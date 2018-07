Der Leser, sofern er "nur Durchschnittsaktionär" ist, und also kein Spezialkenner der Materie, wird auch bedauern, daß im Bericht die "Lebensgeschichte" der Phrix GmbH, der Verkaufsgesellschaft des Konzerns —, die also ständig auch für die beiden legitimen Phrix Töchter, die Fabrikationsgesellschaften in Siegburg und Krefeld, tätig war — nicht systematisch dargestellt ist; von ihr ist oft genug die Rede, aber immer nur en passant. Was aber die Einkaufsgesellschaft des Konzerns, die Toq GmbH, anbelangt, so hat sich Dr. Semler mit seinem Bericht das Verdienst erworben, einmal klargestellt zu haben, daß die Vorstandsmitglieder der Werke in Krefeld und Siegburg sich erst dann zum gemeinsamen Einkauf über die Toq bereit fanden, nachdem ihnen Dr e h. Dörr eine (wenn auch nur kleine, d h jeweils nur 2 v. H des Gesamtkapitals ausmachende) private Beteiligung an der Gesellschaft zugebilligt hatte. Diese Beteiligung erbrachte freilich jährlich, auf das eingezahlte Kapital berechnet, 640 v. H — mit anderen Worten: für den mit 1250 DM eingezahlten Anteil wurden im Jahr 8000 DM ausgeschüttet. In diessm Zusammenhang ist zu beachten, was Dr. Semler über jene Konzern an gehör! gen sagt, die bei einzelnen oder mehreren der von Dr e h. Dörr gegründeten zwölf oder fünfzehn GmbHs "mitgenommen" worden sind — also Beteiligungen übernehmen durften, und danach laufend Tantiemen, Gewinnanteile, Beratungshonorare und sonstige Vorteile zugewandt erhielten (— notabene ganz überwiegend aus Mitteln, die aus dem PhrixKonzern dahin "abgezweigt", "geschleust" oder "entfremdet" worden waren: so formuliert das nämlich taktvoll der Bericht, und man kann nur, einmal mehr den Reichtum der deutschen Sprache bewundern, die so viele umschreibende Ausdrücke dem zur Verfügung stellt, der ein solch grobes Wort wie "verschieben" vermeiden möchte!) Über die betreffenden Konzernangehörigen sagt nun also Dr. Semler in seinem Bericht: man werde "einzelnen dieser Herren glauben dürfen", daß sie die Dinge nicht hinreichend übersehen hätten, oder auch: daß sie im vollen Vertrauen zu Dr e h. Dörr und in dem Glauben, daß seine Vorschläge voll im Interesse des Konzerns lägen, gehandelt hätten . Es wird also nur einzelnen die bona fides zuerkannt — nicht allen. Freilich: solange zwischen diesen beiden Kategorien nicht (mit Namensangabe!) genau unterschieden wird, sind alle diffamiert — Das dürfte Dr. Semler übersehen haben, als er die bewußte schonend sein sollende Formulierung niederschrieb.

Wie hier im kleinen auf Kosten der Konzerngesellschaften geräubert wurde, sodann im großen, speziell über den "Verschiebebahnhof" der in der Schweiz gegründeten Orgatex mit ihrem schönbenamsten Auslandstöchtern, die (wie Dr. Semler einmal schreibt) "kaum mehr als Briefkastencharakter hatten". Der Züricher Anwalt Charles J. Tarschisch, Präsident der Orgatex, hat da als Komplice Dr. Dörrs in wenigen Jahren, ehe er dank dem Eingreifen der deutschen Zollfahndung in Untersuchungshaft kam (und da verstarb), weit über eine Million Schweizer Franken aus Erträgnissen, die rechtens den Konzerngesellschaften zustanden, für sich selber "abgezweigt" — im ganzen aber geht es da um rund zwölf Millionen (von denen der größte Teil ja noch zu retten war). Es wäre nun eine große Verlockung, den Bericht des Sonderprüfers hierüber zu wesentlichen Teilen umzuschreiben: zu einer Art von Drehbuch für einen Film, der etwa iißen könnte: "Gangster in der Phrix Aus zwingenden Gründen müssen wir uns aber — diesmal! — damit begnügen, dem schon mehrfach angesprochenen Durchschnittsaktionär einen Ariadnefaden an die Hanrf zu geben: wohlgemerkt nicht durch das Labyrinth der geschäftlichen Vorgänge beim Phrix Konzern wahrend der Jahre 1948 bis 1952 (wozu auch jetzt dieiöi Prüfungsbericht vorgelegten Details längst nicht ausreichen), sondern lediglich fürs Studium eben dieses Prüfungsberichts. Da ist etwa der Hinveis wichtig, daß auf Seite 26 bezüglich jener von Dongegründeten Gesellschaften (mbH), die mittlerweile in Konzernbesitz übernommen worden sind, gesagt wird: "Auch haben die Gesellschafter, ah späterhin die Anteile übernommen wurden, teilweise aus dem Verkauf Erlöse erzielt, die sie angesichts der höchst zweifelhaften Lage, in welcher sich eA?ß$ln e dieser Unternehmungen befanden, kaum erwaffä konnten " Das ist cUP 1 tscht klar und deutlich gesagt — nicht wahr? Aber nun lesen Sie bitte weiter. Die Übernahme d? bedeutendsten dieser Gesell ,jf< o~ j"j&i die Phrix AG und die Phrix doppelten Nominalkapital jener "kleinen Holding" Möllner Textilwerke GmbH entspricht, bei der die Chemietex und — in diese beiden verschachtelt — die Neumag und die NWBM als Beteiligungsbesitz lagen, per I April 1952 wird auf Seite 105 wie folgt besungen: "Die Bilanzsummen der vier vorgenannten Unternehmungen beliefen sich per 31. Dezember 1951 auf zusammen rund 43 Mill. DM. Die der Phrix Werke AG und der Phrix GmbH damit zugeführten Werte erreichten — insgesamt gesehen — ein Vielfaches des aufgewandten Kaufpreises " Was "angesichts der höchst zweifelhaften Lage, in der sich einzelne dieser Unternehmungen befanden" — vgl oben Seite 26 — wahrhaftig an ein Wunder grenzt. Aber es ist ja auch wunderbar, daß die Bilanzsumme von Unternehmen als (einziger!) Maßstab für den "inneren Wert", der in ihnen verkörpert ist, angegeben wird . Herr Dr. Semler, befragt, warum er hier nicht präzise Ermittlungen über die effektive Relation von Preis und Wert angestellt habe, wird vermutlich antworten: Das sei aus steuerlichen Gründen nicht opportun gewesen — dergleichen Angaben könnten eventuell zu Steuernachforderungen führen! Nun: so dumm ist die Steuerbehörde nun wieder nicht; wer da meint, man müsse insoweit besorgt sein, schlafende Hunde nicht zu wecken, dem kann entgegengehalten werden, daß eine steuerliche Betriebsprüfung bei der Viscovita GmbH (Sitz Krefeld) immerhin 50000 DM von insgesamt 72000 DM gezahlten "Beratungsgebühren" als verdeckte Gewinnausschüttungen — was sie realiter ja auch waren! — erfaßt hat. Die Steuerbehörde war also "wach" — was man von den Geschäftspartnern dieser mit 5000 DM Stammkapital ausgerüsteten, von Herrn Dr. Dörr und fünf seiner Freunde als Verschiebestation ausgenutzten Schwamm Gesellschaft (sie verkauft tatsächlich Kunstschwämme!) nicht behaupten kann. Die Geschäftspartner aber waren: 1 die ChemieFaser AG, Siegburg, von der die bewußte GmbH zu 400 v. H des Nominalkapitals im Mai 1950 erworben wurde, um Ende 1950 bereits, nun aber zu WO v. H, gleich einem Viertel des früheren Preises, wieder an den alten gang zurückverhandelt zu werden — und 2 die Rheinische Kunstseide