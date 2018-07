DIi e Phrix Werke A G Hamburg, steht vor einem neuen Entwicklungsabschnitt, der einmal den Zustand persönlicher lind geschäftlicher Krisen beenden soll und zum anderen zu einem vereinfachten Konzernaufbau überleitet. Die im Jahre 1952 entstandenen LiquiditäfsSchwierigkeiten konnten in den Geschäftsjahren 1953 und 1954 überwunden werden. Das Gesamtkreditvolumen des Stillhalteabkommens von 49 6 Mill, DM wurde bis Ende vergangenen Jahres bis auf 16 2 Mill. DM abgebaut. Daran war die PHrix Werke AG, die Phrix GmbH und die Toq Handelsgesellschaft mbH zu diesem Zeitpunkt noch mit etwa 31 Mill. DM beteiligt; der Rest entfallt auf die Fdbrikationsgesellschaften ( Krefeld und Siegburg). Im laufenden Geschäftsjahr ist keine wesentliche Reduzierung des Stillhaltekredits mehr herbeigeführt worden. Da andererseits bereits wieder ein bescheidenes Investitionsprogramm angelaufen ist, das sich auf Verbesserungen der gegenwärtigen Produktion beschränkt, kann man annehmen, daß die verbliebenen 16 2 Mill. DM in langfristiges Geld umgewandelt worden sind. Wenn auch die Aufbringung der Tilgungsbeträge durch die Phrix selbst und ihre Beteiligungen nur durch eine weitgehende Beschränkung der Investitionen und die Mobilisierung sämtlicher Liquiditätsreserven — vor allem in den Vorräten — sowie durch Verkauf nicht notwendiger Anlagegüter möglich war, so steht andeierseits außer Zweifel, daß die Gesellschaft dank der zielbewußten Arbeit des neuen Vorstandes wiederindie Gewinnzonegelangtist. Die Bilanz für 1954 ist konsolidiert; der überwiegende Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist abgedeckt.

Der Gesamtumsatz im Konzern betrug in 1953 etwa 212 Mill. DM, in 1954 etwa 230 Mill. Diese steigende Tendenz hat auch in 1955 angehalten. Die wertmäßige Steigerung ergab sich, obwohl bei den meisten Erzeugnissen gegenüber den Vorjahren Preisermäßigungen eintraten. Etwa 13 v. H des wertmäßigen Gesamtumsatzes wurden exportiert, wobei der Schwerpunkt bei Zellwolle und Reyon lag. Die auf dem Weltmarkt erzielten Erlöse waren nicht immer befriedigend. Auf der Absatzseite scheinest die Dinge also auch weitgehend in Ordnung gebracht worden zu sein. Wie wird sich aber der zeitweilige Inveatitäonsstopp auswirken? Nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden, Michael Zahn, ist die Gefahr, daß die Phri;r gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen geraten könne, relativ gering, da die alten Chemiefasern durch die neuen Entwicklungen nicht abgelost worden sind. Natürlich will man de? Anschluß an die moderne Forschung halten. Zu großen Investitionen fühlt sich die Phrix jedoch gegenwärtig noch nicht stark Qnug. Mafi will investieren, aber nur soweitesdieeigenen Mittelerlauben Dank der jetzt erfolgende Vereinfachung im Konzernaufbau wird man in dieser Hinsicht Fenldispositionea vermeiden können. Aus diesem Grunde " Wird der auf den 17. August einberufenen öHV Vorgeschlagen, durch entsprechende Erhöhungen des Grundkapitals der Phrix Werke AG die FabrikationsgeseliscßSften, also die Chemie Faser AG, Siegburg, und die Rheinische Kunstseide A G, Krefeld,indie Mutter über 75 v. Hgebracht. Nach Durchführung dieser Aktionen soll dann die Zellulosefabrik Okriftel GmbH voll übernommen werden.

Nach dem Verwaltungsvorschlag wird das AK um insgesamt bis zu 20 Mill. DM erhöht. Davon werden sofort 7 Mül. DM in neuen Inhaberaktien im Verhältnis 4:1zum Bezugskurs 110 v H( für 1955 gewinnberechtigt)ausgegeben. Bis Zum 31.12. 1956 kann der Vorstand nochmals durch Ausgabe neuer Inhaberaktien gegen Bar- und Sacheinlagen das AK einmal oder jnehrfach erhöhen, jedoch insgesamt um höchstens 13 Mill, DM. Die Miniterheitenaktionäre der beiden PhrixTöchter können ihre Aktien im Verhältnis l:l gegen PhrixAktien eintauschen. Sie können weiter an der Kapitalerhöhung im Verhältnis 4:lteilnehmen.

Diese in Aussicht genommenen Transaktionen ließen offensichtlich eine ausgeglichene Bilanz per 31.12. 1954 als zweckmäßig erscheinen. So wurde der Verlustvortrag von 8 26 Mill. DM durch einen entsprechenden Gewinn ausgegli dien. Weiter wurde die gesetzliche Rucklage durch eine Aufstockung um 1 73 Mill ÖM auf die gesetzlich vorgeschriebene Hohe von 35 Mill. DM gebracht. Diese Bilanzierung wurde durch die Rückführung der im Zuge der Dörr Affäre in die Schweiz ( zur Orgatex AG, Zürich ) verbrachten Vermögenswerte ermöglicht. Soweit festgestellt werden konnte, handelt es sich um einen Betrag von 12 46 Mill. DM, den Dr. Dörr und seine Vertrauten in das Ausland haben abfließen lassen. Nach Abzug aller Unkosten können 10 86 Mill. DM jetzt wieder eingebracht werden.

Eine wesentliche Rolle für die Verwirklichung der weiteren Konzernplane spielt dasauf Grundeinesgerichtlichen Vergleiches( von Dr Grom)erhaltenen Aktienpakets von nora 14 915 Mill. RM ( oder 7 458 Mill. DM). Es ist in die Bilanz per 31.12. 1954 mit den Rückforderungsansprüchen aus den angefochtenen Finanztransaktionen in Hohe voa etwa 2 392 Mill. DM und mit den auf Giund des Vergleiches mit Dr. Grom übernommenen Zahlungsverflichtungen von 0 796 Mill. DM mit insgesamt 3 188 Mill als " Eigene Aktien"eingesetzt. Inzwischen hat sich dieser Posten vermindert; um die Beteiligungen an den beiden großen Phrix Töchtern auf die bereits genannte Höhe zu bringen. Die Zustimmung der oHV zum Verzicht auf etwaige Ersatzansprüche gegenüber dem früheren Vorstandsmitglied Dr. Grom, der eine der VorausSetzung des Vergleiches bildet, ist — da die Dings bereits soweit fortgeschritten sind — sicherlich nur noch eine Jotmale Angelegenheit.

Betrachtet man abschließend den Status der Phrix mit den ihr durch Organschaftsverträgen verbundenen Gesellschaften Phrix GmbH, Toq Itaadels Gesellschaft mbH, P> rgamenta Cellulose und Papier GmbH sowie der Textil tungs GmbH zum Stichtag 31 12.1954, dann stehen dem Anlagevermögen und dem langfristig gebundenen Umlaufvermögen von 47 8 Mill. DM an eigenen Mitteln und langfristigen fremden Mitteln 45 2 Mtll. DM gegenUBer. Der Überhang an kurzfristigen Mitteln betrug damals nur noch 26 Mül. Er findet jAusstat