Inhalt Seite 1 — Goldfilter des Geistes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Wilhelm Eschmann

Vor zehn Jahren, am 20. Juli 1945, starb im Alter von 72 Jahren Paul Valéry in Paris.

Wie der Mohammedaner die Moschee nicht mit Schuhen betritt, an denen der Straßenstaub haftet, so war bei den Besuchen bei Paul Valéry immer eine reine und leere Stunde einzulegen, etwa auf einer Bank am Etoile, wo das Ziehen und Kreisen der Autos um den Arc de Triomphe die Gedanken des Tages in sich aufnahm und entführte.

In dem stillen Treppenhaus großbürgerlicher Wohnungen aus dem 19. Jahrhundert herrschte die Ruhe der Erwartung; aber die Minuten des Wartens selbst, nachdem die alte Bedienerin in den Salon mit dem Piano und den gelben Brokatvorhängen hineingeführt hatte, waren stets etwas befangen. Dann erschien er, schnell und irgendwie überraschend, wie ein Gedanke auftaucht, zierlich, ja zerbrechlich aussehend, wozu der Eindruck einer gewissen zerstreuten Ermüdung beitragen mochte. So nahm man sich vor, ihn um keinen Preis zu lange zu belästigen. Aber sobald der Besucher neben ihm auf dem kleinen Empiresofa saß, schwand dieser Eindruck. Valéry sprach, und es war, als ob ein neuer Lebensstrom ihn durchdrang. Seine Augen, deren Farbe gewöhnlich zwischen dem Graublau Kopenhagener Porzellans und dem des Zigarettenrauchs lag, gewannen Kraft. Die Hände unermüdlich mit dem Drehen, Anbieten und Anzünden von Zigaretten beschäftigt, die dann auf einem silbernen Aschenbecher mit dem Kopf Verlaines ausgedrückt wurden, strafften sich. Blut stieg in die Wangen; der Gedanke war Wärme, war Körper geworden.

Valéry sprach, und der Zuhörer spürte eine wunderbare Empfindung der Freiheit und Leichtigkeit. Dabei blieb sein Sprechen immer Konversation, auch wenn er sich zu jenen Monologen steigerte, die man sich ersehnte und gewiß nicht zu unterbrechen wünschte. Aufmerksamkeit des anderen setzte er nie als selbstverständlich voraus, sondern warb mit unablässiger Höflichkeit um sie, den Zuhörer als wirklich Vorhandenen und Mitarbeitenden in seinen Gedankengang mit aufnehmend, auch wenn auf seiner Seite alles, auf der anderen aber nur ein Fast-Nichts von Fragen und kleinen Echos stand. So fühlte der Besucher sich selbst wachsen, wenn Valéry, organisch eins aus dem andern entwickelnd, Gebiet nach Gebiet berührte, Zeitgeschichte und Physik, Farbenlehre und mondäne Personalien, Physiologie und Jurisprudenz, aber selten, eigentlich nie, die Literatur. Gerade der Ausländer war natürlich versucht, ihn auf dieses Gebiet zu locken. Aber hier entwich Valéry oder hatte eine sehr eindrucksvolle Art, Werte richtig zu stellen, ohne sich zu einem förmlichen Urteil zu verhärten. Bei manchen, oft glänzenden, zeitgenössischen Namen, die zu erwähnen, man sich nicht enthalten konnte, lauschte er höflich wie in sich hinein. Aber es kam nichts: der Betreffende war vor dem Goldfilter dieses Geistes nicht durchgelassen worden. Und in diesem sichtenden Schweigen fühlte man sogleich, daß man sich in seiner Schätzung geirrt hatte.

Der Zauber solcher Unterhaltung lag jedoch nicht nur in dem, was man aufnahm, und in der Art, wie es vorgetragen wurde, die Ergebnisse langer Bemühungen so anspruchslos und natürlich zusammenfassend, daß man nur allzuleicht den Preis vergaß, den der Geber dafür aufgewendet haben mußte. Er lag noch in etwas anderem, das in dem Zuhörer selbst geschah und unwillkürlich gegen diesen Zauber ankämpfte. Der ungewöhnliche Denkprozeß, dem man beiwohnen curfte, griff über; in einer Art Induktion entstanden Gedankenketten, die, sich in einem rascheren Zeitmaß als dem gewohnten bewegend, nach eigenem Gesetz weiter- und von dem Veranlasser wegführten. So schuf sich Valéry selbst Ablenkungen bei seinem Gegenüber, die man sich nicht verzieh, die aber doch auf eine beglückende Weise gerade dort wieder einmündeten, wohin sein Gespräch inzwischen gelangt war.

In der Universalität seiner Unterhaltung wirkte immer die eine große Tendenz: Durchleuchtung. Nicht Durchleuchtung der Dinge; denn diese hatten für Valéry ihr besonderes Dasein, von dem er annahm, daß sie es eifersüchtig verteidigten und in das er darum nicht einzugreifen wünschte. Transparent war das Denken selbst zu machen, aber auch das Fühlen, das Empfinden, das Glauben, kurz alles, was der Mensch unablässig aus sich heraus bildet, was er um den inneren, flüssigen Kern seines Wesens an zarten und allmählich fester wercenden Häuten herumlegt, womit er sich erklärt, erhöht, verteidigt, schmückt und vor allem spiegelt