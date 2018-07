Es ist der Landwirtschaftlichen Rentenbank als Verdienst anzurechnen, daß sie auch in diesem Jahre wieder die weitverstreuten Daten der Agrarstatistik zusammengetragen und so geholfen hat, ein festes Fundament für Agrarpolitik zu schaffen. Die erste Tabelle der kleinen Schrift, die den Anteil der Wertschöpfung (für Landwirtschaft und Industrie) am Sozialprodukt darstellt, läßt erkennen, daß in dem Zeitabschnitt von 1948/49 bis 1953/54 (jeweils für das vom 1. Juli bis 30. Juni laufende Wirtschaftsjahr berechnet) das Netto-Sozialprodukt von 59,8 auf 107,4 Mill. DM gestiegen ist. Der Anteil der Landwirtschaft ist daran aber (etwa) gleichgeblieben; er betrug anfangs 10,5, zuletzt 10,1 v. H. Die absoluten Zahlen zeigen dabei die beachtliche Steigerung von 6,3 Mrd. auf 10,9 Mrd. DM. Die Industrie konnte in der gleichen Zeitspanne ihren Anteil von 37,5 auf 44,5 v. H. erhöhen.

Von der Verbrauchsseite her sieht das Bild nicht wesentlich anders aus. Der Verbrauch der westdeutschen Bevölkerung an Nahrungsmitteln ist von 18,9 Mrd. DM (1949/50) auf 25,4 Mrd. DM (1953/54) gestiegen. In der gleichen Zeit ging aber der Anteil der Nahrungsmittelerzeugung am Brutto-Sozialprodukt von 23 v. H. auf 18 v. H. zurück. Diese wenigen Zahlen zeigen, daß sich Produktion und Verbrauch von Agrarerzeugnissen erfreulich entwickelt haben, allerdings – erwartungsgemäß! – nicht im gleichen Umfange, wie dies, bei der Industrieproduktion der Fall ist. Mit einer wenigstens in etwa parallel verlaufenden Entwicklung war und ist auch in Zukunft nicht zu rechnen, da einmal die Rationalisierungsmöglichkeiten in der Urproduktion relativ beschränkt sind und da zum anderen der Nahrungsmittelbedarf der Bevölkerung im großen und ganzen konstant bleib: und lediglich in qualitativer Hinsicht eine gewisse (nicht gering zu veranschlagende), nur beschränkte Aufstockung zuläßt. Bei solchen Voraussetzungen muß man die in den letzten Jahren erfolgte Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft positiv beurteilen. So sind die Hektarerträge seit der Vorkriegszeit bei Getreide von 20,4 auf 26,4 dz., bei Kartoffeln von 168,2 auf 225,) dz. und bei Futterrüben von 436,2 und 457,1 da. gestiegen. Erfreulich ist auch die Entwicklung der Milchproduktion; die Jahresmilchleistung je Kuh hat sich seit der Vorkriegszeit von 2,456 kg auf 2,925 kg erhöht.

Was aber hat die Landwirtschaft von dieser Produktionssteigerung „gehabt“? Hierauf gibt der Index der Erzeugerpreise eine Antwort, und zwar vor allem dann, wenn man die Preise der landwirtschaftlichen Produkte Und die der sächlichen Betriebsmittel der Landwirtschaft in Vergleich stellt, wie dies in der nachfolgenden Tabelle geschieht: Diese Zahlen zeigen, daß die Preise des Teiles der Industrieprodukte, der die Landwirtschaft vor allem interessiert, schneller gestiegen sind, als die Agrarpreise. Der Unterschied ist nicht wesentlich, aber immerhin fühlbar. Hieraus allein vermag man keine Schlüsse auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe zu ziehen. Die Zahlen bedürfen vielmehr einer Ergänzung durch die Betriebsergebnisse. Sie festzustellen, ist nicht einfach, weil der Bauernhof auch heute noch mit wesentlichen Teilen autark ist, so daß erhebliche Leistungen nicht in Geld zum Ausdruck kommen und daher auch nicht statistisch erfaßt werden können. Ein Vergleich der baren Wirtschaftseinnahmen und -ausgaben, der allein möglich ist, gibt jedoch einige brauchbare Anhaltspunkte: Diese Zahlen lassen erkennen, daß die Landwirtschaft keineswegs, wie vielfach behauptet wird, auf die Schattenseite des Lebens gerückt ist. Sie hat vielmehr in etwa an der allgemeinen Produktivitätssteigerung in dem Umfange – allerdings auch nicht mehr – teilgenommen, wie sie bei der Landwirtschaft selbst zu verzeichnen ist. In der Tatsache, daß die Landwirtschaft an der sehr viel stärkeren Steigerung der Produktivität im industriellen Bereich nicht partizipierte, ist daher der eigentliche Grund für ihre Forderung nach „Parität“ zu suchen. Damit befindet sie sich nicht ganz im Unrecht. Es zeigt sich jedoch, daß sie sich nicht schlechter steht, wie weite andere Teile der Bevölkerung, die ebenfalls an der allgemeinen Produktivitätssteigerungderindustrie nicht partizipierten, weil sie nicht (oder nicht im hinreichenden Maße) zu Preissenkungen, sondern zur Vornahme von Selbstfinanzierungen und zu Lohn- und Gehaltserhöhungen im Industriebereich geführt hat. Hier liegt in der Tat ein sehr ernsthaftes Problem, das aber nicht dadurch gelöst werden kann, daß die Landwirtschaft durch eine „Paritätspreis-Gesetzgebung“ in die gleiche bevorzugte Stellung wie die Industriearbeiterschaft gerückt wird, damit würde nur der „Schwarze Peter“ aus ihrer Hand in die anderer von der Entwicklung benachteiligte Gruppen weitergegeben werden.

Eine Lösung läßt sich nur durch eine Politik erreichen, die in einem weit stärkeren Umfange, als dies bisher der Fall war, darauf hinzielt, Produktivitätssteigerungen über die Preise der Allgemeinheit zugute kommen zu lassen. Das aber ist eine Frage, die in das Gebiet der Kredit- und Lohnpolitik hineinführt und die daher auch nur von dieser Seite her eine Lösung finden kann. Voraussetzung ist, daß zwischen den übrigen Beteiligten und der Landwirtschaft eine Übereinstimmung über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik herbeigeführt wird – also über ein neues „Gespräch am runden Tisch etwa. – Waldemar Ringleb