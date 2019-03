Vom Kongo nach Helsinki

Warum sagen Sie "nein", wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Stanley-Wasserfälle im Kongo kennen? Sagen Sie ruhig "ja" oder wenigstens, daß Sie bei Ihrer letzten Afrikareise nur deshalb nicht vorbei gekommen sind, weil sich die Safaris wegen der dort herumstreunenden Elefantenherde weigerten, Sie hinzuführen. Aber der portugiesische Missionar Don Pedro y Cavalhas y Nonos Delayes, der sich gerade beim Häuptling Mbomwu zwecks Festigung der kürzlich stattgefundenen Bekehrung aufhielt, zeigte Ihnen Aufnahmen von den Wasserfällen, die Albert Schweitzer zwei Wochen vorher gemacht hatte.

Es gibt unzählige Leute, die zum Beispiel behaupten, in Spanien gewesen zu sein. Der Tachometer an ihrem Auto beweist es. Viele Reisende haben zwischen Iran und Cadiz so und so viel Zeit, Geld und Kilometer verbraucht, aber sie waren doch nicht in Spanien, im Spanien des Velasquez, des Goya. Sie bringen unterbelichtete Aufnahmen der Alhambra mit und hatten keine Zeit, das Plätschern der Brunnen in den Höfen zu hören.

Wer vier Wochen lang in Eile wie durch ein Kaleidoskop guckt, wird davon ganz konfus. Da haben es die zu Hause Gebliebenen bequemer, die Karten, Routen und Reiseberichte studieren und sich richtig belichtete Bilder ansehen. Die Phantasie enttäuscht nie, die Wirklichkeit fast immer. Waren Sie etwa nie in Gedanken am Amazonas? Haben Sie nie sein urweltliches Delta gesehen, nie die grüne Hölle, die sich an seinen Ufern auftut, und nie in seinen Wassern die mörderischen Piranhas, handgroß, mit rasiermesserscharfen Zähnen, die Sie in einer Minute skelettieren können? Warum soll man nicht behaupten, dort gewesen zu sein? Das kann man nicht lügen nennen, sondern die "Objektivation der Phantasie".

Wer aber wirklich eine Reise gemacht hat, kann hinterher um so bequemer leben. Man fragt mitten beim Erzählen: "Wie hieß denn nur das Kaff auf dem Weg zwischen X und Y?" und alle werden bemüht sein, Ihnen lauter Orte zu nennen, die ganz wo anders liegen. Die anderen waren nämlich auch dort und bringen alles durcheinander. Wo Sie wirklich waren, brauchen Sie sich also nicht zu merken.

Ganz anders, wenn Sie nicht dort waren. Dann müssen Sie alles ganz genau wissen. Zum Beispiel so eine Reise durch Schweden, Lappland und Finnland. Erinnern Sie sich? Von Helsingör fährt man nach Helsingborg (wie gut und billig lebt sich’s auf der Überfahrt. Zollfreie Zone!) und von dort nach Stockholm (die entzückend herbe Landschaft mit den Birken!). Dann nach Upsala, wo Sie einen alten Universitätsfreund besuchten (Skaal! Schwedenpunsch ist immer eisgekühlt. Wird mit glühend heißem Kaffee getrunken!). Hierauf ein Trip nach Lappland (diese Mücken!). Vergessen Sie nicht, beim Erzählen ein schönes Nordlicht anzubringen. Sehr gut macht sich ein vorhangartiges, zart zitronengelbes, an den Rändern grasgrün gesäumtes, von tiefem Violett gekrönt. Dauer ungefähr 10 bis 12 Minuten. Sie müssen sehr präzise in Ihren Angaben sein. Das läßt keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit Ihrer Schilderungen aufkommen. Von Haparanda zu Schiff nach Helsinki. Ja, Finnland, das Land der tausend Seen, die blau wie die Augen der reizenden Finnländerinnen im Grün der Wälder liegen! Und dann die Schären! Sind zu Tausenden vor Helsinki im Meer. Auf einer davon waren Sie von finnischen Freunden eingeladen. Jeder Familie eine Schäre. Gleichsam Schrebergärten im Meer. Man zieht im Mai hinaus und bleibt bis Oktober.

Sie sehen, so eine Nordlandreise ist ganz einfach. Haben Sie also Mut und sagen Sie immer "ja", wenn man Sie fragt, ob Sie da oder dort waren. Das verpflichtet und bildet. Ihr Wissen und Ihre Phantasie verdichten sich. Seien Sie ein Abenteurer im Geist, und die Welt steht Ihnen offen! Auf Wiedersehen also im Grand Hotel Uganda, von wo wir einen kleinen Abstecher auf den Kilimandscharo machen können. Antonio Mingotti