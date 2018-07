J. H., Paris, im Juli

Es gab vor dem Krieg etwa 100 000 Personen in Paris, die ständig im Hotel wohnten. Sie hatten entweder keine geeignete Wohnung gefunden oder kein Interesse gehabt, sich ständig zu etablieren, und verlängerten ihren Aufenthalt von Monat zu Monat. Gegenwärtig zählt man mehr als eine halbe Million Menschen, die in Paris eher schlecht denn recht in 250 000 Hotelzimmern als Dauergäste logieren. Wenn vor der Pariser Wohnungskrise der durchschnittliche Aufenthalt in einem Hotel der französischen Hauptstadt sechs Wochen nicht überstieg, so erreicht er gegenwärtig die Dauer von mindestens einem Jahr für 80 v. H. der „Hotelgäste“.

Unzählige junge Ehepaare sind gezwungen, sich in einem Hotelzimmer zu etablieren. Die statistischen Erhebungen ergeben, daß in den sieben Jahren zwischen 1946 und 1952 mehr als zehntausend junge Ehepaare, die in dieser Zeitperiode geheiratet hatten, in ein Hotelzimmer zogen, ohne die Hoffnung zu haben, in einer absehbaren Zeit auszuziehen. Man nimmt an, daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwa 20 000 „junge Ehen“ mit einem für ihr Budget oft sehr kostspieligen Hotelzimmer vorliebnehmen müssen. Im Departement der Seine, das heißt: in Paris und seiner nahen Umgebung, zählt man 1287 Hotels, die die Bezeichnung de tourisme führen und 11 953 Hotels ohne jede Spezifikation. Die Hotels dieser zweiten Kategorie können als sogenannte „Wohnhotels“ angesehen werden, während die Touristenhotels eher danach trachten, keine Dauermieter aufzunehmen. Sie vermieten ihre Zimmer auch nicht pro Monat, sondern nur pro Tag.

Neben den Hotels gibt es in der französischen Hauptstadt indessen sogenannte Meubles oder Garnis, deren Zahl unbekannt ist, aber viele Tausende betragen dürfte. Etwa hunderttausend Menschen wohnen gegenwärtig in Paris mit ihren Familien in derartigen möblierten Wohnungen, deren Preis im Durchschnitt etwa 15 000 Francs für ein Einzelzimmer, 30 000 bis 40 000 Francs pro Monat für ein Zimmer mit Küche und Bad und zwischen 40 000 und 55 000 Francs für zwei Zimmer mit Küche und Bad pro Monat beträgt. (Zum Vergleich sei angeführt, daß der Durchschnittslohn eines Pariser Arbeiters 30 000 Francs erreicht.)

All die Menschen, die heute in Paris 15 000 Francs im Monat für ein Hotelzimmer oder 35 000 Francs für eine möblierte Kleinwohnung bezahlen, würden gerne eine leere Wohnung haben, wenn sie eine finden könnten. Das ist nicht so einfach. Es wird wohl in Paris viel gebaut, aber wer zu einer der neuen Volkswohnungen kommen will, die in den Vororten mit Staatshilfe erbaut werden, muß eine Barauslage von einer halben bis einer Million Francs machen. Er muß außerdem nachher für den vollen Preis der Wohnung, der je nach der Anzahl der Wohnräume und der Wohngegend, in der das Haus erstellt wurde, zwischen zwei und vier Mill. Francs beträgt, jedes Jahr der staatlichen Kredithilfe (Credit foncier) zwischen 150 000 und 250 000 Francs Rückzahlungen erstatten. Ist der volle Betrag –die Kredite werden zumeist auf 20 Jahre gegeben – zurückgezahlt, dann wird man Besitzer der Wohnung. Man kann auch in Althäusern Wohnungen zu einem relativ niedrigen Preis kaufen; aber in diesem Fall ist man als Mitbesitzer des Hauses verpflichtet, alle Reparaturen mitzubezahlen, die gemacht werden müssen. Da die Pariser Häuser im Durchschnitt 55 Jahre alt sind und sehr oft umfangreiche Renovierungen nötig haben, kommt einem die ses Wohnen letzten Endes doch ziemlich hoch. Natürlich findet man hin und wieder auch Wohnungen, die gemietet werden können. Aber das ist in Paris überaus selten, und man muß schon großes Glück haben, von einer derartigen verfügbaren Mietwohnung zu hören. Es gibt keine Agentur, die sich mit der Vermittlung von Mietwohnungen befaßt, weil die Hausbesitzer in der Regel vom Gesetz streng verbotene Ablösungen von einigen hunderttausend Francs verlangen.

Das französische Wohnungswesen krankt an einem Übel, das politischer und wirtschaftlicher Natur ist. Gäbe es in Frankreich stabile politische Verhältnisse und eine stabile Währung, dann würden sich, da ja der Staat von sich aus nicht alle Wohnungen bauen kann, auch private Kapitalien finden, um Häuser zu bauen, die vermietet werden können. Hunderttausende würden gerne eine höhere Miete als in den Abtwohnungen bezahlen, um eine normale Rendite sicherzustellen. Aber die unsichere währungspolitische Lage, das noch immer nicht gefestigte Vertrauen zur Währung bringt es mit sich, daß die vom Privatkapital erbauten Häuser mit oder ohne Hilfe des staatlichen Kreditsystems rasch an den Mann gebracht, das heißt verkauft werden müssen, um Kapital und Profit sicherzustellen, bevor währungspolitische Maßnahmen den Wert des Francs weiter reduzieren.