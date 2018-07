Begegnungen mit zwei so verschiedenen Dichtern wie Jaroslav Haschek und Detlev von Liliencron schilderte Max Brod in den ersten beiden Erinnerungen an seine Prager Zeit. Heute stellt uns Brod zwei andere Dichter, den immer noch berühmten und gelesenen Heinrich Mann und den fast vergessenen Erzähler Franz Blei vor. Und wieder spürt man bei der Lektüre die Atmosphäre der alten, liebenswerten Stadt Prag.

Denn nichts kann einem Schriftsteller so wichtig sein wie die Liebe der Jungen, die sich noch nicht oft hingegeben haben“: diese Zeile, von der Hand Heinrich Manns geschrieben, steht auf einer Ansichtskarte aus Riva am Gardasee. Ich kann sie in dem wüsten Gerümpel meiner alten Papiere in gefüllten Schränken momentan nicht finden. Aber ich sehe sie vor mir. Ein Segelboot, in dem der Dichter steht, an den Mast gelehnt. Neben ihm mein Bruder Otto. Die Zeile aber habe ich damals, als die Karte bei mir eintraf, auswendig gelernt und bewahre sie im Gedächtnis.

Mein Bruder und ich waren von den drei Romanbänden „Göttinnen“, die Romane einer erträumten wunderschönen und wunderklugen Herzogin von Assy in Ekstase versetzt. Wir liebten auch „Im Schlaraffenland“, den Roman eines jungen, rheinisch-fröhlichen Hochstaplers, der in Berlin Erfolge scheffelt, ferner „Jagd nach Liebe“ und „Zwischen den Rassen“; aber die farbenglühende revolutionäre Herzogin hatte es uns besonders angetan. Wie beglückend, daß mein Bruder, der zum erstenmal in Riva, Torbole, Arco für uns den Süden entdeckte (ein Jahr später sollten Kafka und ich ihm folgen), zugleich auch durch Zufall den Dichter antraf, der für uns nicht viel anderes als eine südliche mythische Figur, einen Exorzisten der Leidenschaft darstellte. Das Sanatorium Härtungen war der Ort der Begegnung. Dort mag mein Bruder dem Verehrten von unserer gemeinsamen Schwärmerei erzählt haben (von der Kafka allerdings nichts wissen wollte). Die Photokarte war das Siegel auf diesem Bund zwischen dem Meister und zwei Anbetern.

Einige Zeit nachher konnte ich es durchsetzen, daß Heinrich Mann von einem Kreis sehr junger Kunstfreunde zu einer Vorlesung nach Prag eingeladen wurde. Nun befand sich damals in unserer Gesellschaft der Maler Max Oppenheimer, der sich das bizarre Pseudonym Mopp beigelegt hatte und immer auf oberflächliche Sensationen aus war, sei es eine schamlose Verszeile von Verlaine oder eine noch wenig bekannte Zeichnung von Beardsley, die er jedem unter die Nase hielt. Den schon berühmten Erzähler zu porträtieren und dadurch selbst bekanntzuwerden, war er fest entschlossen. Er hatte nur keine Zeile von ihm gelesen. Kaum war er vorgestellt, als er ihn anbrüllte: „Kennen Sie Flaubert?“ Wir erschraken. Vor einigen Monaten hatte Heinrich Mann das klassische Buch über die Freundschaft Flauberts und der George Sand veröffentlicht. Mit hanseatisch grandseigneuraler Ruhe erwiderte der Dichter dem stürmischen Kenner: „Ja, ein wenig.“ –

Die noble feste Haltung des nordischen Erzählers, so ganz im äußeren Gegensatz zu dem wilden, rücksichtslosen, oft zynisch aufgelösten Geschehen in seinen Romanen, lernten wir in der Nacht nach seinem Vortrag kennen. Wir hatten eine ganz bestimmte Tour durch die Prager Nachtlokale, die selbst bei ausgepichten Connoisseurs wie Liliencron oder Franz Blei Erstaunen aufrief. Gegen Morgen waren wir schon ein wenig wirren Geistes, man erzählte Geschichten von Peter Altenberg. Wir wurden immer lustiger, schließlich kamen einige auf den Einfall, eine gemeinsame Postkarte an Altenberg zu schreiben. Jeder setzte seine Unterschrift auf die Karte, die Texte wurden stufenweise gewagter. Einer schrieb: „Lieber Peter, man erzählt uns, daß Sie eine gewisse Befriedigung dabei empfinden, wenn Sie kleinen Mädchen die Fußzehen küssen.“ Und in diesem Stil ging es weiter. Dann kam die Karte an Heinrich Mann. Er las alles, lächelte still und freundlich, dann sagte er: „Meine Herren, wir werden diese Karte nicht wegschicken.“ Und schon hatte er sie, ehe ein Widerspruch laut wurde, in kleine Stücke zerrissen.

Immer wieder trat sein zartes Rechtsgefühl, sein Gewissen hervor. Er ließ weder sich noch die Menschheit aus dem Zügel. Seinen späteren Werken in ihrem krausen Wortschmuck und mit manchen mir fernen Tendenzen vermochte ich dann nicht mehr zu folgen. Unsere Wege trennten sich leider. Aber in jener Nacht habe ich ihn ehrlich und ganzen Herzens geliebt. – Es ist mir auch heute unbegreiflich, warum die Bühnen nicht nach einer der schönsten Ergebnisse seines Rechtsgefühls, nach dem wohlgearbeiteten Drama der Bastille, „Madame Legros“, greifen, warum Meisterwerke wie „Professor Unrat“, die Novellen „Rückkehr vom Hades“, „Flöten und Dolche“, „Mnais und Ginevra“ nicht neu gedruckt werden.

Warum ist es auch um den eben erwähnten Franz Blei so still geworden? Er war einer der ersten, die für Musil, Robert Walser, Claudel, Gide, Rilke eintraten. Gegen Wedekind, Hauptmann und viele andere zeigte er sich allerdings verständnislos. Ihm ist die erste Zeitschriftenveröffentlichung von Fragmenten Kafkas zu danken, im „Hyperion“ 1909. In seinen Essais steckt viel Einsicht, in seinen „Lebensläufen“ galanter Damen Grazie und Wissen. Mir selbst hat er allerdings zuletzt übel mitgespielt. Das kam daher, daß ich an sein Christentum nicht glauben konnte; das heißt: Ich konnte das, was er als sein Christentum ausgab, nicht als christlich anerkennen. Die Debatten endeten mit schrillem Bruch. Vorher aber waren Jahre ungetrübter Freundschaft dahingegangen, wir haben gemeinsam Jules Laforgue übersetzt, eine Operette in seinem Stil geschrieben. Immer wieder kam Blei als mein Gast nach Prag, fühlte sich heimisch bei uns. Als mein erstes Novellenbuch erschien, noch vor unserer ersten Begegnung, schrieb er in Trompetenstößen über mich. Als Geschenk aus jener Epoche bewahre ich, außer vielen seiner Bücher, auch heute noch eine Goethe-Ausgabe in blauen Pappbänden auf. Sie beruht auf einer wahren Schnapsidee. Alles ist chronologisch geordnet. Schlägt man also einen Band auf, so findet man die Gedichte, die Goethe in diesem einen Jahre geschrieben, ferner ein paar Briefe der gleichen Zeit, dann etwa ein Stück aus „Wilhelm Meister“ – ganz selten nur etwas Ganzes, überall Fragmente, Fortsetzungen. Sucht man ein bestimmtes Werk, so muß man zuerst im Lexikon nachschlagen, in welchen Jahren Goethe daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt’s auch einen Registerband, aber der Verlag hat ihn mir nicht mehr geschickt, bei Band 28 (1815/16) hat et die Gratislieferung eingestellt. Versöhnlicher stimmt wich nur die Erinnerung an jenen Spaziergang mit Blei, der damals auch sein Söhnchen nach Prag mitgebracht hatte. Das kleine Kerlchen trampelte frisch in die Blumenbeete des Stadtparks hinein. Das konnte Strafe kosten. „Bist du artig“, rief Blei, „sonst muß ich auch noch den Lessing herausgeben.“