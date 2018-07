Auf einem anderen Brett steht nun freilich, was mit dem Prüfungsbericht für die Sache der Aktienrechtsreform gewonnen ist. Daß die Reform kommen muß, gibt implicite ja auch Dr. Semler zu, indem er – siehe die Vorbemerkungen zu seinem Bericht – das in vielen Teilen unzulängliche, „in wesentlichen Teilen vom Nationalsozialismus geformte“ heutige Aktienrecht als mitschuldig an den von ihm zu behandelnden Vorgängen bezeichnet. Wir können in diesem Zusammenhang nur noch einmal an unsere früheren Forderungen erinnern, wonach die Bilanzen aller im Organschaftsverhältnis zu einer AG stehenden Gesellschaften (gleichgültig welcher Rechtsform) gemeinsam mit deren Abschluß zu veröffentlichen sind. Und weiter: daß die Ober-Gesellschaft einer Konzerngruppe gehalten sein soll, ihrem Jahresabschluß einen konsolidierten Gesamt-Status beizufügen. Es ist sehr anzuerkennen, daß die Phrix AG diesen berechtigten Wünschen jetzt erstmalig, wenigstens annäherungsweise, genügt, nämlich bei der Vorlage ihrer Abschlüsse für 1953 und 1954 (über die wir gesondert berichten).

Enttäuschend ist andererseits, daß Dr. Semler sich nicht dazu hat durchringen können, in seinem Bericht über die Sonderprüfung bei der Phrix den konsolidierten Konzern-Status per Ultimo 1951 zu veröffentlichen und kritisch zu analysieren, der im März 1952 dem Aufsichtsrat vorgelegt worden ist. Da Dr. Dörr der Wirtschaftspresse gegenüber s. Z. die Veröffentlichung mehrfach angekündigt hatte, liegt ja wohl ein gewisses moralisches Recht vor, das Versäumte nun endlich nachzufordern. Aber, wie gesagt: eine kritische Stellungnahme des Sonderprüfers dazu hätte ja wohl gegeben werden müssen. Nur scheint Dr. Semler, wie an einigen Stellen seines Berichts deutlich wird, derartigen nachträglichen Kritiken gern auszuweichen. Ein recht eindrucksvolles Beispiel dazu liefert sein Bericht auf S 92/93, wo im großen Rahmen über die Aufwendungen für Investitionen und außerordentliche Zahlungen einerseits, den Zufluß an eigenen Mitteln andererseits referiert wird, und zwar zusammengestellt nach den Informationen, die der Phrix-Vorstand (sprich: Dr. Dörr) seinen Aufsichtsrat gegeben hat; der Berichtszeitraum geht von Mitte 1948 bis Ende 1951. Bei dem „Zufluß von eigenen Mitteln“ ist der beherrschende Posten (mit 2,30 Mill. DM) die „Abschreibung auf Wittenberge“ – wobei es sich, nach einer mündlich gegebenen Erläuterung, um das zur Phrix AG unmittelbar gehörende Schwefelkohlenstoff-Werk (nicht also um die Beteiligung an der Kurmärkischen Zellwolle AG., Wittenberge) handeln soll. Ausweislich der DM-Eröffnungsbilanz war aber kein abschreibungsfähiger Posten in – etwa – der angegebenen Höhe vorhanden. Hier bleibt also einiges aufzuklären.

Vorläufig ist kaum denkbar, daß sich der Aufsichtsrat mit der Erläuterung abgefunden habe: Abschreibung auf Wittenberge macht (abzüglich (15 000 DM Bilanzverlust) 2,18 Mill. DM eigene Mittel verfüglich. Aber Dr. Dörr ist in dieser Beziehung ja manches zuzutrauen. So hat denn auch Dr. Grom seinerzeit, mit Zustimmung Dr. Dörrs (wie auf Seite 91 des Anlagenbandes zum Bericht über die Sonderprüfung nachzulesen ist). talerhöhung vom Frühjahr 1945 seien (zwar) „nur zum Teil liquide Mittel gewonnen worden, sei jedoch die Verschuldung zum größten Teil abgebaut worden, und sei per saldo das Vermögen der Phrix-Werke AG jedenfalls um 25 Mill. erhöht.“ – Das ist ja wohl die originellste Formulierung, die man jemals für den Vorgang der Konsolidierung kurzfristiger Schulden durch Erhöhung des Eigenkapitals gefunden, jemals einen Aufsichtsrat zugemutet hat! Aber hat der Aufsichtsrat dem widersprochen? Leider nein. Aber so fing es ja eben an: denn so kam es zur Grom-Affäre. E. T.