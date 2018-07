D. L., London, im Juli

Während eine in Southend-on-Sea erscheinende Wochenzeitung mit Bezug auf die britische Exportsituation schrieb: „Die Deutschen stehlen unser Brot“, hat die Fachzeitschrift „Machinery Lloyd“ in einem Rundschreiben nun doch etwas „erfreulichere“ Aspekte nachgewiesen. Sie meint, daß der britische Umsatz nach Europa von monatlich 66 Mill. £ um 50 v. H. auf präzise 99 Mill. gesteigert werden kann, sobald das Remilitarisierungsprogramm den deutschen Export genau um diesen Betrag reduzieren wird. Dabei stützt sie sich wahrscheinlich auf die in der britischen Presse in allen Schattierungen kursierenden Berichte, daß die Industrie- und Arbeiterreserven in Deutschland nahezu erschöpft sind und der Plan, italienische Arbeiter anzuwerben, wohl fallengelassen werden dürfte ...

Wie Großbritannien in die Bresche springen soll, hat die Zeitschrift allerdings nicht gesagt. Durch die Vollbeschäftigung in England beträgt nämlich die maximal mögliche Ausfuhrexpansi~~~~~r 3,5 v. H., die Arbeiterreserven bestehen bestenfalls aus jährlich 10 000 bis 15 000 farbigen Emigranten, gegen deren Beschäftigung jedoch die Gewerkschaften mit Streik ~~~gen Sturm laufen. Ganz anders sieht jedoch E. J. Hill, Generalsekretär der Werftarbeitergewerkschaft (United Society of Boiler makers, Shipbuilders and Structural Workers) die Situation. In seiner Gewerkschaftszeitung vertritt er die Ansicht, daß die Bestellung der drei Seeschiffe durch die britische Rederei Shaw Saville bei einer Bremer Werft eine steigende Bedrohung der Existenz der britischen Arbeiter bedeutet, da der Auftrag nicht auf Grund kürzerer Lieferzeit, sondern wegen des 15%igen Preisunterschiedes zustande gekommen sei. Dieser wäre allerdings nur durch den deutschen „Überfluß“ an Arbeitskräften mit schäbigen Löhnen, die 48-Stundenwoche und die Mehrschichtenarbeit möglich. Er will in Erfüllung eines Übereinkommens der Internationalen Metallarbeiterkonferenz von Stockholm den Kampf zusammen mit allen europäischen Gewerkschaften gegen die unf~~~ Konkurrenz aufnehmen und die Reparatur und Überholung im Ausland gebauter britischer Schiffe in ganz Europa verhindern.

Offensichtlich liegt Mr. Hill das Wohlergehen der deutschen Werftarbeiter nur so lange am Herzen, wie es den sozialistischen Nationalismus zu tarnen lohnt. Nun, Mr. Hill ist nicht der einzige, dem es löblich er~~~en würde, wenn künftig Lieferkontrakte und Außenhandelsverträge nicht mehr von Firmen und Staaten, sondern von Gewerkschaften (möglichst mit kommunistischem Einschlag) abgeschlossen werden könnten. Werden die deutschen und anderen Gewerkschaften aus falscher Solidarität für Mr. Hill und seine Macht ambitiösen Harakiri begehen? Die Shaw Saville Reederei glaubt nicht daran ...