürzlich von der britischen Monopolies Commission veröffentlichte Untersuchungsbericht dürfte eine neue Phase in der Geschichte der britischen Kartelle einleiten. Bis 1948 gab es wohl in einzelnen Ländern des Commonwealth (nicht aber in Großbritannien) eine Gesetzgebung, die die Regierung zur Monopol- bzw. Kartellkontrolle oder Beschränkung ermächtigt hätte, aber erst das Lloyd Jacob Committee, das sich 1948 mit Untersuchungen der Preisbildung im Einzelhandel befaßte und dabei feststellte, daß sich Handel und Industrie schlechter von Quoten und Preiskontrolle in der Nachkriegszeit trennen konnten als die seinerzeit sozialistische Regierung, führte zu einem Parlamentsgesetz und zur Bildung der Monopolies Commission.

Dieser neutrale Untersuchungsausschuß, der dem Handelsministerium (Board of Trade) angeschlossen ist und dessen Mitglieder (Wirtschaftler, Universitätsprofessoren und Gewerkschaftler) auch von diesem nominiert werden, hat bisher jedoch keine weiteren Befugnisse, als die Kartellabsprachen der ihr von der Regierung genannten Wirtschaftsorganisationen auf ihre Nützlichkeit oder Schädlichkeit gegenüber dem öffentlichen Interesse zu überprüfen. Etwa erforderliche Maßnahmen, die sich aus den Empfehlungen des Ausschusses ergeben könnten, erfordern jedoch, wie im Falle der dentalmedizinischen Industrie – dem einzigen bisherigen Fall –, parlamentarische Zustimmung. Allgemein ist es der Regierung immer gelungen, die einzelnen Verbände und Kartelle zum Verzicht auf Teile ihrer Absprachen zu bewegen.

Die Arbeit der zehnköpfigen Kommission ist jedoch ebenso langsam wie gründlich, und die bisherigen 11 Untersuchungen der Kartellverbände der Fahrzeugreifenindustrie, Holzimporteure, Zündholz-, Insulin-, Kabel-, Baumaterialien- und u. a. Radioröhrenindustrie haben die Regierung unter dem Druck der Öffentlichkeit gezwungen, eine Übersichtsuntersuchung von 290 Kartellen, die selbst allerdings nur einen Bruchteil aller bestehenden Kartelle repräsentieren, zu veranlassen.

In diesem Bericht hat die Kommission die wesentlichsten Kartellabsprachen in drei Hauptgruppen eingeteilt: 1. Gemeinsame Absprache von Produzenten- oder Handelsverbänden über Lieferungsausnahme von allen oder bestimmten Gütern angestimmte Partizipenten der Wirtschaft; 2. gemeinsame Anwendung von wirtschaftlichen Sanktionen und Boykott zur Erzwingung der Einhaltung von Verkaufs- und Einkaufsbedingungen sowie Minimalpreisen; 3. gestaffelte Mengenrabatte bei Einkäufen bei an Wirtschaftsverbänden angeschlossenen Mitgliedern.

Der Übersichtsbericht der Kommission schließt mit der Feststellung, daß die von ihr überwiegend gefundenen Kartellabsprachen nicht im Interesse der Öffentlichkeit liegen, obgleich gewisse Einschränkungen, wie Mindestverkaufspreise zur nachweislichen Einrichtung und Aufrechterhaltung eines im öffentlichen Interesse unterhaltenen Kundendienstes und Kaufs- und Verkaufsabsprachen zum Schutz strategischer und importabhängiger Industrien zu vertreten wären. Mit sieben gegen drei Stimmen empfahl der Ausschuß der Regierung eine gesetzliche Neuregelung der Kartellfrage.

Es besteht kaum ein Zweifel, daß sich die Regierung der Unzulänglichkeit der bisherigen Gesetzgebung bewußt ist. Man kann daher schon in Kürze die Vorlage eines neuen Gesetzes erwarten. Nach einer Erklärung, die Handelsminister Thorneycroft in der vergangenen Woche im Unterhaus abgab, hat sich die Regierung zu einer Mißbrauchsgesetzgebung mit umfassender Genehmigungspflicht entschieden. Die Regierung bemüht sich damit um einen Kompromiß zwischen den Empfehlungen der Mehrheit und der Minderheit des Ausschusses, nach dem einzelne bestimmte Kartellabsprachen kollektiv als gesetzwidrig erklärt werden und allen Kartellen die zwangsweise Veröffentlichung ihrer Absprachen auferlegt wird, wobei sich die Regierung vorbehalten wird, individuelle Verbote – sofern notwendig – zu erlassen.

Die konservative Regierung wird wenig Schwierigkeiten haben, ein neues Gesetz im Unterhaus durchzubringen – auch ohne Fraktionszwang. Die Wirtschaftsverbände befassen sich in der Zwischenzeit mit dem Abbau und der Modifizierung der von der Monopolies Commission am nachdrücklichsten kritisierten Übereinkommen, wohl in der berechneten (aber kaum berechtigten) Hoffnung, der Regierung auf Grund ihres freiwilligen Verzichts die Begründung für eine Gesetzesregelung zu entziehen...