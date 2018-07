h. k., Marktleuthen (Oberfranken)

Zehn Jahre nach Kriegsende zückte der ehemalige Bürgermeister des kleinen bayerischen Städtchens Marktleuthen – zwischen Hof und Bayreuth – seinen Rechenstift und schrieb seinen früheren „Untertanen“ eine merkwürdige Rechnung. Man hatte den Bürgermeister a. D. und NSDAP-Ortsgruppenleiter Edwin Däumler fast schon vergessen, als sein Amtsnachfolger in einer der letzten Stadtratssitzungen diese Rechnung mit einer Forderung von mehr als 20 000 DM auf den Konferenztisch warf.

Fein säuberlich sind die Posten aufgeführt: Entfernung aus dem Amt und Existenzvernichtung macht 17 598 DM Verdienstausfall. Däumler ist Dachdeckermeister und führt heute in Trennfurt bei Miltenberg am Main ein gut gehendes Geschäft mit 16 Gesellen. Und dennoch: Däumlers berechneter Verdienstausfall ist die Differenz zwischen seinem jetzigen und dem früheren Einkommen seiner Marktleuthener Glanzzeit bis 1945. Der, damalige Regierungswechsel in der kleinen Stadt habe es dem verachteten Meister auch nicht mehr erlaubt, den Bürgern weiter im wahrsten Sinne des Wortes aufs Dach zu steigen. Zum „Verdienstausfall“ Däumlers gehören dazu noch: Kosten des Umzugs und für eine vorübergehend bezogene Notwohnung; Unkosten für jährliche Besichtigung eines Anwesens, das er noch in Marktleuthen besitzt und vermietet hat. Posten II betrifft die Einweisung von Zigeunern in seine damalige Amtswohnung: für Benutzung der Einrichtung und des Mobiliars sowie für Wohnungsmiete während der „Zigeunerherrschaft“ in seinem Ortsgruppenleiterheim 2100 DM. Posten III der Rechnung lautet: Fünf Jahre Fruchtverlust an Erd-, Johannis- und Stachelbeeren 875 DM; für 5000 (in Worten: fünftausend) bereits versetzt gewesene Gemüsepflanzen 150 DM; für Gemüse, das statt dessen gekauft werden mußte, 250 DM; für beschädigte Granitplatten und zerbrochene Mistbeetfenster im Garten 200 DM. Summa: 21 237 DM einschließlich Anwaltskosten.

Der Exbürgermeister und Ortsgruppenführer aber ist doch noch großzügig; sein Anwalt – zugleich sein Schwiegersohn – hat nämlich den Vergleich angeboten: „Däumler ist bei sofortiger Zahlung mit 20 000 DM zufrieden. Andernfalls“, so heißt es weiter, „werden gegen die Stadt Marktleuthen gerichtliche Schritte eingeleitet.“ Die Grundsätze des Enteignungsrechts sind die juristische Basis.

Die Stadtväter von Marktleuthen aber fanden in einer sehr erregten Debatte kaum noch den heute notwendig gewordenen Sündenbock für heikle Fälle. Wer also hatte die Zigeuner in die Amtswohnung eingewiesen? Das war die große Frage. Als souveräne Bundesrepublikaner fanden sie den Schuldigen: die Amerikaner. Im übrigen hält das Stadtparlament eine Gegenrechnung für Däumler bereit: seine „große soziale“ Tat. Im Dritten Reich hatte er den morastigen Froschweiher mit einem Aufwand von 80 000 RM zum „Stadtbad“ verwandeln lassen. Wegen völliger Untauglichkeit wurde dieses Bad zur Müllgrube der Stadt degradiert. Eigentlich hätte Däumler noch einen stattlichen Batzen für sein „Dreckloch“ an die Stadt zu zahlen, meinen die jetzigen Ratsherren. Das zu fordern, trauten sie sich aber doch nicht ganz. Sie überließen die Auseinandersetzung mit Däumler lieber dem Städteverband. Erst wenn dessen Juristen nicht mit ihm fertig werden, soll die Marktleuthener Bürgerversammlung endgültig Stellung nehmen.