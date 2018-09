Der Kongreß tanzt nicht, der Kongreß sonnt sich. Das hochsommerliche Klima Genfs und der seidige Himmel, der sich über die Stadt am See spannt, hat die Konferenz der Großen Vier in eine friedfertige Stimmung eingelullt. Bulganin und Chruschtschow, Molotow und Schukow nutzten schon den Tag ihrer Ankunft zu einer gemeinsamen Stadtrundfahrt, die aufs Haar einer privaten Herrenpartie glich. Präsident Eisenhower hat in seinem Privatgepäck seine Golfschläger nicht vergessen, und die Anwesenheit von „Mamie“ Eisenhower im geblümten Taftkleid und Lady Eden mit ihrem aus London mitgebrachten Küchenchef verstärken noch den Eindruck, als habe sich eine gesamte Familie in einem Ferienkurort zusammengefunden, um endlich einen seit Jahren gärenden Erbschaftsstreit zu begraben..

Die Strohhüte, von Präsident Eisenhowers breitschultriger Leibwache lassen den locker sitzenden, täglich überprüften Colt in ihren Schulterhaltern vergessen. Frankreichs Ministerpräsident Faure schwärmte auf dem Bankett, das er am Sonntagabend der sowjetischen Delegation gab, seinen Gästen von seinem Weingut auf dem gegenüberliegenden Seeufer vor. Nur Marschall Schukow sah man noch nie anders als in einer bis zum Halse zugeknöpften Uniform mit goldenen Epauletten.

Was am nächsten Tage im kühlen Sitzungssaal des marmorierten Völkerbundpalastes geschieht, kann man am sichersten am Tage vorher an den lockenden Gestaden des Lac Leman erfahren. Die Korrespondenten der Weltpresse und Diplomaten der Großmächte aalen sich dort Seite an Seite in der strahlenden Sonne des Südens. Badehosen haben offenbar etwas Völkerverbindendes. Wer Geduld und Übung hat, auf dem Bauche liegend eine in der Hitze sich träge hinschleppende Unterhaltung zu führen, der schnappt so beim süßen Nichtstun mehr auf, als das Journalistengros in der hektischen Atmosphäre des von Schreibmaschinengeklapper, Telephongerassel und Lautsprecherdurchsagen erfüllten Pressezentrums.

Diese Konferenz mit über tausend Teilnehmern und Mitarbeitern der Großen Vier und über zweitausend Journalisten mag nicht jenes Gespräch sein, das Churchill vorgeschwebt hat, als er in den letzten Monaten seiner Ministerpräsidentschaft immer wieder den Plan zu einer Diskussion „auf höchster Ebene“ vorantrieb. Es fehlt bei einem solchen technischen Aufwand jener die Geheimhaltung verbürgende Charakter, wie er sich im Krieg auf der Krim oder in Teheran von selbst ergab. Jedes Wort wird hier zwar nicht nur, aber auch zum Fenster hinausgesprochen; die Zeit zu wirklichen Konzessionen ist auf dieser Konferenz noch nicht gekommen, weil die nach Genf gerichteten Augen der Welt die Großmächte zwingen, ihrem Prestige große Aufmerksamkeit zu widmen.

Vor den Hauptquartieren der Regierungschefs und Delegationen beherrschen die mit aufdringlicher Unauffälligkeit gekleideten Geheimpolizisten das Bild. Um das Hotel Metropole, in dem die sowjetische Delegation abgestiegen ist, flanieren als Touristen verkleidete GPU-Beamte. Ihre Tarnung besteht in sichtbar zur Schau getragenen Photoapparaten. Aber niemand, der in ihre grimmigen Gesichter blickt, wagt anzunehmen, daß sie in ihren ausgebeulten Taschen auch wirklich nur Rollfilme tragen. Ernsthafter noch treiben es die Amerikaner. Die Garde des Präsidenten braust, stets auf den Trittbrettern eines offenen, leeren Kabrioletts stehend, hinter Eisenhowers Limousine durch die Stadt und schaut so mißtrauisch um sich und an den Fensterfronten empor, als wimmele die Stadt von Anarchisten als existierten nicht die wackeren Soldaten des Zürcher Regiments Nr. 28, die, mit Maschinenpistolen an allen Zufahrtstraßen postiert, den militärischen Schutz der Konferenz übernommen haben.

Die Genfer Bürger und Feriengäste sind von all dem herzlich wenig beeindruckt. Als die Konferenz der Großen Vier begann, standen nicht halb soviele neugierige Müßiggänger vor dem Völkerbunds-, palais wie bei der Ankunft Haile Selassies in Bonn vor dem dortigen Backsteinbahnhof, und nur ein Bruchteil jener 25 000 Menschen, die am Vorabend der Konferenz den Prediger der Atom-Ära, Billy Graham, und seinen 500 Choristen in Genf lauschten, fand Zeit, einen Gedanken an die Staatsmänner zu verschwenden.

In der Tat: wer Eisenhowers lachendes Gesicht bei seinem sonntäglichen Kirchgang sah, Bulganins kleinbürgerlichen Knebelbart, Chruschtschows gemütliche Leibesfülle und Sir Anthonys braungebranntes Urlaubsgesicht, dem erscheinen angesichts der berühmten 130 Meter hohen Seefontäne, den spielerisch dahingleitenden Motorbooten und Wasserskiläufern alle düsteren Aspekte unseres Zeitalters fast unwirklich. Einen Tag nach der Explosion der ersten Atombombe in Neu-Mexiko begann vor genau zehn Jahren, am 17. Juli, die letzte Konferenz der alliierten Regierungschefs in Potsdam. Damals galt es, in einer Umgebung von Ruinen den Krieg zu liquidieren, heute soll der Frieden gewahrt werden. Es gibt dafür keine animierendere Kulisse als das liebliche Panorama von Genf. L. Breek