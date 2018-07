Vder Au Bil Mfal dei kei rig bes ]Ma 01 An die ha wa wc eir mc lag soi zu ka sei de er mag den Präsidenten des Internationalen Gedanken gebracht haben, den Olympischen diuß der DDR unter der Bedingung "vorläuirfdas IOC aufzunehmen, damit er sich zur mg einer gesamtdeutschen Mannschaft für die >ourner Weltspiele 1956 bereit finde? Die Erjngen, die das IOC mit den Sportfunktionären Dstzone bislang gemacht hatte, waren doch in :r Weise ermutigend, und daß statt des bishei Wortführers der Sowjetzone, Edel, nunmehr r. Das hat sich sehr schnell gezeigt, bestand nicht der geringste Grund zu dieser nähme. Die Bildung einer gesamtdeutschen npia Mannschaft war und ist ausschließlich eine ;legenheit der Deutschen untereinander, um ich das IOC m gar keiner Weise zu kümmern Zumal es allen seinen Mitgliedern bekannt daß von selten des Westens stets alles getan len war, um auch den ostzonalen Sportlern Beteiligung an den Olympischen Spielen zu erlichen. Daß dieses Ziel nicht erreicht wurde, in den Funktionären des Ostens. Die "proviche" Aufnahme des Ost NOK in das IOC wäre m nicht nur reglementswidrig (denn ein Land i niemals von zwei Parteien im IOC vertreten , sondern auch höchst unzweckmäßig, es sei i, das IOC wollte (auch entgegen seinem Reglec) sich bewußt auf das politische Parkett ben und durch seinen merkwürdigen Enticheid Zweiteilung Deutschlands ausdrücklich manieren. De facto ist Deutschland nun dreimal im vertreten, denn man hat bereits vor vielen en das Saarland aufgenommen, das völkerclich schließlich immer noch zu Deutschland gedi.

fIC Ja re< hö i ist nun so gekommen, wie es kommen mußte. Zi ir hatte sich der Präsident des Nationalen O! npischen Ausschusses der DDR bereits in Paris u einer zunächst privaten Aussprache in Bayern mi dem West Präsidenten, Ritter von Halt, bereit er ärt, als aber der Zeitpunkt für diese erste Fuhlu nähme herangekommen war, blieb Herr Schöbe unter fadenscheinigen Entschuldigungen fern. N i wird die Sowjetzone wahrscheinlich ein Treffei in Leipzig vorschlagen. Dr von Halt sollte tn i dieses betrüblichen Vorspiels, die Reise nach de Osten nicht scheuen, denn es ist immer besser zu erhandeln und notfalls sofort die Entscheidung de IOC anzurufen, als sich auf lange schriftliche D cussionen einzulassen. Noch immer vertritt legal da NOK der Bundesrepublik die deutschen Sportinteressen im IOC. Das gibt uns das Recht, sehr deutlich zu betonen, daß der Weg zur endgültigen Auf nähme der Sowjetzone in das Führungsgremium des internationalen Sports allein über den Westen führt. Dabei muß immer unterstrichen werden, daß wir im Westen den ehrlichen Wunsch haben, mit den Sportlern des Ostens, mit denen öfter schon Weltkämpfe ausgefochten wurden, so bald wie nur möglich zu einem regelmäßigen Sportverkehr zu kommen, auch gemeinsame Meisterschaften mit ihnen auszutragen und selbstverständlich auch mit ihren Besten nach Melbourne zu reisen. Es ist bedauerlich, daß die ostzonalen Sportler noci immer die Leidtragenden der Tricks ihrer Funktionäre sind und es auch zu bleiben drohen, sofern es nicht dem kürzlich von dem Bundespräsidenten mii dem Großen Verdienstkreuz ausgezeichneten Präsidenten der IOC gelingen sollte, von sich aus eine neue Annäherung mit Herrn Schöbel herbeizuführen. Nach dem Urteil seiner Gesinnungsgenossen soll der Wortführer des Sowjetzonensports "dem deutschen Sport in seiner Gesamtheit zu dienen gewillt sein und sich vorbehaltlos für die Ziele des wirklichen olympischen Gedankens einsetzen". Bisher hat er uns allerdings leider davon nicht viel merken lassen.

Kein Zweifel kann darüber bestehen, daf eine vereinigte deutsche Mannschaft bei den konmenden Olympischen Spielen eine beachtliche Rolle spielen könnte. In manchen Sportarten hat de Sowjetzone die Bundesrepublik überflügelt. Nick zuletzt rechtfertigen die großen Erfolge der ostdeutschen Sportler in den letzten Jahren alle Eemühungen, endlich beide Teile Deutschlands sportlich zusammenzuführen — Es wäre wirklich sehr bedauerlich, wenn eine Läuferin wie Christa StubnickMeter hält, den Europarekord über 200 Meter sich sichern konnte und über 200 Yards sogar eine Weltbestleistung aufzuweisen hat, nicht an den Melbourne! Spielen teilnehmen könnte. Ulla Dinatb und Gisela Körner, die Weltleistungen über 400 Meter uru 80 Meter Hürden geschafft haben, Ranspringer ist, der Radrennfahrer Gustav Adolf Schur, die Schwimmerin Jutta Langenau und die Skispringer Harry Glass und Kuno Werner sind Sportler, die Aussichten in Melbourne haben könnten. Seit 70 Jahren wiru in Hamburg Tenn s gespielt. Die ersten Deutschen Meisterschaften finden vor dreiundsechzig Jahren hier statt und wurden, wie auch heute noch, von der Hamburger Tinnisinternational ausgeschrieben, und im Lauf: der Jahrzehnte trafen sich in diesen Kämpfen immer wieder die besten ausländischen Spieler in Hamburg. Sie beherrschten souverän das Feld bis 7um [ahre 1907, als sie in Otto Froitzheim, Deatschlands größtem und erfolgreichstem Tennisspieler, endlich einen gleichwertigen, ja meist überlegenen Gegner fanden. Man wird ihn auch diesmal vieder auf den Plätzen an der Rothenbaumchaussee jehen, natürlich nicht mehr im Spiel, aber als Oben>ciiedsrichter. Die Vertreter von neunzehn Nationen werden vom kommenden Sonnabend an an den Internehmen. Viele Weltranglistenspieler befinde! sich darunter, so daß die Kämpfe dieses Jahres einen außerordentlich spannenden Verlauf zu nehmen versprechen. Walter F. Khffel