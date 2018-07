Die Ergebnisse der Produktionstatistik des Bundesverbandes der Deutschen Fischindustrie für 1954 sind ein erneuter Beweis für die steigenden qualitativen Leistungen dieses wichtigen Zweiges unserer Ernährungswirtschaft. Die höheren Qualitätserwartungen der Verbraucherschaft wurden hier rechtzeitig erkannt. Man hat Mühen und Kosten nicht gescheut, um den Verbraucherwünschen zu entsprechen. Die Produktionsergebnisse für 1954, die kürzlich veröffentlicht wurden, zeigen, daß der Erfolg nicht ausgeblieben ist. So stieg z. B. im Rohwarenverbrauch der Fischindustrie die Verarbeitung von frischen Heringen von 206 000 t in 1949 auf über 312 000 t in 1954. Die Erzeugung von Vollkonserven betrug 1949 rund 16 200 t und erhöhte sich für 1954 auf über 41 000 t. Die Bedeutung dieser Erzeugungsausweitung wird vielleicht erst dann anschaulich, wenn man bedenkt, daß der Rohwarenverbrauch 1938 bei frischen Heringen rund 240 000 t betrug und die Vollkonserven im gleichen Jahr mit 28 000 t in der Erzeugung lagen-, Die Fischindustrie konnte also – trotz manch ungünstiger Voraussetzung – die Produktion wesentlich über den Stand des letzten. Friedensjahres vor dem zweiten Weltkrieg anheben. E.