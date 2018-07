Die steigende Flut von Bezugsrechten beherrscht für dies Jahr den Kapitalmarkt. Dabei bestehen über den Wert von Bezugsrechten vielfach ziemlich unklare Vorstellungen. Aus der Tatsache, daß die Bezugsrechte an drei Tagen zu amtlich notierten Kursen an der Börse gehandelt werden, zieht man vielfach den Schluß, daß sich in dieser Kursnotiz der effektive Wert des Bezugsrechts ausdrückt. Das ist ein Irrtum, eine optische Täuschung.

Die Bezugsrechtsmathematik ist eine Art Geheimwissenschaft – weil der Ausrechnung sogenannter Bezugsrechtswerte die unmittelbare praktische Bedeutung abgeht. Eine Gesellschaft erhöht z. B. ihr Kapital im Verhältnis drei zu eins bei einem Kurs der alten Aktien von 340 v. H. und einem Emissionskurs der neuen Aktie von 100 v. H., was zusammen dreimal 340 zuzüglich 100 gleich 1120 v. H. ergibt. Teilt man dies durch vier, so beträgt der Durchschnittskurs für alle vier Aktien 280 v. H. Die Differenz zum Kurs der alten Aktien von 340 v. H. beträgt 60 v. H., das ist der rechnerische („theoretische“) Wert des Bezugsrechts. Sein effektiver Wert – das heißt der Vermögenszuwachs, der dem Aktionär zuteil wird, einerlei, ob er das Bezugsrecht ausübt oder verkauft – hängt ausschließlich von der Kursentwicklung ab. Wenn am Ende der Bezugsfrist an drei aufeinanderfolgenden Tagen das Bezugsrecht nach dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage an der Börse amtlich notiert worden ist, und am vierten Tage dann die betreffende Aktie ex Bezugsrecht notiert wird, so kommt es darauf an, ob bei dieser Notiz der rechnerische Wert des Bezugsrechtes in voller Höhe vom Kurs abgegangen ist. In diesem Falle hat der Aktionär an dem Bezugsrecht nichts verdient, einerlei, ob er es ausgeübt oder verkauft hat, sondern hat nur eine teilweise Umwandlung seiner Aktiensubstanz vorgenommen.

Da der Bezugsrechtserlös von der Substanz der alten Aktien abgeht, bildet er keine Einnahme und braucht nicht als Einkommen versteuert zu werden. Einen Gewinn aus dem Bezugsrecht kann sich der Aktionär nur dann herausrechnen, wenn der Bezugsrechtsabschlag vom Aktienkurs nicht in voller Höhe des rechnerischen Wertes erfolgt, und wenn sich der abgeschlagene Aktienkurs sofort wieder nach oben in Bewegung setzt, um den Bezugsrechtsabschlag etwa wieder einzuholen. Allerdings kann der Wert des Bezugsrechtes auch schon vorher auf den Kurs der alten Aktie aufgestockt worden sein. So hat sich der Siemens-Kurs vor Abgang des Bezugsrechtes in lebhaften Sprüngen von 280 auf 340 erhoben, worin bis zu einem gewissen Grade eine Vorwegnahme des Bezugsrechtes zu erblicken war – wenigstens insoweit, als diese Sprünge über die allgemeine Aufwärtsbewegung des Kursniveaus hinausgingen.

Ein „Geschenk an die Aktionäre“ ist jedenfalls das Bezugsrecht an und für sich nicht, sondern es ist eine Chance, eine Gewinnaussicht, von der Gesellschaft unter der Bedingung angeboten, daß der Aktionär (entweder selbst oder durch Käufer seines Bezugsrechtes) die Kapitaleinlage verstärkt. Soll die Kapitalerhöhung nicht eine Substanzverdünnung, das heißt eine Kapitalverwässerung, zur Folge haben, so muß sich mindestens die bisherige, möglichst aber eine gesteigerte Ertragskraft des Unternehmens durch entsprechende Dividende auf das erhöhte Kapital ausdehnen. Es ist z. B. für den Badilin-Aktionär ein Vorteil, daß er zu zwei Aktien eine dritte für 120 v. H. hinzuerwerben kann, während die alten Aktien zu beinahe 300 v. H. bewertet werden. Der Reaktion des Aktienkurses, wenn er nach Abgang des Bezugsrechtes „ex B.“ notiert wird, entgeht ja der Aktionär in keinem Fall, ob er bezieht oder nicht. Eine zusätzliche Aktie mit 8 oder gar 9 v. H. Dividende zu 120 v. H. zu erwerben, ist für den Aktionär kein schlechtes Geschäft, selbst wenn der Bezugsrechtsabschlag in voller Höhe erfolgt ist. In der Rendite weit genauer als in der Substanz läßt sich zahlenmäßig der Vorteil bestimmen, den der Aktionär bei der Ausübung seines Bezugsrechtes realisieren kann. Bezieht er – wie bei Siemens – eine zusätzliche Aktie zu pari, so macht er auf die darin angelegten 1000 DM bei 8 v. H. Dividende und einem langfristigen Zinssatz von 5,5 v. H., wie wir ihn zur Zeit haben, einen Zinsgewinn von 2,5 v. H., der sich bei einer Dividende von 9 v. H. auf 3.5 v. H. steigert. Bei einem Bezugspreis der jungen Aktie von 120 v. H. und einer Dividende von 8 v. H. beträgt der Zinsgewinn immer noch 1,1 v. H., nämlich die Differenz zwischen 5,5 und 6.6 v. H. Gemessen an der bei dem allgemein hohen Kursstand sehr bescheidenen Durchschnittsrendite der Aktien – meist weniger als 3 v. H. – ist der Kapitalertrag bezogener junger Aktien eine respektable Verbesserung.

Da die heutigen Kapitalerhöhungen neben einer Extrazuwendung an die Aktionäre hauptsächlich die Zuführung neuer Eigenmittel an die Gesellschaften bezwecken, ist ihr Erfolg davon abhängig, daß (in ausreichender Zahl) Personen gefunden werden, die zur Bereitstellung des erforderlichen Unternehmerkapitals in der Lage sind. Unter Ausschluß des direkten Bezugsrechtes der Aktionäre erfolgt die Kapitalerhöhung heute regelmäßig in der Form des indirekten Bezugsangebotes an die Aktionäre durch Vermittlung eines Bankenkonsortiums, das die Emission zu diesem Zwecke en bloc übernimmt. Würden aber die Banken in großem Umfang auf ihren Emissionsquoten hängenbleiben, so wäre eine gefährliche Versteifung des Kapitalmarktes zu befürchten. Soweit nun (bei kapitalerhöhenden Gesellschaften) Großaktionäre vorhanden sind, fehlt es nicht selten gerade diesen an verfügbaren Mitteln zum Bezüge neuer Aktien Die Mobilisierung von Aktienkapital wird infolgedessen, sofern nicht „der“ Großaktionär Kredite in Anspruch nimmt (was z. Z. in erheblichem Umfang der Fall zu sein scheint), weitgehend auf eine Mobilisierung neuer Aktionäre hinauslaufen. Die Erschließung weitester Publikumskreise für die Aktie, die Verbreitung der Bereitschaft zur Kapitalanlage in risikotragendem Unternehmerkapital, ist für Banken und Industrie ein gemeinsames Anliegen, dessen Verwirklichung den Kapitalmarkt funktionsfähig machen soll. Flotte Umsätze in Bezugsrechten zu steigenden Notierungen sind ein Zeichen des Fortschritts auf diesem Wege.

Am meisten „verdienen“ würde der Aktionär natürlich durch Zuteilung von Gratisaktien bei Aufrechterhaltung oder Erhöhung der bisherigen Dividende, die dann, soweit sie auf Gratisaktien entfällt, in voller Höhe ein Zusatzgewinn wäre. Die Ausgabe von Gratisaktien wäre von Interesse für die nicht wenigen Gesellschaften, die, ohne Kapitalbedarf zu haben, eine vorhandene Unterkapitalisation beseitigen möchten. Bei der DM-Umstellung hatte niemand ahnen können, daß der Obergang von der kriegszerrütteten und zwangsregulierten Wirtschaft zur freien Marktwirtschaft in eine Hochkonjunktur ausmünden würde, in der sich die Kapitalansätze der DM-Eröffnungsbilanzen als weithin viel zu niedrig erweisen würden. Wenn die Kapitalerhöhung aus Mitteln der Gesellschaft, also durch Auflösung von Rücklagen auf dem Wege der Ausgabe von Gratisaktien, aus steuerlichen Gründen undurchführbar ist, so muß der Gesetzgeber für eine andere Methode der Kapitalberichtigung sorgen. Sonst wären „radikale“ Dividendenerhöhungen im Interesse der Bilanzwahrheit unvermeidlich. Dabei ist es zwar kein wirtschaftlicher, wohl aber ein sozialer Unterschied, ob 20 v. H. Dividende auf 1000 DM oder 10 v. H. auf 2000 DM verteilt werden. Claus Schrempf