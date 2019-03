Wie sich Hiroshima heute ansieht – Der vorexerzierte Weltuntergang – Von den Uberlebenden lernen

Von Erwin Wickert

Zehn Jahre sind vergangen, seit die erste Atombombe von Bord eines Flugzeugs, das über Hiroshima kurvte, ausgelöst wurde. In Schrecken und Grauen brach eine neue Ära an: das Atomzeitalter. Seither bewegt uns die Frage, ob die Menschen stark und menschlich genug sein werden, die von ihnen selbst geschaffenen atomaren Kräfte zum Segen der Menschheit, anstatt zum Fluch zu verwenden. Eine moderne Legende erzählt, daß der Pilot jenes Atombomben-Flugzeugs in ein Kloster eingetreten sei, weil er die Last seines Gewissens nicht mehr allein zu tragen vermochte; eine Legende, so schön zu glauben, daß jüngst noch der Domprediger zu Köln diese Kunde der Bekehrung bona fide in den Mittelpunkt seiner Predigt stellte. – Unser Autor Erwin Wickert kam soeben von einer Reise nach Japan und Amerika zurück: er sah Hiroshima und sprach mit dem Atom-Piloten...

Mr. Robert A. Lewis ist heute Personalchef einer großen New Yorker Konfektfabrik. Er ist stämmig, wohlgenährt und hat ein viereckiges, gutmütiges, offenes Gesicht. Wir alle haben dies Gesicht schon bei amerikanischen Besatzungssoldaten gesehen. Als ich ihn um ein Interview für eine Tonbandaufnahme bitte, zögert er und hält mich hin. Dann sagt er, er sei gegen ein Honorar bereit, meine Fragen zu beantworten. Wir einigen uns auf eine Summe.

Ich frage ihn: "Was sahen Sie am 6. August 1945 um 8 Uhr 12?" Er antwortet: "Ich saß am Steuerknüppel der Superfestung Enola Gay. Wir näherten uns Hiroshima in etwa 10 000 Meter Höhe. Wir sahen deutlich die Stadt mit ihren Flüssen und Nebenflüssen, Straßen und Straßenbahnen und unser militärisches Ziel, das Zweite Hauptquartier der Japanischen Armee."

Es fällt Herrn Lewis schwer, alles das anschaulich zu schildern, was er drei Minuten später sah. Er sagt nur immer: "Was wir da erblickten, war mehr, als wir verstehen konnten."

"Aber was dachten Sie denn? Können Sie sich noch erinnern?"