B. P., Stockholm, im Juli

Der schwedische Staat steht im Begriff, das Aktienkapital der großen nordschwedischen Erzgesellschaft Luossavaar-Kirunavaara AG aufzukaufen – ein Geschäft, das den Steuerzahlern rund 1000 Mill. Kr. (etwa 800 Mill. DM) kosten wird. Das lockt zu einem kleinen Blick auf die bisherigen Erfolge, die der Staat in diesem reichen Lande als Unternehmer gehabt hat.

Da ist das große, nach dem Kriege errichtete Eisenwerk in Luleå, Norrbottens Järnverk AG, in dem der Staat so nach und nach 300 bis 400 Mill. Kr. investiert hat und das ihm ganz allein gehört. Zum Glück. Zwar haben die privaten AGs der schwedischen Eisenindustrie neue Rekordumsätze erzielt und höhere Gewinne ausgeschüttet. Das staatliche Eisenwerk aber weist wieder einen Verlust aus, rund 33 Mill. Kr., gegen 22 i. V. Und obwohl es gegenwärtig zu guten Preisen voll beschäftigt ist, rechnet man für 1955 wieder mit einem Verlust von etwa 5 Mill. Kr. In 1954 hatte man mit 14 Mill. Verlust gerechnet, und dann wurden es über 30. Unwillkürlich fragt man sich, warum es die private Eisenindustrie, die ja nach dem Kriege auch enorme Neuanlagen errichtet hat, soviel besser kann?

Ein anderes Staatsunternehmen, das in der letzten Zeit viel erwähnt wurde, ist die 1947 gegründete AG Atomenergie. Sie erhielt im vergangenen Jahr über 9 Mill. Kr. vom Staat und hat im Laufe der Jahre einen kleinen Atomreaktor zu Versuchszwecken fertiggestellt, sowie Untersuchungen über die mögliche Urangewinnung aus den schwedischen Ölschiefervorkommen durchgeführt. Erst in zehn Jahren aber hofft man, ein erstes Atomkraftwerk in Betrieb nehmen zu können. Bedenkt man, daß es in Schweden keine Kohle gibt, daß die Wasserkräfte in etwa 20 Jahren voll ausgebaut sein werden und daß ein von der amerikanischen Marine gebautes, mit Atomkraft angetriebenes U-Boot bereits seit etwa einem halben Jahre lustig herumschwimmt, so macht das Tempo, mit dem diese staatliche Gesellschaft am Atomenergieproblem arbeitet, fraglos einen geruhsamen Eindruck. Aber sie hat dafür ja auch das Monopol dafür in Schweden ...

Dagegen machen die guten, alten Staatsbetriebe, die Schwedischen Staatsbahnen und das Vattenkraftwerk, die seinerzeit noch nach „kapitalistischen“ Grundsätzen gegründet wurden und die beide mit privater Konkurrenz zu kämpfen haben, einen wirtschaftlich durchaus gesunden Eindruck. Zwar fühlen die Staatsbahnen in den letzten Jahren auch die Strukturveränderung, die der Kraft wagen verkehr herbeigeführt hat. Und hätten sie die privatwirtschaftliche Freiheit gehabt, in guten Jahren Rücklagen zu machen, so würden sie heute bedeutend konkurrenzfähiger und moderner sein, statt, wie soeben, einige Tarife heraufsetzen zu müssen. Immerhin aber können sich sowohl die Staatsbahnen wie die Wasserkraftwerke technisch im internationalen Standard gut behaupten.

Das Telegraphenamt hat offenbar jedoch nicht genügend wirtschaftliche Bewegungsfreiheit. In Stockholm allein warten rund 15 000 auf ihren Anschluß, und im ganzen Lande fehlen rund 70 000 Fernsprecher. Hier hat man die in der Kriegszeit entstandenen Rückstände ebensowenig aufholen können, wie im gleichfalls staatlich dirigierten Wohnungsbau. Der Mangel an Wohnungen wird in Schweden noch auf rund 100 000 veranschlagt.

Das sind einige positive und negative Beispiele, die besagen, daß der schwedische Staat bei seinen wirtschaftlichen Unternehmen vermutlich ebensoviel Glück und Pech hatte wie andere Staaten. Will man boshaft sein, so kann man hinzufügen, daß die ganze plangelenkte schwedische Volkswirtschaft seit Monaten mit Verlust arbeitet: mit einem fortlaufenden Devisenverlust in der Zahlungsbilanz, der für 1955 auf nicht weniger als 500 Mill. Kr. amtlich vorausgeschätzt wird.