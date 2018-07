Inhalt Seite 1 — Brasiliens neue Handelspolitik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist müßig, über Brasiliens Reichtum an ungehobenen Schätzen zu berichten. Die der Auswertung zugeführten Vorhaben leiden am Ursprung: unzureichende Produktionsmethoden, ungenügende Vorsorge für hochwertige Gestaltung, – und sie leiden dann den gesamten Transportweg entlang bis zum Hafen oder bis zum Verbraucher...

Es ist aber zu vermerken, daß Brasiliens unsagbarer Reichtum wesentlich dadurch nicht aktiviert worden ist, weil eine auf sehr schnellen und spekulativen Gewinn bedachte Geldwirtschaft nicht horizontal, wie es dem Bodenreichtum entspricht, sondern vertikal, wie es dem hastigen – aber schwach fundamentierten – Aufbau genehm ist, an die Industrialisierung heranging. So wurden Produktionsstätten im Eilzugtempo geschaffen, die vielfach hochgradig importbedingt blieben und den Devisenkonsum erhöhten, anstatt ihn (durch Verbrauch der Rohstoffe) zu mindern.

Der Krieg brachte Brasilien bedeutende und echte Gewinne an harter Währung. Anstatt mit diesem Dollaranfall sinnvoll bleibende Werte ins Land zu wurden Hunderte Millionen in Simili-Fernsehgeräte, Cadillacs, Eisschränke und Nylonwaren angelegt. Als dann das Eigenkapital verbraucht war, ging der Großeinkauf auf Kredit weiter. Das Endergebnis 1955: Etwa 2,3 Mrd. $ Totalverschuldung.

Härteste Einfuhrbeschränkungen wurden sinnlos infolge des noch härteren Dollarschwundes auf der Exportseite. Eine ganz sinnlose Kaffeepreispolitik führte sogar zur Krise dieses größten Devisenbringers. So verwandelte sich eine konjunkturelle Krise in eine strukturelle; nun ist sie zur latenten geworden.

Obwohl sich der Geldumlauf um Milliarden ausgeweitet hat, wäre es irrig, darin ein Unheil zu sehen. Die absolute Ausweitung der Produktion, des Handels und des Gesamtvolumens der Wirtschaft ist erheblich höher als der Mehrumlauf an Geld. Daraus ergibt sich das Nebeneinanderlaufen von Inflation und Deflation, von absolut höheren Preisen, geringerer Kaufkraft, Haushaltdefizit, Reallohnsenkung bei Papierlohnerhöhung – und bei einem Dollarkurs, der sich nicht mehr nach dem Preisniveau richtet, sondern bestimmt wird von der äußerst verschärften Geldverknappung, die zu abnormen Zinssätzen von offiziell 12 und inoffiziell bis 24–36 v. H. je Jahr führt.

Von den sachlichen, entwicklungsmäßigen und wachstumsbedingten Krisenerscheinungen abgesehen, leidet Brasilien unter dem über alle normalen Verhältnisse hinausgehenden Ineinandergreifen von politischen, personellen und wirtschaftlichen Faktoren. Zweifellos hat sich seit dem Abschluß der Episode des Diktators Vargas sehr viel geändert. Aber zutiefst eingewurzelte Bedingtheiten wirken nach. Daß ein Präsident der Staatsbank, also des Noteninstituts, sich selbst und seinen Konzernfirmen – in den letzten Wochen vor seinem klar vorauszusehenden Ausscheiden – noch etwa 1,7 Mrd. Cruzeiros (80 Mill. DM) „leiht“, kommt heute nicht mehr vor. Aber immer noch ist der Einfluß ebenso wichtig – wenn nicht wichtiger – als das sachliche Argument. Schwerindustrielle Projekte bleiben jahrelang unerledigt, während sekundäre Unternehmen schnell vorankommen. Man sollte das „Cherchez la femme!“ in „Cherchez le Politicien!“ umwandeln.

Positiv gewertet werden sollte aber der industrielle Aufschwung im weitesten Sinne des Wortes; er ist ein Aufschwung, der keine Parallele hat. Ebenso die Ausweitung der schwerindustriellen Produktion, von Kraftwerken und fortschrittlichen Metallbearbeitungen. Negativ wirkt allerdings die Programmlosigkeit beziehungsweise die Schaffung von Planungen, die – mangels realer Voraussicht – immer wieder zu Improvisationen führen.