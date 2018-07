Inhalt Seite 1 — Petrus wichtiger als Schäffer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine neue „Welle“ ist im Anrollen: Nach der Freßwelle, der Kleiderwelle, der Möbelwelle und zuletzt der Reisewelle („jeder Deutsche einmal in Italien“) scheint jetzt die Haushaltswelle an der Reihe zu sein. Konsumpolitisch „trägt“ man neuerdings Arbeitserleichterungen für die Hausfrau. Ein Arbeitsausschuß soll gebildet werden, der das sogenannte Erhard-Programm zur Verbreitung arbeitsparender Geräte und Maschinen in der Hauswirtschaft erörtern und fördern soll. Die Industrie, der Einzelhandel, der Großhandel und natürlich auch die Hausfrauenverbände werden darin vertreten sein.

Zweifellos ein mehr als reizvolles und aussichtsreiches Unterfangen. Die Bundesrepublik hinkt nach, soweit es um die Ausstattung der Haushaltungen, vor allem mit Elektrogeräten, geht – nicht nur hinter den USA, sondern auch manchen europäischen Ländern, zum Beispiel in Skandinavien. Nehmen Sie nur die Kühlschränke: In den Vereinigten Staaten haben neun von zehn Familien einen Kühlschrank. In der Bundesrepublik ist nur jeder sechste Haushalt damit ausgestattet. Beim Kühlschrank soll es – geht es nach Minister Erhard – nicht bleiben. Er denkt auch an ein Programm zur Beschaffung von Waschmaschinen, von Nähmaschinen elektrisch oder nicht – und anderen Haushaltsgeräten. Sie sind ebenfalls in der Bundesrepublik noch weit weniger verbreitet als in manchen anderen Ländern – auch Europas.

Nur jeder zehnte Haushält hat bei uns zum Beispiel eine Waschmaschine, jeder dritte freilich einen Staubsauger. In den USA – um wieder diesen Vergleich zu nehmen – sind vier Fünftel aller Familien mit Waschmaschinen wohlversehen.

Der Bundeswirtschaftsminister denkt bei seinem Programm natürlich nicht nur an geplagt? Hausfrauen. Er denkt wohl vor allem, daß es an der Zeit sei, auch die Verbrauchsgüterindustrie wieder voll auf die Sonnenseite der Konjunktur zu versetzen, nachdem sie von dort eine Zeitlang durch die Investitionsgüterindustrie und vor allem die Bauwirtschaft verdrängt worden war. Die Entwicklung bahnt sich übrigens ohnehin schon kräftig an. Besonders der Kühlschrankabsatz steigt parallel zum Thermometer. Und die Verfechter des „Kühlschrankprogramms“ kommen uns manchmal sogar so vor, als brauchten sie die Haushaltswelle gar nicht erst groß zu unterstützen, sondern könnten gleich als Wellenreiter auf ihr daherschwimmen.

Der Bundeswirtschaftsminister meint also mit seinem Programm eine weitere Wirtschaftsbelebung auf einem aussichtsreichen Gebiet und zugleich eine Lenkung der Kaufkraft in Bahnen, auf denen kaum Kollissionen mit der beginnenden Rüstungswirtschaft zu erwarten sind. Der Familienminister, der diesem Programm begeistert applaudierte, meint etwas anderes: Arbeitserleichterung für die Hausfrau, besonders in kinderreichen Familien. Und gemeint ist – wie immer, wenn es ums liebe Geld geht: Der Bundesfinanzminister.

Gedacht ist an folgendes: Die Anschaffung von großen Haushaltsgeräten soll dadurch verlockender gemacht werden, daß ihr Anschaffungspreis wie bei Wirtschaftsgütern in Betrieben ganz oder in Jahresraten bei der Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens abgezogen werden kann – und zwar im Wege des Lohnsteuerjahresausgleichs auch bei Lohnsteuerzahlern.

Es vergeht wohl kein Tag, an dem nicht von irgendeiner Seite Wünsche nach Steuerzugeständnissen an Minister Schäffer herangetragen werden, und es nimmt nicht wunder, daß er sich gewöhnlich taub stellt. Mindestens zwei Argumente sprechen freilich dafür, daß er seine Ohren den Erhard-Forderungen wenigstens nicht ganz verschließen sollte: Nehmen wir ein kleines Fremdenheim mit – sagen wir – sieben Betten. Dort sind Waschmaschinen, Kühlschrank und andere Elektrogeräte selbstverständlich, da für den Betrieb nötig steuerlich abzuschreiben. Die Familie aber, die ja ebenfalls eine Wirtschaftseinheit ist und manchmal noch mehr Köpfe hat, als im Fremdenheim beherbergt werden, hat diese Möglichkeit nicht. Und zweitens: Wenn die Auto- oder Motorradfahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte steuerlich begünstigt werden, um dem Erwerbstätigen das Leben zu erleichtern, dann könnte man mit dem gleichen Recht ähnliche Vergünstigungen für Arbeitserleichterungen im Haushalt fordern.