Anfang Februar dieses Jahres hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen an 84 Staaten eine Einladung zur Teilnahme an einer internationalen Konferenz zur friedlichen Verwertung der Atomenergie versandt. Diese Konferenz wird am 8. August in Genf beginnen. Für ihre Dauer sind etwa zwei Wochen vorgesehen. Um zu verhindern, daß dieses Unternehmen in einen ergebnislosen politischen Disput hineingerät, wurde beschlossen, alle Anträge nur vom wissenschaftlichen und technischen Standpunkt aus zu behandeln. Nicht Diplomaten und Politiker, sondern Physiker und Ingenieure werden dort zusammensitzen; auch wird es in Genf aus diesem Grunde keine Abstimmungen oder Beschlüsse geben. Einziges Ziel dieses gewaltigen Vorhabens ist ein internationaler Erfahrungsaustausch über die zivilen Anwendungsmöglichkeiten der Atomenergie Bemerkenswert daran ist außerdem, daß diese Konferenz auf eine einstimmige Annahme einer amerikanischen Resolution "Atomkraft für den Frieden" zurückgeht, der auch die UdSSR und die übrigen Ostblockstaaten, wenn auch nur, wie es hieß, "grundsätzlich" zugestimmt haben.

Diese und zahlreiche andere Bestrebungen zeigen immer wieder, daß neben die erste Phase der Atomtechnik, die im wesentlichen durch das Wettrüsten zwischen Ost und West charakterisiert war, eine zweite tritt, in der es um eine mehr oder weniger gemeinsam betriebene wirtschaftliche Erschließung der neuen Kraftquellen geht. Je latenter der sogenannte Kalte Krieg wird, um so mehr werden überall die wirtschaftlichen Erfordernisse spürbar. Während sich die natürlichen Energiequellen immer mehr erschöpfen, wächst der Energiebedarf der Welt ununterbrochen.

In den USA richtete sich das Hauptbemühen der Atomenergiekommission im vergangenen Jahr auf eine stärkere Beteiligung der privaten Wirtschaft an der technischen Nutzung der neuen Kraftquellen, mit dem Ziel, die industrielle Verwertung der Atomenergie zu beschleunigen. Die Preise für Atombrennstoffe werden listenmäßig notiert, um es so den interessierten Firmen zu ermöglichen, Kalkulationen für den Bau von Atomkraftwerken auszuarbeiten. Außerdem werden sie seitens der Atomenergiekommission bei Versuchen mit Reaktoren beraten und finanziell unterstützt.

Wie ist die internationale Situation? Im Sommer vorigen Jahres ging eine Meldung der sowjetamtlichen TASS-Agentur um den Erdball. Sie verkündete, daß die UdSSR das erste Kernspaltungs-Elektrizitätswerk in Betrieb genommen habe; Kosten und Größenordnungen wurden dabei allerdings nicht genannt. Etwas später wurde aus England bekannt, daß alle Institute und Wohnungen des britischen Atomforscherzentrums von Harwell mittels eines einzigen Atombrenners beheizt würden. Etwa zur gleichen Zeit beauftragte in den USA die Atomenergiekommission verschiedene Industriebetriebe mit dem Bau von fünf voneinander unterschiedlichen Kernreaktoren, um so technisch-wissenschaftliche Erfahrungen zu sammeln. Einer dieser Atombrenner soll eine Kapazität von 60 000 Kilowatt haben und die Elektrizitätsversorgung einer Stadt von etwa 100 000 Einwohnern übernehmen. Mit seinem Bau wurde im Herbst vergangenen Jahres in Shippingport im Staate Pennsylvania begonnen.

Für alle zivilen Zwecke ist – im Gegensatz zum Prinzip der Atombombe – nur eine gesteuerte Kettenreaktion verwendbar. Wir müssen uns hier einige technische Dinge ins Gedächtnis zurückrufen, um das zu verstehen. Im Grundprinzip beruht die gesamte bisherige Entwicklung der Atomtechnik auf der Aufspaltung des Uran-Atomkerns durch den Beschuß mit Neutronen. Das hat der deutsche Physiker Otto Hahn bereits 1938 in Berlin zum erstenmal demonstriert. Dabei zerfällt der getroffene Atomkern in Protonen und Neutronen, und diese so freiwerdenden Neutronen treffen nun wiederum auf andere Atomkerne und setzen die sogenannte Kettenreaktion in Gang. Das ist das Prinzip des Atommeilers. Eine besondere Bedeutung kommt seiner Bremssubstanz zu. Man verwendet zu diesem Zwecke sogenanntes schweres Wasser oder reinen Graphit. Diese Bremssubstanz sorgt dafür, daß die Reaktionskette, also die fortlaufende Kernspaltung, nicht unterbrochen wird. Schweres Wasser kommt zwar in ganz geringer Konzentration im natürlichen Wasser vor, aber es ist außerdem technisch sehr schwierig, es daraus zu gewinnen. Auch die Herstellung des erforderlichen ungewöhnlich reinen Graphits stößt industriell auf recht erhebliche Schwierigkeiten. Denn schon ein Verunreinigungsgrad von einem Zehntausendstel macht ihn für den Uranbrenner unbrauchbar. Während des Krieges ist es i. B. der deutschen Industrie nicht gelungen, Graphit von dem notwendigen Reinheitsgrad herzustellen. Man darf jedoch erwarten, daß diese Aufgabe heute zu bewältigen ist.

Der technisch für alle Zukunft vielleicht entscheidende Schritt wurde jedoch erst vor knapp zwei Jahren gemacht. Auch hier sei an folgendes erinnert: der materielle und finanzielle Aufwand, der zur Herstellung der ersten Atombomben nötig war, beruhte darauf, daß das natürliche Uran zwei verschiedene Sorten von Atomkernen enthält. Mehr als 99 v. H. dieses Urans hat das Atomgewicht 238, und nur 0,7 v. H. dieses ohnehin seltenen Minerals besitzt das Atomgewicht 235. Rund ein Jahrzehnt lang kamen lediglich diese 0,7 v. H. des Urans 235 für die Gewinnung atomarer Energie in Betracht. Die übrigen 99 v. H. des Urans 238 schienen dafür nicht geeignet.

Seit gut anderthalb Jahren hat sich hier ein völlig neuer Gesichtspunkt ergeben. Mittels des sogenannten Breeder – Reaktors ist es gelungen, nicht nur die 0,7 v. H. des Urans 235 in Energie umzusetzen, sondern auch die übrigen 99,3 v. H. des Natururans vom Atomgewicht 238 energetisch zu erschließen. Der technische Hintergrund dieses für eine friedliche Verwendung der Atomenergie so bedeutenden Schrittes ist folgender: das seltene Uran-Isotop 235 wird nur noch zur Initial-Beschießung des Reaktors verwendet. Sobald der Spaltprozeß eingeleitet ist, wird das Natururan durch Neutronen-Absorption in ein neues künstliches Element, in Plutonium, umgewandelt. Dieses eignet sich wiederum vorzüglich als Atombrennstoff.