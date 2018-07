Antike und Abendland – Beiträge zum Verständnis der Griechen und Römer – Herausgegeben von Bruno Snell und Ulrich Fleischer. Band IV. Marion von Schröder Verlag, Hamburg, Leinen, 18 DM.

Das Bild des manchmal so dithyrambischen, von der sinnlichen Kraft der Antike faszinierten Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf schmücktdiesen vierten Band von Aufsätzen zu unserem gegenwärtigen Bild der Antike. Gilbert Murray und Dorothea Hiller von Gaertringen berichten über den unvergeßlichen Philologen der Berliner Universität, der so feurig, so lebendig die Kräfte der Antike zu beschwören wußte. Auch von dem schmerzlich vermißten Ludwig Curtius, dem Nestor der Archäologie in Rom, der uns zu früh genommen wurde, lesen wir einen letzten Bericht über die Ringergruppe in Ostia. Der Philologe wird die aus gezeichnete Arbeit von Ingemar Düring „Von Ari stoteles bis Leibniz“ wegen ihrer historischen Festste lungen zur Aristotelesliteratur dankbar vermerke Weitere Themen sind Vergil (Kurt Latte), Livius, Cupus und Gregorius, die griechischen Landschaften Goethes Faust, Theopomp, Alexander d. Große.Mithradateskapelle auf Delos und Hölderlins In – pretation eines Pindarfragments.