Oikkim ist ein Paradiesgarten. Im Tal der Tista, des reißenden Bergstroms, der das Schmelzwasser des Kanchenjungagletschers mit sich führt, eht man fast alle Pflanzen der Welt. Stauden, die nan in Deutschland nach Zentimetern mißt, er eichen hier ihre acht bis zehn Meter. Riesenhafte oinsettias mit ihren knallroten Blüten wechseln iit Teppichen von Primeln, deren Blütenvandelaber in Blau, Rosa und Gelb brennen. Aus hrer Heimat Sikkim brachte man die Primeln in ille Welt, wo sie als Zwerge ihreta feuchtwarmen Klima nachtrauern. Selbst den Bäumen genügt es nicht, in gigantischer Pracht im Wald dazustehen, +st jeder trägt als Dekoration einen Kragen aus chideen. 660 Orchideenarten gibt es in Sikkim, mtrote, gelbgrüne, violette Glocken, Trichter, ispen, Schlünde — engelhaft und obszön zugleich. ;Hedermäuse, flattern im Halbdunkel der Orchideenwälder, ihre Flügel schimmern transparent in Kobaltblau und Kupferbronze. Und über allem ier Lärm von Vögeln, kreischenden Affen und den eissägen der Zikaden.

Das Tistatal zieht sich ungefähr 50 Kilometer urch Sikkim hin und steigt von 500 Meter Höhe bis zu 6000 Meter am Fuße der Himalajagletscherwelt. Vom unteren Laufe der Tista an, dem tropiAen Dschungel mit armdickem Bambus und iananenbäumen, erlebt man in der Steigung sämtche Klimata der Erde. Von indischer Tropenglut ois zum eisigen Hochalpenklima. Vegetation ad Tierwelt wandeln sich von tropischen Farnen zum eisigen Hochalpenklima, vom Leoparden s zum Schneehasen.

Die Ureinwohner dieses Bergiandes, Menschen von ngolischem Typ, sind die Lepchas oder wie sie n Ihr Ursprung liegt verborgen im Nebel der reschichte. Heute ist es ein aussterbendes Volk — s sind nur etwa 7000. Langsam aber sicher werden sie von den nach Sikkim einwandernden Nepalis verdrängt. Die Nepalis, ausgezeichnete Bauern, landhungrig und Experten im Roden, treiben die scheuen und zurückhaltenden Lepchas immer tiefer in die Dschungelseitentäler. Die Lepchas sind die geborenen Naturforscher, sie kennen die Lebensgewohnheiten aller Pflanzen und Tiere und haben aotz ihrer in abstrakten Begriffen kargen Sprache einen Eigennamen für jedes lebende Wesen, ob Tier oder Pflanze. Offiziell Buddhisten, sind sie im Herzen Animisten und beten zu den Berg- und Flußgeistern. Die m Scharen einwandernden Ne lis, aus dem von Menschen überkochendem Kessel i epals, bilden fast die gesamte Bauernschaft. Die tte, feuchte Erde Sikkims eignet sich vorzüglich für den Reisanbau. Unter den Nepalis änderte sich e) Form der Seitentäler. Reis Terrassen erheben sich Hereinander fast über 1500 Meter. Durch den >üg. Auch Orangenplantagen wurden von den Nepalis angelegt und gedeihen hier bis zu 1700 üegt bei ungefähr 3000 Metern.

Die führende Schicht der Bevölkerung ist fast gänzlich tibetischer Herkunft. Vom 13. Jahrhundert bis zum Ende des 19, wurde Sikkim noch zu Tibet gerechnet. Erst 1888 wurde Sikkim ein selbständiger Staat unter anglo indischem Protektorat. Die Motive, welche Europäer in dieses abgelegene Land führen, sind oft kurios. So zieht zur Zeit eine Zweimannexpedition durch Sikkim, um unbekannte Bananensorten zu entdecken. Das Bananenforschungsinstitut in Trinidad sandte die beiden Experten aus, um ihr wichtigstes Problem, viruswiderständige Bananen durch Kreuzung zu züchten, durch neue Funde zu lösen. In Sikkim fanden die Bananensucher fast dreißig unbekannte Sorten. Zuweilen trifft man Botaniker und Orchidcenjäger, die irgendwo von einer neuen Pflanzenar hörten und ihr nun wie einem Phantom nachjagen. Da die Ausfuhr von Orchideen untersagt ist, wird ein kleiner Ableger oder der Samen als Trophäe in die Heimat mitgebracht.

Ein junges amerikanisches Ehepaar photographiert, mißt und registriert gerade in Sikkim mit Liebe und endloser Geduld die Kunstschätze der Gompas (Buddhistenklöster). Ihre Aufgabe ist nicht einfach. Hotels gibt es hier nirgends, auch keine Wirtshäuser. Nur Dak Bungalows. Das sind kleine Häuser, die man im voraus mieten kann, sofern man die Einreiseerlaubnis nach Sikkim in der Tasche hat. Man bringt sein Essen und seinen Schlafsack mit. Ein Aufseher, der Chowkidar, reinigt das Gasthaus, macht Feuer in der kleinen Küche und wartet auf Trinkgeld. Manchmal hilft er, das Essen zu bereiten, vorausgesetzt, daß er als frommer Hindu oder Buddhist kein Rindfleisch anzufassen braucht. Denn auch hier ist jie Kuh heilig. Kein Tier darf getötet werden, and der Reisende muß sein Corned Beef mitbringen. Sikkim is£ nicht nur als Naturpark, sondern auch als Staatswesen einzigartig. Einzig vor allem darum, weil es — bisher — von der Welt in Frieden gelassen wurde. Es gibt hier nämlich kein öl, es gibt weder edle, noch unedle Metalle. Orchideen und Schmetterlinge führen zu keiner Interessensphärenbildung. Sikkim hat daher das Guck, für die Großen dieser Welt uninteressant zu sein. Wohl ist Sikkim für Indien strategisch wichtig. Seine Außenpolitik wird von Delhi aus kontrolliert. Aber gegen das rotchinesische Tibet schützt die gigantische Äzd7en;ga Gebirgskette und das "Göttlichen Berge" genannt. Nur zwei Hochpässe in 5000 Meter Höhe führen nach Tibet, rauh und unwirtlich und nur mit trainierten Maultieren passierbar: der Natu La und der Jelep La, Die Regierung Sikkims liegt in den Händen eines Maharadschas, dessen Geschlecht seit der Mitte des 17. Jahrhunderts regiert. Der Maharadscha von Sikkim ist ein absoluter Herrscher — wohl der einzige unter den absoluten Herrschern der Geschichte, der seine Macht nie mißbraucht. Er ist ein frommer Buddhist und alles Leben ist ihm heilig. Selbst Schmetterlinge dürfen in seinem Reiche nicht gejagt werden. Die Regierungsform ist noch ganz patriarchalisch. Der Maharadscha weiß um das Wohl und Wehe seiner Untertanen, die ihre Sorgen vertrauensvoll in seinen Palast in der Hauptstadt Gangtok tragen. Der Herrscher von Sikkim ist ein begeisterter Orchideenzüchter und kein schlechter Maler. Ein Kunstkritiker würde ein Gespräch über den französischen Impressionismus mit großem Gewinn mit ihm führen.

Der Thronfolger, der Maharadsch Kumar, studierte in Oxford. Heute organisiert und inspiziert er persönlich die Schulen des Landes. In Sikkim gibt es allerdings nur Elementarschulen. Begabte Schüler werden auf Staatskosten in die höheren Schulen in Darjeeling oder Kalimpong geschickt. Auch das erste Krankenhaus wurde jetzt in Gangtok gebaut und der Maharadsch Kumar sucht europäische Ärzte.

Gangtok liegt ungefähr 1300 Meter hoch auf einem Berg und sieht von der Feme wie ein Gugelhupf aus, auf welchem die Häuser wie Rosinen verstreut sind. Die größte und glänzendste Rosine in dem Kuchen ist der große Buddhatempel mit goldenem chinesisch geschwungenem Dach. Hier werden berühmte Mysterienspiele und Dämonentänze aufgeführt. Im Vorhofe des Tempels stehen hohe Flaggenmaste mit roten und schwarzen Yakschwänzen, Gebetsfahnen und ein steinernes Becken, aus welchem Weihrauch zum Himmel steigt. Vom Dach des Tempels dröhnen die meterlangen Posaunen, vom Innenraum des Tempels hört man das Brummein der Gebetspauken und dazwischen silberhell die Glöckchen, die das Ende eines Gebets ankündigen. Im Innern des Tempels stehen riesenhafte vergoldete Buddhas, schimmernde auf dem Wege zur Buddhaschaft befinden), wunderbare Malereien von chinesischer Anmut und Hunderte von Butterlämpchen, die Tag und Nacht vor dem Altar brennen. Nie hört der Tempeldienst auf, immer ertönt irgendwo aus dem mystischen Dunkel ein Glöckchen — ein Gong dröhnt und die Posaunen verkünden den Vögeln in der Luft, den Tieren in den Bergen und den Menschen im Tal, daß Buddha den Weg zur Erlösung gelehrt hat.