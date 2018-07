y. s., Hamburg

Als vor einigen Jahren der Plan der Hamburger Baubehörde bekannt wurde, quer durch die Stadt eine „Ost-West-Straße“ zu legen, wurde die architektonische Neugestaltung der Bauflächen rings um die St. Michaeliskirche akut. Nach dem Aufbauplan sollen die Michaelisstraße und die Pastorenstraße im Zuge einer „Begrünung“ der Neustadt verschwinden. Dabei tauchte die Absicht auf, um Hamburgs Wahrzeichen, den „Michel“, einen Kranz kirchlicher Bauten zu legen. Dieser Plan wurde jetzt der Öffentlichkeit vorgelegt.

Der mit der Durchführung betreute bekannte Architekt Gerhard Langmaack will ein „kirchliches Zentrum“ errichten, zu dem ein Gemeindesaal, eine Schwesternstation, Wohnungen für Bedienstete der Kirche und ein drittes Pastorat gehören. Die Gebäude sollen bewußt schlicht und niedrig entstehen, um den majestätischen Eindruck der Hauptkirche zu unterstreichen. Der sich zwischen der Kirche und den neuen Gebäuden bildenden Platz soll mit Platten ausgelegt und mit Bäumen bepflanzt werden. Er soll den Charakter eines „klösterlichen Innenhofs“ erhalten. Der Grundgedanke der ganzen Anlage ist, eine stille „Kircheninsel“ mitten im tosenden Großstadtverkehr zu schaffen.

Doch bei dem kirchlichen Zentrum St. Michaelis soll es nicht bleiben. Es ist nur ein Beispiel, dem weitere folgen werden. Die Hamburgische Landeskirche ist der Ansicht, daß sie auch an die äußere Form denken muß, wenn sie ihre Position verteidigen will. Die Zeit ist vorbei, in der die Gotteshäuser das Gesicht der Städte bestimmten, und es als ein ungeschriebenes Gesetz galt, nicht höher als die Kirchen zu bauen. Es wäre ein Unding, mit den profanen Bauten von heute wetteifern zu wollen und etwa neben einen zwölfstöckigen Versicherungspalast eine zwei Meter höhere Kirche zu setzen. Sichtbarer Ausdruck der aktiven Haltung der Kirche kann daher nur die Massierung kirchlicher Bauten in Form von Gemeindezentren sein. Diese können, mit Ausnahme der Michaeliskirche und vielleicht noch der Katharinenkirche, nicht in der Innenstadt entstehen, in der nach der Ausbombung immer mehr Wohnungen Geschäftshäusern Platz machen und die Lokalgemeinden ständig kleiner werden. Der Verlagerung der Wohngebiete in die Außenbezirke müssen sich daher auch die Gotteshäuser anpassen. Deshalb werden am Stadtrand, in Langenhorn, Hamm und in Bergedorf, weitere Gemeindezentren entstehen.

Die in der City nun einmal vorhandenen Hauptkirchen können eine Existenzberechtigung nur noch durch übergemeindliche Funktionen erhalten. Ihre Gemeinden sind im wesentlichen lediglich „Personalgemeinden“. Eine Gemeinde, die vor rund hundert Jahren 30 000 bis 40 000 Seelen umfaßte, zählt heute nur noch etwa 2000 – und davon den größten Teil auf dem Papier. Die meisten Besucher der Kirchen in der Innenstadt gehen nicht „zur Kirche“, sondern „zu ihrem Pastor“. Besonders sichtbar wird das an den Predigten Professors Thielickes in der Michaeliskirche, bei denen eine halbe Stunde vor Beginn kein Platz mehr zu haben ist.