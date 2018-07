Inhalt Seite 1 — Roman eines überwachen Bewußtseins Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Ebert

Die Wüste, literarisch des längeren schon Methapher des Anfänglichen, des Elementaren, des Nichts, der Flucht aus der Zivilisationsmühle – wird allmählich zum Gemeinplatz in doppelter Bedeutung: Romanautoren unserer Tage lieben es, ihre Helden – übersättigt und angewidert, desillusioniert von einem Europa (oder Amerika), das ihre Hoffnungen nach diesem Kriege enttäuscht hat – in die Wüste reisen zu lassen. Vorher brechen sie alle Brücken hinter sich ab, verlieren meist nach der Ankunft ihren Paß und ihr letztes Geld und setzen sich der Leere der Wüste aus.

In dieser „Fluchtliteratur“ steckt mehr als bloße Zivilisationsfeindlichkeit, an sich schon symptomatisch und problematisch. In ihr ersteht – so hart im Zugriff, so kraß in den Details sich die Autoren auch geben – totgesagte Romantik, schamhaft verbrämt, wieder auf. Nicht die Romantik des Abenteuerlichen – wo ginge es abenteuerlicher zu als bei uns? –, sondern in der müden Geste der Resignation, in der Flucht vor dem Gewohnt-alltäglichen, in dem Verlangen nach einem Leben jenseits der Norm, in der Sehnsucht nach etwas, das – so und so – endlos ist.

Gleichviel, ob die Helden dieser Romane in der Wüste untergehen – meist gehen sie unter – oder zurückkehren: es bleibt die Frage, ob es unbedingt die Wüste sein muß, um sich zu verlieren oder um sich zu finden. Ist die Wüste überhaupt noch Gegenpol zum „Dickicht der Städte“? Mußte sich der Held in Wiechers „Einfachem Leben“ an einen masurischen See, fischend und jagend, vergraben, um „einfach“ zu leben? – Diese allgemeineren Erwägungen vorausgefügt, unterscheidet sich der Erstlingsroman des jungen Engländers

Christopher Leach: Das Rad. Karl Rauch Verlag, Düsseldorf, 155 S. Deutsch von Paridam von dem Knesebeck, 8,80 DM

von den anderen Wüstenromanen nicht nur darin, daß es sexuell weit weniger „hart“ zugeht, sondern vor allem dadurch, daß sich sein namenloser Held zur Rückkehr entschließt, als er erkennt, „Stadt oder Wüste, wir alle seufzen am Morgen“.

Wie die anderen war er in die Wüste gefahren, weil er gescheitert war. „Sein Scheitern ... lag in jener gewissen Zeit seines Lebens, als ihm etwas unbeschreiblich Schönes, ein großes, unbekanntes Geschenk von Würde und Liebe versprochen worden war, und dieses Versprechen war unerfüllt geblieben.“ – Räuberische Beduinen nehmen ihn gefangen, .verbrennen seinen Wagen. – „Meine Söhne haben dich gefunden, meine Brüder verbrennen deine Heimkehr“, sagt ihr Anführer –, lassen ihn mitziehen, am Kampf teilnehmen. Als er eines ihrer Mädchen verführt, wird sie verstoßen, er gebrandmarkt und schließlich an ein Rad geschmiedet, das dazu dient, Wasser aus einem Brunnen zu schöpfen. Fast ohne Nahrung, den Schikanen durchreisender Beduinenstämme ausgeliefert, in der Nähe der verwesenden Leiche eines Negers (seines Vorgängers auf diesem Posten, den man erschoß), sieht er sich dem absoluten Nullpunktseines Daseins ausgesetzt. Dem Scheitelpunkt seines Scheiterns. An der Überwindung dieses Scheiterns, an der Kehre zu einem neuen, positiven Ansatzpunkt, scheitert – wenn auch sehr ehrbar – der Autor. Eines Tages wird der Mann am Rad von einer dreiköpfigen Tänzergruppe befreit. Waren die Menschen der Wüste bis dahin durchaus keine besseren Wilden, sondern bessere Teufel, so ist nun an diesen Tänzen, alleo wortlos edel. Und muß man dem Helden die Befreiung fraglos gönnen – Leich möchte man sie verübeln, denn sie bringt sein so gut konzipiertes Gebäude fast zur Einsturz.