Auf einer Pressekonferenz der Adam Opel AG, Rüssesheim, äußerte der Vorsitzende des Vorstandes, Edward W. Zdunek, daß nach seiner Schätzung die Automobilproduktion in Westdeutschland im laufenden Jahr um 18 v. H. über der des Vorjahres liegen dürfte. Opel wird 1955 etwa 180 000 Einheiten herstellen, wovon rund 55 v. H. in den Export gehen dürfte. Auf die Frage, ob Preisermäßigungen zu erwarten standen, meinte Zdunek, daß eher die Frage nach Preserböhungen gestellt werden könne, und wies dabei auf die in den letzten Monaten um 7 v. H. erhöhten Stahlpreise und auf die Erhöhung der Reifenpreise hin. Man hofft jedoch, die Preise unter der Voraussetzung, daß nicht weitere Preissteigerungen eintreten werden, halten zu können. Die Lieferfristen für die Opel-Wagen betragen zur Zeit sechs Wochen. Die Kapazität des Werkes mit einer Tagesproduktion von (40 Einheiten ist voll ausgenutzt: Dir. Zdunek kam sodann ausführlich auf das Investitionsprogramm der Opel AG zu sprechen Das bis Ende 1957 vorgesehene Gesamtprogramm in Höhe von 300 Mill. DM ist bisher zu 42 v. H. (125 Mill. DVD abgewickelt. Das für die Tagesproduktion gesetzte Ziel von 1000 Einheiten wird aber vor 1957 nicht erreicht werden können.

Von der Gesamtproduktion des Jahres 1954 in Höhe von 167 650 Einheiten entfallen 110 000 auf den Olympia-Wagen, 44 000 auf den Kapitän und der Rest von etwa 14 100 auf den 1 3/4-t-Lieferwagen. Die geplante Produktionsausweitung wird sich am stärksten auf die Produktion des Olympia-Wagens auswirken. Zur Frage der Versorgung mit Kohle erklärte Zdunek, daß die Opel-Werke für die Zeit vom 1. 4, 1955 bis 1. 4. 1956 rund 40 v. H. des Kohlebedarfs, der sich auf rund 150 000 t erstreckt, aus den USA beziehen werden.

Für das Geschäftsjahr 1954 weist die Ertragsrechnung einen Gewinn von 92,7 – in Mill. DM – aus, der sich um den Vortrag auf 146,6 erhöht. Der Gewinnausweis 1954 ist u. a. beeinflußt worden durch Auflösung nicht mehr erfordernder Rückstellungen und durch den ermäßigten Satz von 30 v. H. Kapitalertragssteuer. 90 Mill. DM des Reingewinns werden für die Zeichnung zusätzlicher Aktien verwendet werden, wodurch sich das AK der Gesellschaft auf 200 Mill. DM erhöht. Da auf Grund des deutsch-amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommens erstmalig nur 15 v. H. Dividendensteuer abzuführen sind, verbleibt ein Dividendenrest von rund 18 Mill. DM für den Transfer an den amerikanischen Aktionär. 1953 wurden 12,8 Mill. DM und 1952 6,4 Mill. DM effektiv transferiert.

Der Gesamtumsatz lag 1954 im Wert um 46,9 v. H. über dem Vorjahr. Von der Gesamtproduktion, die sich gegenüber dem Vorjahr um 58,5 v. H. auf 167 650 Einheiten erhöhte, wurden 91 754 Wagen oder 55,9 v. H. exportiert. Der Exportanteil liegt also erheblich über dem Durchschnitt des westdeutschen Exports mit 44 v. H. Die gesamten Investierungen seit der Währungsreform bis 1954 einschl. betragen 444,7 Mill. DM, davon 109,4 Mill. DM Zugang im Berichtsjahr. Der Opel-Aufsichtsrat hat T. J. Radl zum ordentlichen Mitglied und Heinrich Bärsch, Alfred W. Gaedertz, Joh. Günther, Kurt Mees und Friedrich Netzband zu stellv. Mitgliedern des Vorstandes der Adam Opel AG bestellt. W.

Die Verwaltung der Fellen & Guilleaume Garlswerke AG, Köln-Mülheim, schlägt der zum 30. August einzuberufenden HV eine Kapitalerhöhung um 15,6 Mill. DM auf 93 Mill. DM vor. Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab 1, Juli 1955 werden unter Ausschluß des ges. Bezugsrechtes von einem Bankenkonsortium übernommen mit der Verpflichtung, den Aktionären die neuen Aktien im Verhältnis 5:1 zu pari zum Bezüge anzubieten. Für 1954 wird eine auf 8 (1953 : 6 : 1952 : 5) v. H. erhöhte Dividende auf das bisherige Grundkapital von 77,4 Mill. DM vorgeschlagen. Als Gewinn sind 6,21 Mill. DM ausgewiesen. Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr ihre Umsätze mengenmäßig und trotz rückläufiger Preise auch wertmäßig erhöhen können. Bei den Tochtergesellschaften war das Ergebnis ebenfalls durchweg zufriedenstellend. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr werden günstig beurteilt.