Von H. F. J. Kropff

In der Marktwirtschaft, soll sie Bestand haben und für alle Schichten der Bevölkerung wohltätig wirken, müssen zwei Prinzipien herrschen: freie Kaufwahl und uneingeschränkte Konkurrenz. Beide verlangen als entscheidendes Agens eine zielbewußte Systematik und gesteigerte Wirkung der Werbung. Die grundsätzliche Änderung der Marktsituation hat zu einer neuen Rangordnung der betrieblichen Disziplinen geführt. Nicht mehr die Produktion steht an der Spitze des Unternehmerinteresses, sondern als wichtigste Voraussetzung für den Erfolg aller Maßnahmen muß die harmonische Gestaltung der ganzen Absatzwirtschaft gelten. Werben und Verkaufen werden heute ganz groß geschrieben – sie wurden zu einer Führungsaufgabe.

In der „pluralgesteuerten Wirtschaft“, die Westdeutschland- als Wirtschaftssystem gewählt hat, gebietet der Unternehmer in seinen verschiedenen Formen. Gäbe es ihn nicht, so müßte er, sagte ein kluger Kopf, selbst von den Sozialisten erfunden werden. Was den Werbefachmann anbelangt, so steht und fällt er, wie sein ganzer Beruf, mit der Marktwirtschaft. In dieser schicksalhaften Verbundenheit finden sich Unternehmer und Werbefachmann den neuen Aufgaben der freien Wirtschaft gegenüber. Zu ihrer Lösung ist eine echte geistige Partnerschaft notwendig, denn die wirtschaftliche Situation, in der sie sich befinden, schmiedet sie fest aneinander. Indem wir das Wesen des modernen Unternehmers und des hochqualifizierten Werbefachmanns zu erkennen trachten und ihre beruflichen Aufgaben analysieren, nähern wir uns sowohl den Grundlagen des Unternehmertums, wie den Kernfragen der zeitgemäßen Werbung.

Der Unternehmer, gleichgültig ob er „Eigentümerunternehmer“ oder „Manager“ ist, bestimmt die Verbindung der Produktionsfaktoren und muß bestrebt sein, ihre Übereinstimmung mit den Verbraucherwünschen herzustellen. So dient er dem Prinzip der freien Konsumwahl. Die Wettbewerbsfreiheit, der zweite große Grundsatz, zwingt ihn unerbittlich, sich gegen horizontale und vertikale Konkurrenz zu wehren, zu behaupten und womöglich zu siegen.

Entscheidend für den Erfolg und seine Bewährung ist die schöpferische Leistung des Unternehmers. Aus den wirtschaftlichen und sozialpolitischen Kämpfen der letzten Jahre erhebt sich das Bild des deutschen Unternehmers klarer, als es selbst die Wissenschaft bisher zeichnen konnte. Der Eigentümerunternehmer, als die traditionelle Form, ist in Deutschland wie in Amerika in den letzten Jahrzehnten stark zurückgetreten. Aber das berechtigt nicht zu einer künstlichen Unterscheidung der verschiedenen Führertypen. Alle Personen, die verantwortlich sind für die Führung eines Unternehmens, sind grundsätzlich vor gleiche Aufgaben gestellt. Die Sicherheit ihrer Leistungen wird bestimmt durch die seelisch-geistigen, vor allen Dingen die charakterlichen Eigenschaften. Ein Unternehmer muß imstande sein, Bestehen und Florieren des Unternehmens zu sichern, die Arbeitsplätze für die Belegschaft zu wahren, den sehr kompliziert gewordenen Konsumenten zu befriedigen. Um diese Aufgaben zu meistern, muß er Initiative, Sachkenntnis und Phantasie besitzen. Er muß wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Neuerungen sicher kombinieren, um für die Gesamtheit des Unternehmens umsichtig planen zu können. Ein Definitionsversuch von Robert McMurry in der Schrift „Wettlauf um Führungskräfte“ lautet: Die schöpferische Leistung des Unternehmers beruht auf der Fähigkeit, Probleme im Zusammenhang mit dem Gesamtgeschehen zu sehen und auf der Kunst, unbeachtet gebliebene Beziehungen zwischen Dingen und Verhältnissen zu erkennen und auszunutzen.

Nach der Entwicklung der Marktwirtschaft und den letzten Erkenntnissen über die Aufgaben der Absatzwirtschaft ist einer der wichtigsten Mitarbeiter bei der Unternehmensplanung und Führung der moderne und hochqualifizierte Werbefachmann. Von ihm allein wird hier gesprochen. Auch für ihn gibt es bis heute noch keine gültige Definition. Sie ist solange nicht möglich, als nicht von der Führungsseite her entschieden ist, wo er im Unternehmen stehen muß, um der Absatzwirtschaft am besten zu dienen. Sein Aufgabenkreis hat sich in den letzten Jahren gewaltig erweitert und seine Stellung im Unternehmen ist verschiedentlich diskutiert worden. Entscheidend für die Lösung dieser Frage ist die Anerkennung des Werbefachmanns als sachlicher Könner, umfassend gebildeter Mensch, als lauterer Charakter und gesellschaftlich gleichwertiger Partner durch den Unternehmer und die leitenden Männer der Firma.

Als starke, dynamische Persönlichkeit muß Initiative und Phantasie des Werbefachmanns derjenigen des Unternehmers adäquat sein. Souveränes Fachwissen, eingebettet in eine vorzügliche Allgemeinbildung, viel Takt und untadelige Moral sind unerläßlich. Selbst als Festangestellter darf er nicht zum liebedienerischen Yes-man werden, sondern muß seine wohlüberlegten, fachlich fundierten Meinungen mit der Überzeugungskraft der Argumente durchsetzen. Bei der Lösung von Zweifelsfragen, die sich aus der Entwicklung der Werbewirtschaft und ihren Angeboten ergeben, wird er als Mentor – Berater und Warner zugleich – wirken müssen, um den öffentlichen Ruf des Unternehmens und gleichzeitig das Prestige der Werbung zu wahren.

Zu einer wirklich fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Unternehmensführer gehört aber vor allen Dingen die menschliche Anerkennung und die persönliche Schätzung des Werbefachmannes. Das ist bei den fließenden Grenzen dieses Berufsstandes ein soziologisches Problem, dessen Lösung meistens von der Überzeugungskraft, dem Sich-Durchsetzen des Werbers abhängt.