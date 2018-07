Inhalt Seite 1 — Altersversorgung im Betrieb Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu dem Aufsatz „Was würde Carl Fürstenberg dazu sagen?“, der hier (in der Ausgabe vom 14. Juli) erschienen ist – der Autor war unser westdeutscher Korrespondent, Herr W.-O. Reichelt (Düsseldorf) –, wird uns von dem mathematischen Sachverständigen für betriebliche Altersversorgung, Herrn Eberhard Voigt (Münster i. W.) das Folgende geschrieben:

Der Artikel von Herrn Reichelt ist in seinem Hauptanliegen durchaus zu bejahen, also in den Punkten, die das Verhältnis der Aktionäre zu Vorstand und Aufsichtsrat der Aktiengesellschaften und die Vorgänge in der Hauptversammlung betreffen. Zu einem Nebenpunkt aber, dem Problem der betrieblichen Altersversorgung, wären noch einige Ergänzungen anzufügen. Sie betreffen vor allem den Satz: „Vielfach übersteigen die Pensionsfonds das Aktienkapital und ihre mathematisch notwendige Höhe.“ Nun: Überhöhte Pensionsrückstellungen sind möglich; ihre steuerliche Anerkennung mag hie und da in der Vergangenheit durchgegangen sein; heute aber schreibt für die Steuerbilanz und ihre Anerkennung durch die Finanzbehörden der § 6a EStG ein mathematisches Gutachten eines unabhängigen Gutachters vor. Diese Vorschrift wird (im allgemeinen) eine Angleichung an die mathematisch notwendige Höhe bewirken: sei es durch sofortigen Ausgleich oder durch ein Oberleitungsverfahren.

Die weitere Feststellung des Verfassers: „Mit diesen Beträgen werden Anlagen selbstfinanziert“, ist richtig. Aber darin liegt ja gerade ein wesentlicher Anreiz für solche Rückstellungen und für die Versprechen einer Altersversorgung zugunsten der Betriebsangehörigen. Wenn der Betrieb überhaupt vor der Frage steht, Dividenden zahlen zu können, dann muß er mit Gewinn arbeiten. Von diesem Gewinn können die Rückstellungen für Pensionsversprechen steuerlich abgesetzt werden, wenn sie von einem mathematischen Gutachter errechnet sind. In der Steuerprogression würden die Rückstellungen, wenn sie als Gewinn angewiesen werden müssen, in der Regel mit 40 bis 50 v. H. versteuert. Hinzu käme eine weitere Besteuerung beim Einkommen des Aktionärs. Der Betrieb – und damit auch die Aktionäre als Besitzer – hat. also den Vorteil, daß diese Mittel im Betrieb bleiben und die Liquidität erhöhen. Der zu versteuernde Gewinn wird auf spätere Jahre verlagert. (Er entsteht erst wieder bei der Auflösung der Rückstellung.) Bei sinkenden Steuersätzen ergibt sich die Chance einer günstigeren Besteuerung. Hinzu kommt, daß die Pensionszahlungen selbst wieder Betriebsausgaben sind. Der – Ertrag aus der Auflösung ist stets geringer als die laufende Rentenzahlung. In rentablen Betrieben, wird die innerbetriebliche Verzinsung einen wesentlichen Teil der später notwendigen Pensionsaufwendungen erarbeiten.

Bei dieser Sachlage erscheint der Einsatz des Aktionärs, der ja nur einen Bruchteil der Rückstellungen tatsächlich als Dividende erhalten würde, gering im Vergleich zu den erzielten Vorteilen:’ Erhöhung der Liquidität, Bindung der qualifizierten Arbeitskräfte an den Betrieb, Verbesserung des sozialen Klimas im Betrieb und damit Steigerung der Arbeitsleistung; und das alles durch eine Altersversorgung für die Mitarbeiter, die zum größten Teil durch Steuergewinn und Zinsertrag aufgebracht wird.

Wenn der Verfasser feststellt: „Für die Aktionäre bedeutet das, daß ein neuer Mitbesitzer mit bevorrechtigten dinglichen Ansprüchen an die Substanz des Werkes heranwächst, ohne das Kapitalrisiko zu tragen; diese Mitbesitzer sind die Anspruchsberechtigten des Pensionsfonds“ – dann sind diese Formulierungen überspitzt und in der Verallgemeinerung sogar unrichtig. Die steuerliche Anerkennung setzt zwar den echten Willen zur Leistung des Pensionsversprechens voraus; in der Regel verpflichtet sich der Betrieb aber nur bei gewinnbringenden Wirtschaften zu freiwilligen Pensionszahlungen. Fast immer steht in der Pensionszusage ein Passus etwa in der Form:

„Die Firma beabsichtigt, die vorgesehenen Leistungen zu zahlen, solange sie hierzu in der Lage ist. Sie behält sich jedoch vor, die Leistung einzuschränken oder einzustellen, wenn ihre wirtschaftliche. Lage dies erfordert und ihr die weitere Aufrechterhaltung der vorgesehenen Leistung nicht zugemutet werden kann. Dieser Fall ist insbesondere dann gegeben, wenn ihre Ertragssteuerbilanz in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit Verlust abschließt oder wenn Ereignisse eintreten, die eindeutig erkennen lassen, daß die Firma nicht mehr in der Lage ist, die Leistungen im bisherigen Umfang aufrechtzuerhalten.“ (Zur Gestaltung der betrieblichen Altersversorgung. Hinweise, erarbeitet Ausschuß für betriebliche Altersversorgung bei der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Köln, November 1951, Seite 155.)

Rückstellungen können im übrigen auch dann gebildet werden, wenn kein uneingeschränkter Rechtsanspruch eingeräumt worden ist. Daraus geht klar hervor, daß Ansprüche des Versorgungsberechtigten im wesentlichen an den Ertrag und nicht an die Substanz bestehen. Von Mitbesitz zu sprechen ist sicherlich nicht zutreffend, da keinerlei Besitzrechte entstehen.