Künstler schreiben selten etwas anderes als Memoiren. Einige wenige Schauspielerinnen gibt es, die auch Romane veröffentlichen, aber, soviel mir bekannt ist, außer Luise Ullrich keinen weiteren schreibenden Filmstar. Ihr Erstlingswerk, das südamerikanische Reisetagebuch „Sehnsucht, wohin führst du mich?“ war ein Erfolg. Luise Ullrich kam zum Reisen – und dadurch zum Schreiben –, als das sehr früh erreichte Startum ihr fragwürdig zu erscheinen begann. Damals fuhr sie nach Island und schilderte das Erlebnis dieser Landschaft in einer Artikelreihe. Ihrem eigenen Geständnis nach schrieb sie, weil keiner ihrer Bekannten richtig zuhörte, wenn sie versuchte, von ihren Eindrücken zu erzählen ... Nun las man, statt zuzuhören. Das neue Buch:

Luise Ullrich: Ricarda. Kurt Desch Verlag, München, 9,80 DM

erscheint fünfzehn Jahre später und tritt mit sehr viel größerem Anspruch auf. Auch er ist nicht denkbar, ohne das lang zurückliegende Erlebnis der südamerikanischen Urwelt und seiner Urwälder. Luise Ullrich will das Schicksal einer Frau schildern, die ihre physischen und psychischen Kräfte, ihre kulturelle Gebundenheit zu ignorieren, das heißt zu vergewaltigen unternimmt, um einer „männlichen“ Aufgabe willen. Ricarda ist eine junge Wissenschaftlerin, die zur Erforschung urtümlicher Indiogebräuche in das Quellgebiet des Amazonas geschickt wird, ausgerüstet mit Tropenfestigkeit, Medizinkasten, sportgestähltem Körper und kühler Seele. Aber all dies prächtige Rüstzeug hilft ihr nichts: sie gerät unter das Gesetz des Dschungels und entkommt ihm im letzten Augenblick, noch lebend zwar, aber als ein geschändetes Bündel Elend.

Es muß der Verfasserin zugestanden werden, daß sie schildern kann. Die „grüne Hölle“, der verräterische Fluß, der Ekel vor Ungeziefer und Schmutz, der undurchdringliche Haß der Eingeborenen, die jämmerlich primitiven Lebensformen – das alles ist erlebt und farbig beschrieben. Das Buch hat freilich einen Fehler; es geschieht zuviel darin. Die Männer – der Flieger, der Ricarda im tiefstem Grunde liebt und an ihr auf horoskopischer Basis stirbt – der verkommene Weiße im Urwald, durch den sie in den Sog gerät – die Indioweiber, die Ricarda hassen – der Mord an einem unbequemen Aufseher – die gespenstische alte Großgrundbesitzerin und der von ihr aus- und gefangengehaltene Arzt – der Rauschgiftmordversuch, durch den Ricarda des Willens und klaren Denkens beraubt und sehr von außen her zum Opfer des ihr hörigen, später sie tyrannisierenden, verkommenen Werkleiters wird – weniger wäre mehr gewesen! Die Technik des Fortsetzungsromans, als der „Ricarda“ zuerst erschienen ist, hat dem Thema geschadet; der Grundeinfall wird vom Dschungel der Ereignisse überwuchert. Die meisten deutschen Romane heute leiden an einem Zuviel der Betrachtung, des Indirekten – dieser eher an einem Zuwenig.

mmg.