In der heutigen Wirtschaftssituation ist es sinnund zwecklos, Entschlüsse für Produktion und Vertrieb, Werbung und Verkauf lediglich auf Grund praktischer Erfahrungen oder gar des Fingerspitzengefühls zu fassen — den Markt "über den Daumen anzupeilen". Die wirksamen Faktoren und ihre Einflüsse allein sind schon kompliziert genug, von den diffizil gewordenen Verbrauchern ganz zu schweigen.

Selbst in ihren ausgereiften Methoden bedeutet die Marktforschung jedoch keineswegs ein allgemein gültiges Rezept, sondern sie steht wie jede betriebliche Maßnahme unter dem Gesetz steifender und sinkender Erträge. Sie erschöpft sich eineswegs in Zahlen und Tabellen, das heißt, ihre statistischen Methoden sind nur ein Teil dessen, was zur Klärung der Marktlage erarbeitet werden muß. Vielfach ist das Qualitative wichtiger als das Quantitative. Die geistige Erfassung des Problems und der strategische Entwurf des Vorgehens ist meistens wichtiger als die praktische Durchführung.

Dort, wo die Beurteilung der Ergebnisse der Marktforschung wie die Schlußziehung als Unternehmertätigkeit betrachtet werden, kommt es meistens auf das Zeigen der großen Linien an. Deshalb geht es vor allem um die Entwicklung der geistigen Linie und die Grundlegung einer Geschäfts- und Werbepolitik, die gleichzeitig Strategie ist. Deshalb geht es nicht so sehr um die Entwicklung der Spezialisten ihres Faches als um den Einsatz von Universalisten, die alle Felder des öffentlichen Lebens kennen, die den Markt bestimmen, Soziologie und u a. Psychologie einbeziehen und auswerten. Deshalb gehört ihre Anregung und Auswertung eher zu den Aufgaben des hochqualifizierten Werbefachmannes als zu denjenigen des Verkaufsleiters.

Die engen Zusammenhänge zwischen Marktforschung und Werbung ergaben sich zwangsläufig aus der miteinander verflochtenen Entwicklung beider Gebiete. Die betriebswirtschaftliche Marktforschung erhielt starke Antriebe und ihre große praktische Bedeutung für die Unternehmensplanung- und Führung durch zwei Ziele, die sich in der Marktwirtschaft aus der aufklärenden Dienstleistung für den Verbraucher und dem scharf gewordenen Wettbewerb ergaben: 1. Gewinnung von Unterlagen für eine ökonomisch und soziologisch rationellere Gestaltung und Streuung der Werbung; 2. Stellung von Planung und Budgetierung des gesamten Unternehmensprozesses auf zuverlässigere und wirklichkeitsnähere Grundlagen. Die enge Zusammenarbeit von Unternehmer und Werbefachmann ergibt sich logisch aus der Schlußziehung der quantitativen und qualitativen Marktforschung.

Marktforschung ist heute weit mehr als die bloße statistische Erfassung der Absatzmöglichkeiten. Vielmehr enthalten alle Phasen und Vorgänge der Produktions- und Absatzwirtschaft einen. Marktforschungsaspekt. Von besonderer Stärke ist der Einfluß ihrer Ergebnisse auf die Maßnahmen der Werbung als einen der wesentlichsten Teile des Vertriebs. Sie ist nicht mehr einzig und allein als ein Werkzeug des Verkaufs zu betrachten, sondern die moderne Wirtschaftswissenschaft erkennt in ihr ein Mittel zur Weckung latenter Bedürfnisse — zur Schaffung und Erhöhung der Nachfrage, zur Steigerung des Bedarfs. Da Werbung nicht mehr als Maßstab des Umsatzes gelten kann, sondern als Schlüssel zu seiner Erhöhung, muß sich die Festsetzung des Werbebudgets grundsätzlich ändern. Die Aufwendungen müssen steigen, wenn der Umsatz sinkt und nicht umgekehrt. Das bedeutet für den Unternehmer wie für die Werbefachleute eine vollkommene Abkehr von ihren bisherigen Budgetierungs- und Planungsmethoden.

Zur Befriedigung der Bedürfnisse des recht kritisch und kompliziert gewordenen Verbrauchers kommt das Bestehen eines scharfen Wettbewerbes, der heute noch lange nicht den höchsten Grad an Heftigkeit erreicht hat. Daraus entstehen im Betrieb und am Markt Situationen, die auch den erfahrenen Unternehmer nachdenklich und vorsichtig machen müssen. Sie bedingen und fördern sich vielfach, treffen zeitlich zusammen und potenzieren sich in ihrer Bedeutung für die Prosperität, ja für die Existenz des Unternehmens. Sie zwingen zum Nachdenken, zum Umdenken, zur Revision mancher als traditionell geheiligten Einstellungen zu wichtigen Fragen der Unternehmensführung. Da in der sozialen Marktwirtschaft die Werbung in ihren verschiedenen, meist eng miteinander verknüpften Formen und Mitteln zum Sprachrohr für die Öffentlichkeit wird, erscheint die Werbepolitik für die Öffentlichkeit als GeschäftspolitiL Der Unternehmer muß sich, will er nicht nur das wirtschaftliche Gedeihen seines Geschäftes, sondern auch die öffentliche Geltung seiner Firma unter Kontrolle halten und fördern, persönlich weit mehr als bisher mit den höheren Problemen der Werbung beschäftigen.

Die großen unternehmerischen Aufgaben bleiben dadurch ebenso unberührt, wie von speziellen Tätigkeiten und Entschlüssen, die sich aus einer besonderen Situation des Marktes ergeben und ein rasches Handeln verlangen. Der Unternehmer wird sich die Entscheidung über die Werbestrategie und Politik, die Festsetzung des Budgets und die Genehmigung des großen Werbeplanes vorbehalten. Er wird sich jedoch fernhalten von allen Arbeiten technischer, organisatorischer und exekutiver Natur. Auch die graphische Gestaltung wird er nur so weit beeinflussen, als es grundsätzlich notwendig erscheint, z B die Konstanz des firmeneigenen Werbestils zu bewahren. Das alles sind Aufgaben der Werbeabteilung. Der hochqualifizierte Werbefachmann wird aus den Ergebnissen der laufenden Marktbeobachtung, aus der systematischen Ergänzung der Markterkundung dem Unternehmer wertvolle Hinweise und Anregungen geben können.