Westdeutschlands Zigarrenindustrie klagt in den letzten Monaten über eine ständig zunehmende Verschlechterung ihrer Existenzgrundlage. Wenn sich auch Produktion und Absatz auf einer verhältnismäßig günstigen Aufstiegslinie befinden (der Vorkriegsstand ist allerdings noch lange nicht erreicht), so darf doch nicht übersehen werden, daß diese Branche innerhalb weniger Jahre von weit mehr als 1000 Betrieben die Hälfte verloren hat. Man wird der Zigarrenindustrie unter dem Eindruck dieser nüchternen Feststellung zugestehen müssen, daß sie in der Tat an dem sogenannten „Wirtschaftswunder“ innerhalb der deutschen Industriegruppen den geringsten Anteil hat.

Wie konnte es zu diesem raschen Verfall kommen? Von den Experten der Branche wird darauf hingewiesen, daß die Kleinverkaufspreise für Zigarren, Zigarillos und Stumpen in den letzten Jahren unverändert geblieben sind, die Industrie jedoch Lohnerhöhungen, ansteigende Tabakpreise und u.a. verteuerte Verpackungen in Kauf nehmen mußte. Nur zu einem sehr geringen Teil konnten diese Mehrkosten durch technische Rationalisierungen und den Abbau sonstiger Unkosten gedeckt werden; der Rest ging zu Lasten der Rendite die auf ein Maß zurückgegangen ist, das für die Zigarrenindustrie nicht mehr ausreicht. Gewinne von drei bis vier v. H. des Warenbetrages (ohne Steuern) gelten heute schon als gut. Selbst aber diese Prozentsätze werden von den allermeisten Firmen nicht mehr erreicht; in vielen Fällen wird bereits mit Verlust gearbeitet.

Als eine der Hauptursachen der jetzigen Schwierigkeiten wird die wirtschaftlich so ruinöse Kontrollrats-Gesetzgebung der Alliierten angesehen, die Banderolensteuersätze bis zu 90 v. H. des Kleinverkaufspreises erzwang. Ein weiterer und wichtiger Minuspunkt war das Fehlen der Rohstoffbasis am Tage der Währungsreform, an dem die Zigarrenindustrie kaum sechs v. H. der Vorräte von 1938 besaß. Hinzu kam dann noch die Verlagerung vieler Betriebe aus Ost- und Mitteldeutschland in die Bundesrepublik. Es steht heute der Vorkriegsproduktion von acht bis neun Mrd. Stück Zigarren nur ein Ausstoß von rund vier Mrd. Stück gegenüber: die Kapazitätsausnutzung liegt also kaum bei 50 v. H. Für die kleineren und mittleren Betriebe der westdeutschen Zigarrenindustrie wirkte sich ferner die Tatsache recht nachteilig aus, daß von der Großindustrie der Kampf um den notwendigen Marktanteil mit Hilfe einer recht geschickten Werbung, der leichteren Kreditbeschaffung und der umfangreicheren Rationalisierungsmöglichkeiten sehr schnell gewonnen werden konnte. Das bedeutet, daß die führenden Großbetriebe ihren Vorkriegsanteil wieder erreichen (wenn nicht sogar überschreiten) konnten.

Dafür ist nun aber die Masse der Zigarrenfabriken – also die kleinen und mittleren Unternehmen – entsprechend abgeglitten. Sie besitzt unter den gegenwärtigen tabaksteuerlichen und wirtschaftspolitischen Voraussetzungen kaum noch eine Existenzmöglichkeit. Diese Erkenntnis ist auch der Bundesregierung und den zuständigen Ministerien der Länder nicht unbekannt geblieben, zumal zahlreiche Betriebsprüfungen die Schwierigkeiten dieser Branche mit aller Deutlichkeit darlegten. Man war und ist auch bereit, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Aber das, was bislang geschah, hat sichtlich nicht ausgereicht, um sich als wirksame Hilfe zu entfalten. Was soll geschehen? Will man es dabei belassen, daß die Substanz dieser mittelständischen Industrie weiter aufgezehrt wird? Man beginnt in der Zigarienindustrie mit ihren 70 000 Beschäftigten langsam daran zu zweifeln, daß die immer wieder propagierte mittelstandsfreundliche Politik wirklich (und tatkräftig) betrieben wird... ww.