Das neue Thyssen-Breitband bringt Gewinne. Das ist wohl die wichtigste Feststellung, die zur Gegenwarts- und Zukunftssituation der seinerzeit durch Kriegs- und Kriegsfolgeschäden materiell und politisch so schwer getroffenen August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, gesagt werden kann. Mit Beendigung des zweiten Geschäftsjahres per 30. September 1954 ist die Verlustära abgeschlossen. Bergassessor a. D. Hans-Günther Sohl teilte mit, daß die Monatsumsätze von 20,6 Mill. DM in 1952/53 und 27,8 Mill. in 1953/54 auf jetzt 45.4 Mill. DM im Juni 1955 angestiegen seien und damit auch die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 1955/56 möglich werde. Im übrigen wird die Verwaltung der im September stattfindenden HV vermutlich Vorschläge zur Erhöhung des AK von zur Zeit 115 Mill. DM unterbreiten und ein günstiges Bezugsangebot machen.

Obwohl die neue Breitbandstraße erst zu einem Bruchteil ihrer Kapazität ausgenutzt ist, hat sie dennoch das Ertragsbild des Unternehmens günstigbeeinflußt. Zugleich ist die Struktur des Absatzes seit Anlaufen, also ab April 1955. grundlegend geändert. Der Anteil an Profilstahl Hieb bei 27 v. H., der des Halbzeugs ist von 73 auf 43 v. H. gefallen, der des Breitbandes von 0 auf 30 v. H. gestiegen. Die Hütte produzierte im Juni 106 000 t Roheisen und 117 000 t Rohstahl, was einer Jahresleistung von 1,4 Mill. t bei einer Kapazität der Straßen von 2 (nach einigen Zubauten sogar von 1) Mill. t entspricht. Nach 539 Mill. DM Kriegs- und Demontageschäden ist bis 31. Mai 1955 ein Investitionsprogramm über 353 Mill. DM durchgeführt worden, davon 88 Mill. aus eigenen Mitteln. Weitere Bestellungen über 75 Mill. DM sind herausgegangen. Sie betreffen vor allem den Wiederaufbau im Siemens-Martin-Stahlwerk, wo zwei neue Ofen von je 250 t Tagesleistung aufgestellt werden, so daß die Hüttenproduktion ab August nächsten Jahres auf 1,8 Mill. t Jahresrohstahlleistung erhöht werden kann. Dies wäre dann bereits die dritte Aufbaustufe.

Nachträglich ist zu übersehen, daß die Verwaltung mit ihrer ehemaligen Finanzplanung von rund 400 Mill. DM für die Schaffung von 1,4 Mill. t Rohstahl im Jahr bestensausgekommen ist. Was seinerzeit angekündigt und nur von wenigen geglaubt wurde, hat sich somit bestätigt. Es ist gelungen, ein Hüttenwerk mit nur 300 DM je t Rohstahl Investitionskosten herzurichten, bei einem Investitionspreis (auf der grünen Wiese) von etwa 1200 DM je Tonne. In dieser Relation von Kostenaufwand und Kapazität liegt für die Thyssen-Hütte die ertragswirtschaftliche Musik. Die schnelle Wiederaufnahme der Dividendenzahlung, an die vor zwei Jahren noch niemand hätte denken können, gibt den rund 35 000 Aktionären der Hütte (von denen 97 v. H. zwischen 100 DM bis 5000 DM besitzen) Anteil an der Leistung von Verwaltung und Belegschaft.

Die der oHV vorzulegenden Abschlüsse für 1952/53 und 1953/54 spiegeln die beiden Anlauf- und Aufbaujahre wider. Sie schließen mit Jahresverlusten von 15,2 bzw. 25,1 zusammen also 40,3 Mill. DM ab, nachdem im voraus zusammen 78,8 Mill. Abschreibungen und 13,5 Mill. Pensionsdotierungen vorgenommen worden waren. Der Gesamtverlust wird durch Heranziehung von Rücklagen gedeckt. Zur Zeit wird über die monatlichen Abschreibungen von 4 Mill. DM und die notwendigen Pensionsrückstellungen von 700 000 DM hinaus ein angemessener Verdienst gemacht Das laufende Geschäftsjahr 1954/55 (30. September) sei zwar noch nicht sehr ertragreich gewesen, die Besserung habe aber seit Mai fühlbar begonnen, kommentierte Bergassessor a. D. Sohl. Jedenfalls befände sich die Thyssen-Hütte wieder in ihrer traditionell günstigen Position, gemessen am guten Durchschnitt der Ruhr. Man verfüge über langfristige Verträge mit den Abnehmern für das Warmband, aber die Anforderungen des Marktes seien doppelt so hoch, so daß die Bundesrepublik zur Zeit die gleiche Menge Wannband importiere, wie sie die Thyssen-Hütte fabriziere. Einer Steigerung der Produktion, die erst mit Ausbau der Rohstahlleistung erfolgen könne, stände also ein günstiger Markt gegenüber. rlt.

*

Hüttenwerke Siegerland Jetzt größter Feinblechproduzent. Die HV der Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen, genehmigte den Abschluß 1953/54 (30. 9.) mit 6 (i. V. 4) v. H. Dividende auf 46,0 Mill. DM AK. Die Hüttenwerke Siegerland AG habe, so erklärte Dir. Ganz, seit ihrer Gründung am 1. März 1952 bis zum Bilanzstichtag insgesamt 66,9 Mill. DM langfristig investiert, davon 28,6 Mill. DM über normale und 34,9 Mill. DM über Sonderabschreibungen nach § 36 IHG. Die bedeutendste Investition habe die Gesellschaft, die jetzt der größte Feinblechhersteller der Bundesrepublik sei, in der Kaltwalzanlage in Eichen, die Ende 1954 fertiggestellt wurde, vorgenommen. Nach der Inbetriebnahme der Breitbandstraße der August Thyssen Hütte sei die Stahlversorgung der Hüttenwerke Siegerland sichergestellt. Für das laufende Geschäftsjahr ist nach den Ausführungen des Vorsitzenden des AR, Generaldir. Karl Grosse, mindestens dieselbe, wahrscheinlich aber eine höhere Dividende als für 1953/54 zu erwarten.

Die Salzdetfurth AG, Hannover, die für 1954 eine auf 9 (i. V. 8) v. H. erhöhte Dividende und Erhöhung des Grundkapitals um 12,28 auf 61‚4 Mill. DM vorschlägt, konnte ihre Produktion im Berichtsjahr auf 573 165 (1953: 451 198) t Reinkali erhöhen. Am Gesamtkaliabsatz der westdeutschen Kaliindustrie (1,515 Mill. t) War Salzdetfurth mit gut einem Drittel (559 888 t) beteiligt. An Nebenprodukten wurden abgesetzt: 928 000 (438 000) kg Brom, 26 005 (23 055) t Chlormagnesium, 84 704 (82 983) Chlormagnesium-Lauge und 53 236 (51 695) t Bittersalz.

Die Bremer Silberwarenfabrik AG, Bremen, verteilt lt. HV-Beschluß für 1954 eine auf 5 (1. V. 4) v. H. erhöhte Dividende auf 2 Mill. DM Grundkapital (davon 0,79 Mill. DM Aktien in Eigenbesitz) Die lebhafte Nachfrage nach den Erzeugnissen des Unternehmens führte zu einer erheblichen Umsatzsteigerung. Auf weite Sicht glaubt die Verwaltung mit einer guten Absatzentwicklung im Ausland rechnen zu können.