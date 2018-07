Die Wirtschaft der „Kriegsmarinestadt“ Kiel, nach dem Krieg durch Zerstörung und Demontage der ausschlaggebenden reichseigenen Werften den stärksten Erschütterungen ausgesetzt, erlebte in der jüngsten Zeit eine bemerkenswerte Konsolidierung. Sowohl die auseinandergerissenen Bruchstücke des der öffentlichen Hand gehörenden Werftkomplexes wie die Neugründungen scheinen endlich Formen gefunden zu haben, die dem Wirtschaftsbild des übrigen Bundesgebietes entsprechen.

Man erinnert sich, daß aus dem reichseigenen Werftkomplex „Howaldt-Kiel“ und „Deutsche Werke Kiel“ die relativ kleine Howaldtswerft, ein „Deutsche-Werke-Trümmergelände“ auf dem Kieler Ostufer und ein relativ intakter „Deutsche-Werke-Teilbetrieb“ auf dem Kieler Westufer in Friedrichsort übrigblieben. In dem Friedrichsorter Teilbetrieb versuchte man seitens der Deutschen Werke – zunächst entgegen alliierten Verboten – eine Tochtergesellschaft „Holsteinische Maschinenbau-AG“ (Holmag) zu betreiben. Diese Ausgründung wurde den Alliierten bekannt, und die Maschinenanlagen der „Holmag“ wurden demontiert. In den Gebäuden entstand ein landesstadteigener Maschinenbaubetrieb „MAK“ (als AG 1949 gegründet). Diese MAK konnte sich in letzter Zeit günstig entwickeln. Sie wurde privatisiert und befindet sich seit Anfang dieses Jahres mit einem AK von 7,0 Mill. DM zu je 50 v. H. in Händen der Hugo-Stinnes-GmbH und der Flickgruppe. Jetzt konnte die MAK mit einem Bundesbahn-Großauftrag ihr neues Hauptbetätigungsgebiet, den Fahrzeugbau, vor allem von Diesellokomotiven entscheidend festigen. Sie verfügt derzeit über einen Auftragsbestand von 71 Mill. DM (Ende 1954: 43 Mill. DM), der höher als je liegt. Sie erwarb von der „Deutsche Werke AG“ die Tochtergesellschaft „Holmag“, auf derem Gelände und in deren Gebäude sie arbeitete, und fusionierte im März „Holmag“ und „MAK“ unter der MAK-Firma, so daß das Kapitel des Westuferbetriebes der „Deutsche Werke-AG“ nun abgeschlossen scheint.

Etwa zum gleichen Zeitpunkt wurde durch die Fusion zwischen der „Kieler Howaldtswerke AG“ (die sich über den Vorkriegsstand weit hinaus entwickelte und 1954 den größten Tonnageausstoß aller Werften der Welt aufwies) und der „Deutsche Werke Kiel AG“ unter der Firma der Howaldtswerke das unglückliche Kapitel des Deutsche-Werke-Betriebes abgeschlossen. Die DW hatten sich im Aufbau des völlig zerstörten Werftgeländes und in der teilweise unkaufmännisch begonnenen Ansetzung von Leichtindustrien übernommen und waren stark in die Verlustzone geraten. So wurden sie trotz eines nominellen Aktienkapitals von 8,0 Mill. DM unter Kapitalerhöhung um nur 2,5 Mill. DM auf 12,5 Mill. DM bei den Howaldtswerken eingegliedert. Das ideale Werftgelände der DW wird schon jetzt in größtem Umfang von Howaldt genutzt. Schließlich wurde ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt der Fusion die für einen Jahresumsatz von rund einer Viertel-Mrd. zu schwache Kapitaldecke der „Kieler Howaldtswerke AG“ durch die Industrieverwaltungs-GmbH (die Bundes-Holdinggesellschaft) von 12,5 Mill. DM auf 20 Mill. DM aufgestockt. Nach einer neuen Aufstockung des AK auf 25 Mill. DM durch die IVG steht die Frage der Privatisierung eines 30prozentigen Anteils der Kieler Howaldtswerke zur Diskussion, wobei als Partner des Bundes die Siemens-Schuckertwerke genannt werden. Ob die restlichen 70 v. H. an die Reichswerke übergehen werden, bleibt vorläufig offen.

Verschiedene Tochtergesellschaften der DW waren schon vorher privatisiert worden, so die „Weichsel-Dampfschiffahrts-AG“ (die in diesem Jahr wieder zu einem Schiffsbestand kommen wird) und die Strumpffabrik „Tilly“-GmbH, die in die Hand von „Elbeo“ überging. Auch die Neugründung Kiels, der Seefischmarkt und seine Fischdampfer-Reederei, kann auf eine entscheidende Festigung seiner Position zurücksehen. Die in die Hand des Landes übergegangene Reederei konnte 1953/54 die Anlaufverluste der früheren Privatvorgänger um rd. 50 v. H. mindern und erwartet für 1954/55 einen weiteren Verlustrückgang. Vor kurzem konnte diese „Hochseefischerei Kiel GmbH“ zwei große Neubauten zu Wasser lassen, sie wird in den nächsten Monaten mit diesen Einheiten ihre Flotte auf 16 Fahrzeuge und damit, zur zweitgrößten Fischdampferreederei Westdeutschlands vergrößern können.

Vorläufig ungeklärt bleibt das Schicksal des zu Krupp gehörenden Komplexes der früheren Germania-Werft, die ebenfalls demontiert ist und in der nur einzelne kleine Betriebe pachtweise arbeiten. Offen ist schließlich noch die Zukunft der heute bundeseigenen Howaldtswerke-Werft selbst, deren Privatisierung wiederholt zur Diskussion stand und auch heute wieder diskutiert wird, ohne daß bisher Entschlüsse bekannt wurden. St.