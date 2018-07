Wer es heute unternimmt, ein auf vollständige Übersicht angelegtes Buch über die neue Musik zu schreiben, gerät auch bei größtem Willen zur Objektivität in ein Spannungsfeld von Fragen und Problemen. Jede Darstellung eines in der Vergangenheit liegenden Sachverhalts kann sich über gesicherte historische Fakten hinaus auch bezüglich des Rangs und der Bedeutung von Personen und Werken auf „Tatsachen“ gründen. Aber der neuen Musik gegenüber befinden wir uns ja noch mitten in der Tatsachenbildung drin, und jede gleichzeitige Darstellung beteiligt sich gewollt oder ungewollt an diesem primären Prozeß. Die Dinge stehen überwiegend noch im Examen, im Stadium des Angebots, und was ihnen zukommt ist nicht neutrale Darstellung noch gar Deutung, sondern Urteil, ja oder nein. So ist die vorsätzliche Objektivität jedes Buches über neue Musik irgendwie illusionär. Diesem Dilemma kann sich auch ein in seiner systematischen Wissensfülle so hervorragendes Standardwerk wie:

Karl H. Wörner: „Neue Musik in der Entscheidung.“ Verlag Schott’s Söhne, 368 S., 12,60 DM

nicht entziehen. Wörner geht von einer Hochebene neuer Musik aus, die durch Schönberg, Bartòk, Hindemith und Strawinskij repräsentiert wird. Kein Mensch würde die überragende Bedeutung dieser vier Persönlichkeiten bezweifeln. Wie provisorisch dennoch eine solche zeitgenössische Klassikerbildung ist, geht aus der Darstellung beiläufig hervor, wenn Wörner da, wo es darum geht, neben der beispiellosen funktionalen Bedeutung Schönbergs auch die schöpferische Evidenz von dessen Werk zu beschwören, nicht ohne Verlegenheit sagt: „... an Schönbergs Frühwerken nimmt heute niemand mehr Anstoß ... mit dem Werk (Moses und Aron) werden sich Generationen beschäftigen.“

In und neben diesem durch Persönlichkeiten konstituierten Feld kreuzen sich außerdem als sozusagen selbständige Faktoren die „Systeme“. Und gerade da, wo es um scheinbar objektive Dinge und nicht um Personen und Werke (und mithin um Urteile) geht, vor der an sich so gescheiten und sachlich klärenden Darstellung der Sphäre der Systeme, Programme und Begriffe, versagt die vorgefaßte Neutralität.

Notwendigerweise gerät die Darstellung programmatisch akzentuierter Persönlichkeiten breiter und plastischer, als die von gleichsam noch anonym schaffenden, deren Persönlichkeitsbild sich erst in der Rückschau bilden kann. Hierin liegt eine provisorische Gewichtsverteilung, die eine Korrektur durch die echte Geschichtsbildung erfahren wird. Auch hat natürlich Wörner selbst sein subjektives Näher und Ferner in der zeitgenössischen Musik, das auf die perspektivischen Größenverhältnisse der Darstellung Einfluß hat und in dem eine heimliche Stellungnahme und Urteilsverkündung liegt. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn auch in den verkleinerten Blickfeldern die Auskunftserteilung völlig stichhaltig wäre. Wenn zum Beispiel der Verfasser die von ihm selbst zitierte Quelle über den Komponisten Abendroth gelesen hätte, den er als Pfitznerschüler deklariert, wüßte er, daß Pfitzner von der kompositorischen Tätigkeit seines Freundes und Biographen überhaupt keine Kenntnis genommen hat. Was auch nicht ganz stimmt, ist der Titel des Buches, denn durch Wörners Darstellung kommt als Resultat das förmliche Gegenteil heraus: das große „Unentschieden“ in der neuen Musik.

Karl Grebe

