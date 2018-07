x. y., Danzig

Unter den Gästen des international bekannten Kasino-Hotels von Zoppot (heute Grand-Hotel) befinden sich auch Chinesen, die sich zu Wirtschaftsbesprechungen in Polen aufhalten. Obwohl 1945 die Spielbank von Zoppot für die Bevölkerung „auf immer“ geschlossen wurde, gibt es im Kasino-Hotel einen Spielraum, wo die Funktionärsgäste Roulette spielen können. Im Kasino-Hotel steigen vor allem hohe polnische Staats- und Parteibeamte sowie KP-Prominente aus den osteuropäischen Volksdemokratien ab. Ihnen steht ein abgegrenzter Kurbezirk zur Verfügung, der von den Arbeiterurlaubern, die in großer Zahl nach „Sopot“ geschickt werden, nicht betreten werden darf. Die kommunistische Prominenz verfügt in Zoppot über modernsten Komfort und reiche Unterhaltungsmöglichkeiten.

Die Funktionäre können beschlagnahmte Privatjachten kostenlos benutzen, während die anderen Gäste 50 Zloty (50 DM) für eine Halbtagsfahrt mit einem Segel- oder Motorboot bezahlen müssen. Auch das berühmte Seewasserwarmbad von Zoppot und das Sanatorium in Zoppot-Glettkau stehen nur den Privilegierten zur Verfügung. Ähnlich verhält es sich mit den neuen Tennisgeländen beiderseits der Seestraße, dem dortigen Freilichtkino und der Zoppoter Waldoper. Kommen Prominente zu diesen Stätten, zu denen auch die Pferderennbahn zählt, so werden als sonstige Zuschauer ausnahmslos nur Soldaten zugelassen. Diese Sicherheitsbestimmungen gelten seit zwei Jahren, nachdem es im Sommer 1953 in der Waldoper zu einem Attentatsversuch auf einen polnischen Kommunistenführer gekommen ist. In jeder Saison fahren etwa 1300 einheimische Parteiführer und rund 700 bis 800 ausländische Kommunisten nach Zoppot.