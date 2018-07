Gegen die Traumfabrik ist kein Kraut gewachsen. Als seinerzeit Billy Wilders „Sunset Boulevard“ und Mankiewicz’ „All about Eve“ die Welt – und Hollywood! – faszinierten, schien es, als sei ihr der Grabgesang gesungen worden. Der Star wurde von seinem Piedestal heruntergestoßen, auf das ihn eine schöne Lügen und Legenden produzierende Reklame gestellt hatte, seine Karriere wurde als Intrige, seine Schönheit als Make-up, sein Glanz als Talmiflitter denunziert. Man kam ihm und dem Rummel um ihn hinter die Schliche, man sah der Traumfabrik hinter die Fassade, sah Elend, Hohlheit, Erbärmlichkeit und Zusammenbruch.

Man freute sich über den selbstkritischen Mut, der da zum Ausdruck kam und den man als ein Zeichen künstlerischer und geistiger Besinnung werten zu können glaubte. Es war ja die Zeit, als der italienische Neoralismus triumphierte und sein Drängen auf Lebensechtheit, Alltäglichkeit und wahrhaftige Härte in den Film hineintrug.

Doch gegen die Traumfabrik ist offenbar wirklich kein Kraut gewachsen. Sie hat eine entnervend wohlgemute Art, sich auch schärfsten Angriffen gegenüber zu behaupten, sie sich einzuverleiben und dadurch zu verharmlosen. Von Natur aus nur an Schein und „Schau“ gewöhnt, kann sie natürlich auch die schneidenden filmischen Attacken gegen sie selbst nicht ernst nehmen. Na ja, ein Film, und was weiter? Sie kommt gar nicht auf den Gedanken, daß vielleicht Konsequenzen zu ziehen wären. Interessiert betrachtet sie das neuartige Produkt, sieht, daß es „ankommt“, klatscht Beifall und kommt zu dem Schluß: dies ist eine neue Art, mit der sich Geld verdienen läßt. Und so wird aus der Selbstkritik eine „Tour“, aus dem mutigen Experiment eine „Masche“.

Neuerdings können wir die Folgen sehen. In Filmen wie „A Star is born“, „Country girl“ und „Barfoot Contessa“ erscheint die Entlarvung zum gängigen, recht sentimentalen und larmoyanten Motiv degradiert. Die auffällige Nacheinanderfolge entlarvt ihrerseits die Industrie. Serie bedeutet unweigerlich Verschleiß und Verflachung. Dünner und dünner wird die Selbstkritik aufgegossen. Leichter und konventioneller fließen die „scharfen Äußerungen“ den selbstkritischen Filmhelden vom Munde, und fast scheint es, als gehöre es schon zum guten Ton, solche Bitterkeiten von sich zu geben oder sich wenigstens einmal zu entlarven. Jeder einmal ohne Maske!

So haben wir in die schonungslos ruinierten Trinkergesichter der ehemals großen Stars James Mason, Bing Crosby und Humphrey Bogart gesehen, haben namentlich Bogarts melancholische Zynismen eines heruntergekommenen Regisseurs gehört. Ach, was für ein elendes Geschäft diese Traumfabrik doch ist! Aber sie genießen es. Der Star wurde nicht wirklich gestochen. Der Rummel geht jetzt nur andersherum: Welch eine Ruine, welch ein Verfall! Aber diese Ruine und dieser Verfall werden genauso wichtig genommen, bewundert, vergötzt wie vorher der falsche Glanz und die unechte Größe. Bajazzo-Tränen fließen: „Schaut her, ich bin’s!“ Ja, er ist es, der alte Star, nur einfach auf den Kopf gestellt: die Kehrseite seines früheren Größenwahns ist die Sucht, sich ruiniert zu zeigen, ganz furchtbar ruiniert, ganz furchtbar großartig ruiniert und entlarvt.

Zäh, getrost und Unerschütterlich hat die Traumfabrik alle Kritik, die aus ihrer Mitte aufstieg, in sich eingesogen, ein- und umgeschmolzen, „verarbeitet“. Es macht ihr gar nichts aus, ein paar selbstkritische Bonmots zu verstreuen. Ist ungefährlich. Auch ihren Liebling, den Star, hat sie bewahrt. Er tummelt sich zur Abwechslung mal auf anderem, dunklerem Felde. Aber er tummelt sich. Entlarvung ist eine gängige Konvention geworden wie vorher Verbrämung.

Rolf Becker