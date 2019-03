Als der österreichische Bundeskanzler Raab im Frühsommer dieses Jahres nach Moskau fuhr, um dort die Freiheit seines Landes einzuhandeln, antwortete in Bonn die vierundsiebzigjährige CDU-Abgeordnete Helene Weber auf die Frage eines Journalisten, was wohl der deutsche Kanzler im Fall einer Einladung des Kremls tun würde, trocken: "Er wird sofort Herrn von Brentano zum Außenminister machen." Und in der Tat: an dem gleichen 7. Juni, an dem der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Dr. Heinrich von Brentano – acht Wochen nach dieser Prophezeiung – vom Bundespräsidenten zum Minister des Auswärtigen ernannt wurde, fuhr der erste Sekretär der sowjetischen Botschaft in Paris, Valentin Kostylev, im schwarzen Zis vor dem Gebäude der deutschen Botschaft in der Avenue Roosevelt vor, um im Schatten des Triumphbogens die Einladung für Kanzler Adenauer abzugeben.

Inzwischen ist ein wenig Wasser in den Wein geflossen, aber der Kanzler hat es sich nicht verdrießen lassen. Auf einer Pressekonferenz im Hotel Regina im Murren hat er in der vergangenen Woche zu verstehen gegeben, daß ihn die ablehnende Haltung der Sowjetunion auf der Genfer Konferenz zur deutschen Wiedervereinigung nicht abschrecke, nach Moskau zu fliegen. "Bei einem Vorgericht weiß man nicht, wie das Hauptgericht aussehen wird. Man sollte es deshalb zu sich nehmen und abwarten, was einem später angeboten wird" – so weit der unverdorbene Appetit des "Alten Herrn". Seine Diplomaten im heimatlichen Bonn sind indessen nicht ganz so sicher, daß nach dem hors d’hœuvre überhaupt noch ein Braten gereicht wird. Mit anderen Worten: Nach Ansicht der vorsichtigen Experten besteht immer noch die Möglichkeit, daß es nach der Genfer Konferenz gar nicht mehr zu den Moskauer Besprechungen kommt. Anlaß für diese Ungewißheit ist das Schweigen des Kremls.

Da überdies noch unklar ist, was überhaupt in Moskau verhandelt wird, hat der Kanzler auch bis zur Stunde nicht entschieden, wer mit ihm fahren soll, außer seinem persönlichen Referenten Regierungsdirektor Kilb. Alle Delegationslisten sind von interessierten Politikern lancierte oder von phantasievollen Journalisten erfundene Spekulationen. Sicher ist nur, daß die unzertrennlichen "Drei Musketiere" der westdeutschen Diplomatie wieder einmal mit von der Partie sein werden: der Staatssekretär des Auswärtigen, Professor Hallstein, dessen Juristenverstand seit Jahr und Tag darauf gedrillt ist, alle Wünsche Adenauers in Paragraphen- und Vertragsform zu gießen, der sensible Botschafter bei der Nato, Herbert Blankenborn, dessen politisches Flair und intuitive Inspiration dem Kanzler schon mehr als einmal nützlich waren, und der stets lächelnde und elegante Bundespressechef a. D.,’ der heutige UNO-Beobachter Botschafter Felix v. Eckart, der erst in Genf erneut bewiesen hat, daß er wie kein anderer Beamter diedeutsche Presse mit Charme, Geschick und Treuherzigkeit auf dem "rechten Kurs" zu halten weiß. Blankenborns Nachfolger im Amt, der neue Leiter der politischen Abteilung, Professor Wilhelm Greve, wird wohl leider zu Hause bleiben müssen. Seine Beziehungen zur Sowjetunion sind seit langen Jahren nicht die besten. Schon auf der Berliner Außenministerkonferenz 1954 fiel seine zweifelnde Beobachterrolle dem sowjetischen Außenminister Molotow so sehr auf die Nerven, daß er sich Dulles, Eden und Bidault gegenüber kritisch äußerte, worauf die Bundesregierung den Professor, der einer der erfolgreichsten "Außenseiter" im Außenministerium, eine Zeitlang aus dem Rampenlicht zog.

Völlig ungewiß ist dagegen nicht nur, ob – wie es der FDP-Vorsitzende Thomas Dehler gefordert hat führende Parteipolitiker, vielleicht sogar Erich Ollenhauer, mitreisen werden, (diese einmal durchexerzierte Praxis hat sich bei dem Abschluß des Saarabkommens in Paris nicht als sehr segensreich bewährt), sondern auch, welche Kabinettsmitglieder ihren Kanzler begleiten sollen. Die größten Rivalen sind Außenminister von Brentano und Bundeswirtschaftsminister Professor Erhard. Es geht dabei um mehr, als um die Frage, wer von beiden Herren den Sowjets gegebenenfalls ein großzügiges wirtschaftliches Angebot machen soll, das dem Kreml Rotchina gegenüber hilft. Es geht um einen innenpolitischen Prestigekampf zwischen zwei möglichen Prätendenten für den Kanzlersessel.

Die Vorliebe des Kanzlers für politische Auslandsreisen ist kein Geheimnis und wird in Bonn vielleicht nur vom Bundestagspräsidenten Gerstenmaier übertroffen, der sich zur Zeit auf Löwenjagd in Afrika befindet. Die Anstrengungen eines Nachtfluges über den Ozean scheinen an dem 79jährigen Staatsmann genauso spurlos vorüberzugehen wie die Bankette, Konferenzen und Empfänge offizieller Staatsbesuche. Wenn seine Reisebegleiter Blei in den Füßen zu verspüren glauben, pflegt der Kanzler neue Besichtigungen vorzuschlagen. Wenn seine Delegationsmitglieder in langen nächtlichen Konferenzen müde geworden sind, regt er die Behandlung eines neuen Punktes an. Wenn seine Mitarbeiter unverkennbare Zeichen der Erschöpfung zeigen, bedauert er ihr jugendliches Alter.

Dr. Adenauers größter Auslandstriumph war; seine Amerikafahrt am Vorabend der siegreichen Bundestagswahl 1953. Sein gefährlichster Staatsbesuch soll ihn nun ins Hauptquartier der anderen Erdhälfte führen. Das große Entweder-Oder, dem er sich nun gegenübersieht, ist dieses: Entweder werden die Sowjets ihm ein Wiedervereinigungsangebot machen, das er nur schwer ablehnen kann, oder sie werden versuchen, ihn als Mitspieler für die Erhaltung des Status quo eines geteilten Deutschlands abzustempeln. Niemand sieht das Risiko der Reise klarer als der Kanzler. Er weiß, daß die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und Moskau wahrscheinlich innerhalb weniger Monate – wie die Außenamtsexperten meinen – die Anerkennung der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik beim gesamten Neutralistenblock von Djakarta über Neu-Delhi bis Kairo zur Folge haben wird. Aber der Kanzler glaubt gleichzeitig, daß ein "Hauptgericht", das schwer genug wäre, ihm den Magen zu verderben, auch von sowjetischen Köchen erst noch erfunden werden müßte. Benedikt Bern