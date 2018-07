Inhalt Seite 1 — Ich fürchte nichts als die Wüste Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ter Priester hat mich gefragt, ob ich meine Taten bereue. Ich habe "ja" gesagt, denn der Mann war ja ein Priester. Ich bereue nichts. Ich heiße Benjamin Baker, aus New Orleans, 29 Jahre alt, verheiratet mit Gladys Gwendolin Gubbit, keine Kinder. Ich bin von schwarzer Farbe, aber das macht mir nichts aus, uns Boxern verzeiht man es noch am ehesten, daß wir schwarz sind. Nur, wenn man alt ist und der Ruhm aufgefressen, sind wir schlecht dran. Der Priester hat mich in der Zelle besucht, weil morgen der Prozeß ist. Der Prozeß findet statt, weil ich meine Frau Gladys Gwendolin Gubbit am Halse gewürgt und einem Chefmanager drei Zähne ausgeschlagen habe. Versuchter Totschlag und vorsätzliche Körperverletzung. Mein Richter ist der ehrenwerte Judge Theodore F. Mason, ein freundlicher Mann mit einer dicken Frau und vier unartigen Kindern. Mr. Mason hat die gleiche Hautfarbe wie meine Frau Gladys Gwendolin, die ich am Halse gewürgt habe. Als ich meine schwarzen Hände (innen sind sie rosa) um ihren weißen Hals zusammendrückte, fühlte ich das Perlenhalsband, das ich ihr nach meinem letzten Sieg in Philadelphia gekauft habe.

Mein Verteidiger jst Rechtsanwalt Red Clifton Baxter, L. D, ein Spezialist für Negerverbrechen. Ich hasse ihn, weil er ein Spezialist für Neger ist. Vielleicht wird er mildernde Umstände durchdrükken, vielleicht auch einen Freispruch. Es ist kein Unterschied, ob ich verurteilt oder freigesprochen werde. Die Gladys Gwendolin Gubbit hat vor einer Woche die Scheidung eingereicht. Ich werde nie wieder boxen.

Zuerst war es wie bei allen Kämpfen. Ich stand in meiner Ecke und ließ mich von meinem Freund Joe fit machen. Während er die Muskeln meiner gefürchteten Linken lockerte und massierte und die 40 000 Zuschauer klatschten, pfiffen, Gummi kauten und Zigaretten am Boden austraten, kam der Reporter mit dem Mikrophon. Ich sagte, ich würde Ted Williams, meinen rothaarigen Gegner, zerquetschen wie eine faule Tomate. Der Mann mit dem Mikrophon ging zu Ted, und Ted sagte, er würde mich einatmen und wieder ausspucken wie eine lästige Toilettenfliege. Ich mag Ted gern leiden, er ist ein guter Boxer. Meine Frau Gladys Gwendolin Gubbit saß in der ersten Reihe neben dem Chefmanager der Bailey Rubber Corporation, die den Kampf veranstaltete. Ihr Mund war violett und spitz nach den Seiten ausgezogen, und das Kollier aus Philadelphia glitzerte. Der Ringrichter trug weiße, messerscharf gebügelte Hosen. Dann der Gong. Die 40 000 Gesichter, darunter das meiner Frau, verschwanden, und nur noch Ted und ich waren da. Wir trafen uns in der Mitte, stießen leicht unsere Handschuhe gegeneinander und gingen auf Distanz. Teds Beinarbeit war ausgezeichnet, er ist viel jünger als ich. Mit jeder Woche des Lebens wird der Atem kürzer. Ted kam mit den üblichen tastenden Geraden heraus, die weich in meine Deckung fielen. Ich fintete und brachte eine Doublette auf seine rechte Lunge durch. Er lachte und umtänzelte mich elefant. Die Zuschauer brüllten begeistert. Später am er mit einem hart angesetzten rechten Schwinger, den ich abduckte. So kam ich unter seine Arme und wollte einen Uppercut probieren, da traf mich sein von oben hereingegebener linker Gerader an der Stirn .

Wenn abends daheim in Louisiana der Wind vom Mississippi über die Baumwollfelder streicht, und das Land in Erwartung der schwülen Dunkelheit den Atem anhält, wenn abends daheim in Louisiana das Dorf meiner Eltern einem Neger zuhört, der am Flusse sitzt und auf der Trompete bläst, gehen die jungen Paare unter den Mangroven, und wenn man sich begegnet, blicken die Mädchen zu Boden, als verfolgten sie eine dicke Ameise mit einem Ei in den Zangen, und die Jungens sind stolz, weil sie mit einem Mädchen gehen. Sie heißt Lilac und spricht nicht viel, aber sie nickt oder schüttelt den Kopf zu meinem Geflüster, ganz wie ich es haben will. Und wenn mein Gesicht an ihrem Hals liegt, wo die Haut ist wie das Blütenblatt einer dunklen Blume, wenn mein Gesicht bei ihr liegt, spüre ich, daß sie duftet, wie nur ein Negermädchen aus einem Dorf in Louisiana duftet, bevor die Nacht feucht, schwer und mit verborgenen Farben beladen aus dem Mississippi steigt. Und sie trägt ein Amulett an einer schmalen goldenen Kette um den Hals, und sie hält es fest in den Fingern, als ich sage: "Ich will dir immer treu sein, Lilac Und sie seufzt, als ich sage: "Ich werde wiederkommen, Lilac " Und als ich frage: "Wirst du auf mich warten, bis ich aus der Stadt wiederkomme und dich hole?" — als ich das frage, nickt sie nicht, und ich merke nicht einmal, daß sie nicht genickt hat. Als der Gong schepperte, waren wir im Clinch, und der Schiedsrichter trennte uns. Joe fächelte mir Luft zu und gab mir Wasser zum Gurgeln, es schmeckte bitter, und ich spuckte es in den Eimer neben dem Schemel. Gladys Gwendolin sprach mit dem Chefmanager und blickte zu mir herauf. Ohne ihr Gespräch zu unterbrechen, hob sie die Hände mit den gekreuzten Fingern. Ich nickte und fand sie sehr schön. Natürlich war der Chefmanager verliebt in sie.

Gleich am Anfang der nächsten Runde gerieten wir hart aneinander. Ted arbeitete auf kurze Distanz, damit wollte er seine bekannten Körperserien an den Mann bringen, die ich nur durch hartes Kontern und weithergeholte Haken stoppen konnte. Hin und her, durch den Ring, in die Seile, meine Beine sind zu steif. Gong, auseinander. Der fette Chefmanager plusterte sich auf wie ein Pfau, er hatte Gladys Gwendolin Gubbit den Arm um die Schultern gelegt, und sie strahlte ihn an, wie sie auf den Titelseiten der Magazine strahlt, für die sie arbeitet Er war natürlich ein Idiot, und sie würde ihn zum Teufel )agen, wenn sie erreicht hatte, was sie wollte. Weiß der Himmel, was sie wieder vorhatte, wahrscheinlich brauchte sie Geld.

Ted war nach der Pause etwas ruhiger geworden. Er mauerte und ließ sich nicht herauslocken, steckte ein, klammerte auch, um mich in Wut zu bringen, und ließ sich lässig vom Ringrichter trennen. Ais ich ihn an den Seilen hatte und dicht heranging, kam er mit einem präzisen rechten Aufwärts und erwischte mich am Kinn . Das schleimige Wasser zwischen Kai und Schiff stinkt nach toten Fischen. Zigarettenschachteln, Konservenbüchsen und verfaulte Holzstücke treiben darin, und das öl zieht bläulich schimmernde S Hlangenlinien. Das ist nicht der Mississippi, das ist seine Leiche, ein dreckiger Tümpel. Die Kisten, die wir schleppen, sind zwei Zentner schwer, und wenn man sie an der Ladeluke auf die Rutsche setzt, gleiten sie leicht von den Schultern, weil die Schicht von Schweiß, öl und Dreck auf der Haut so glatt ist. Der lange Miller stolpert über meinen Fuß und läßt seine Kiste fallen. Ich will ihm helfen, da schreit er: "Kannst du schwarzes Mistvieh nicht aufpassen, du dreckiger Niggerlümmel?" Ich warte, bis er seine Kiste los ist, und lange ihm eine. Da stürzt er sich auf mich, und ich merke, daß er besoffen ist, wie immer. Ich habe keine Zeit, wir stehen im Akkord, und ich mache ihn mit ein paar Schlägen fertig und schmeiße ihn in eine Ecke. Als ich mit der nächsten Kiste an Bord omme und sie absetze, steht der Aufseher da und igt: "Du, Nigger, du bist in Ordnung. Du kannst nich, daß mich der Aufseher vorige Woche gechunden hat wie ein Stück Vieh, und sage: "Halt "ein Maul, du Sklavenantreiber", aber er lacht ir und sagt: "Dienstag abend, Gibson Hall, igger, vergiß es nicht!" In der Mitte der nächsten Runde wurde Ted ötzlich weich, ich sah eine Möglichkeit für mich d ging dicht heran, um an seine Leber oder lere zu kommen. Aber dabei mußte ich für len Augenblick offengeblieben sein, denn ich h noch aus dem Augenwinkel seinen Handschuh i meinem Hals, und dann ging der Blitz durch leinen Kopf .

Der Sand der Wüste ist heiß und dringt beim tmen in meinen Mund, aber ich kann nicht ausucken, weil ich keinen Speichel mehr habe. Der nd der Wüste ist heiß, wenn man auf dem Gedit liegt, wie die Toten ringsum. Neben meinem opf ist eine feuchte Stelle, aber das ist Blut, mein genes Blut. Mein Nachbar Higgins liegt neben nir. Bevor die Granaten hochgingen, hat er mich noch angesehen, aber jetzt hat er keinen Kopf mehr, mit dem er jemanden ansehen könnte. Ich ersticke von dem Staub in meiner Kehle. Wasser! Man hat mich hier vergessen wie einen Toten, sie ind abgefahren mit ihrem Fahrzeug und lassen den berühmten Mittelgewichtler Ben Baker mit dem Beinamen "der Hammer" in der Wüste liegen, die Feiglinge. Es wird Gladys Gwendolin Gubbit nicht recht sein, daß sie den "Hammer" in der Wüste verdursten lassen, denn sie ist aus Eitelkeit meine Frau . Wasser! Was ist das nur für ein Lärm in der Luft, sind das Granaten? Oder schreien die Toten? Einer schreit lauter all alle anderen: "Drei! — Vier!" Zählt er die Sekunden bis zum Jüngsten Gericht? "Fünf!" — Wasser! Ich taumele hoch, falle aber wieder in den Staub. Immer noch schreien sie. Da ist das Gesicht der Gladys Gwendolin bei mir, und auch sie scireit. Was schreit sie denn, ihr Mund ist ganz viereckig. "Ben!" schreit sie, "steh auf!" — "Sechs!" — "Ben! Ben! Hoch! Du mußt ihn schlagen, Ben. Auf! Steh auf!" — "Sieben!" — Ich komms auf die Knie, aber die Wüste dreht sich um mich herum, und mein Kopf schlägt wieder hin. Es ist aber keine Wüste, es sind vierzigtausend schreiende Menschen. Wasser! Das Gesicht der Gladys Gwendolin ist ganz dicht vor meinen Augen, mein Kopf hängt über den Rand des Ringes hinaus "Wisser, Gwen! Gib mir Wasser!" Ich schreie es, so laut ich kann, aber die Wüste schreit lauter "Komm b och, Ben! Mach ihn fertig! Du mußt siegen!" — "Acht!" — Wasser! — Sie hört mich nicht. Sie läßt mich verdursten "Neun!" — Die Wüste schreit noch lauter, und das Gesicht ist verschwunden. Man hebt mich auf, es sind Ted, Joe und der Kingrichter. Das Geschrei ist noch immer da, ich kann das Schreien nicht ertragen. Wüste, es ist alles Wüste! Ich stieg mit Joes Hilfe aus dem Ring. Sie standen um mich herum, aber niemand gab mir Wasser. Dann kam Gladys Gwendolin am Arm des Chefmanagers, ihr Gesicht war glatt, rosig und strahlend "Schade, daß du verloren hast, Ben", sagte sie fröhlich, "aber es macht nichts, der Chefmanager macht mit dir einen Vertrag über zehn weitere Kämpfe, er hat es mir eben versprechen, ist das nicht fein?" Da legte ich ihr meine Hände um den Hals mit dem Kollier aus Philadelphia und drückte zu. Jemand schlug mich auf den Kopf, andere rissen mich von ihr fort und hielten mich fest. Ich tobte und schrie, alle redeten durcheinander. Da hörte ich den Chefmanager sagen: "Diese verdammten Nigger können eben keine weiße Frau in Ruhe lassen, und wenn es die eigene ist!" Ich bekam eine Hand frei und schlug sie dem Chefmanager in sein fettes Gesicht. Gleich darauf schwebte ein Gummiknüppel über mir, und es war eine Erlösung wie das Wasser des Mississippi oberhalb des Deltas.