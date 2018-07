Das jüngst erschienene Heft 3 der neuen „Monatsblätter für freiheitliche Wirtschaftspolitik“, die Dr. V. Muthesius im Verlag Fritz Knapp (Frankfurt/M.) herausgibt, enthält unter „Randnoten“ einen interessanten Beitrag des Bundestagsabgeordneten R.F.Bender (München), der sich mit der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein beschäftigt. Darin heißt es:

Wie die Mononpolbehörden kaufmännische Grundsätze in der Praxis befolgen, kann man sehr eindrucksvoll an Hand des Prüfungsberichtes zu dem Rumpfgeschäftsjahr 1950, den eine angesehene Revisionsgesellschaft erstellt hat, erkennen. Dieser Bericht beginnt mit den Worten: „Wir müssen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Ergebnisse des Rumpfgeschäftsjahres vom 1. 4. 1950 bis zum 30. 9. 1950 erhebliche Einschränkungen vornehmen.“ Im folgenden, beanstandet die Revisionsgesellschaft laufend ungewöhnliche Mängel im Rechnungswesen. So z. B. unübersichtliche Buchführung, Saldierung von Aufwänden und Erträgen, Additionsfehler (!), Aktivierung von nichtaktivierungsfähigen Beträgen, Doppelbuchung größerer Summen, Reaktivierung von bereits ausgeschiedenen Anlagegütern, verschiedene Abschreibungssätze bei gleichartigen Anlagegütern usw. Immer wieder findet man im Prüfungsbericht Redewendungen wie „läßt sich nicht mehr feststellen“ oder „war an Hand der Unterlagen nicht möglich“.

Zweifellos hat der Rechnungsabschluß im Gründungsjahr der Bundesmonopolverwaltung große Schwierigkeiten bereitet, da die Teilbilanzen der einzelnen Ländermonopolverwaltungen, die unter Anwendung unterschiedlicher Bilanztaktiken erstellt worden waren zu einer Gesamtbilanz konsolidiert werden mußten. Dieser Umstand mag mildernd wirken, kann aber keineswegs die groben Unzulänglichkeiten im Rechnungswesen der Ländermonopolverwaltungen und die Leichtfertigkeit, mit der man die rechnerische Ausgangsbasis für die Bundesmonopolverwaltung geschaffen hat, entschuldigen. Der kleinste Betriebsbuchhalter würde sich unruhig im Schlafe wälzen, wenn ihn derartige Sünden wider das Abc der Buchhaltung zur Last gelegt würden. Hinzu kommt noch, daß man den Mitgliedern des Bundestages erst nach vier Jahren den Prüfungsbericht ausgehändigt hat. Nach den Vorschriften des Branntweinmonopolgesetzes muß nämlich dem Bundestag jährlich der Geschäftsbericht sowie Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung vorgelegt und der Prüfungsbericht mitgeteilt werden. Nun hat man kürzlich den Volksvertretern den Geschäftsbericht und die Bilanz für 1953/54 vorgelegt und dazu den alten Prüfungsbericht von 1950. Wann wird das Hohe Haus in Bonn wohl den jüngsten Prüfungsbericht erhalten und wie wird dieser aussehen? Der Vorgang möge den Staatskapitalisten zur Warnung, den Bejahern unternehmerischer Privatinitiative zum Ansporn dienen.