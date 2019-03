G. v. Uexküll

Am 3. August verloren Lettland, am 5. Litauen und am 6. Estland Freiheit und Selbständigkeit. Der Weg zu diesem sowjetischen Ziel war mit gebrochenen Verträgen gepflastert: 1. Artikel 2 des estnisch-sowjetischen Friedensvertrages vom 2. Februar 1920: "Die Sowjetunion anerkennt vorbehaltlos die Unabhängigkeit und Selbständigkeit Estlands und sagt sich freiwillig und für alle Zeiten von den Souveränitätsrechten los, die Rußland gegenüber dem estnischen Volk und Land ... besaß." II. – § 1 des estnisch-russischen Nichtangriffspaktes vom 4. Mai 1932: "Die Vertragspartner verpflichten sich, jeglichen Angriffsakt gegen den anderen zu unterlassen, desgleichen alle Gewaltmaßnahmen, die gegen die Unverletzlichkeit des Territoriums des anderen Vertragschließenden oder seine politische Selbständigkeit gerichtet sind, unabhängig davon, ob solche Angriffe... mit oder ohne Kriegserklärung unternommen werden." – III. Beistand-Pakt vom 28. September 1939 zwischen der Sowjetunion und Estland, der die Unterschrift Molotows und des letzten estnischen Außenministers K. Seiter trägt: "Das Abkommen wird auf keine Weise die souveränen Rechte der Vertragspartner, besonders ihr Wirtschaftssystem und ihre staatliche Ordnung beeinträchtigen."

Zwei "Machtergreifungen" habe ich miterlebt: Die nationalsozialistische in Hamburg und die sowjetische in Reval. In gewisser Hinsicht ähnelten sich beide: Nagelstiefel auf dem Asphalt, starre, ausdruckslose Gesichter unter Uniformmitzen, neugierige oder erschrockene Zuschauer. Die Drahtzieher im Hintergrund waren in beiden Fällen unsichtbar. Was man zu sehen bekam, die SA-Leute oder die Rotarmisten waren nur die Marionetten. Die Männer im Hintergrund zeigten sich erst am Morgen danach: sie winkten von irgendwelchen Baikonen herab und nahmen Huldigungen entgegen. Auf den Barrikaden konnten sie sich schon deshalb nicht zeigen, weil es diese Rudimente der Revolution in unserem Zeitalter nicht mehr gibt.

Damals in Reval, vor fünfzehn Jahren, wir ich nicht nur Zuschauer. Ich telephonierte täglich Berichte über den Einmarsch der roten Truppen, über die Bewaffnung der aus Rußland importierten Zivilisten und die Belagerung der estnischen Kadetten in einem Revaler Schulhaus, die Hissung der roten Fahne auf dem "Langen Hermann", dem alten Festungsturm und Wahrzeichen Revals und über die letzten Worte des Staatspräsidenten Päts – Diese Berichte gingen nach Stockholm und erreichten von dort die großen westlichen Hauptstädte, London, New York, Paris. – Damals wehte über Paris schon die Hakenkreuzflagge, Frankreich hatte kapituliert, und die Schlacht von England stand vor der Tür. Wer achtete auf die erlöschenden Lichter am Strande der Ostsee?

Verhaftungsorgien

Schließlich hielt es die GPU für der Mühe wert, auch das letzte Loch, durch das Nachrichten ins Ausland gelangten, zu verstopfen. Die Berichterstattung über die letzten beiden Akte des baltischen Dramas, die Terrorwahlen mit Einheitslisten und dem "spontanen, einstimmigen" Beschluß der aus diesen Wahlen hervorgegangenen Parlamente, um Aufnahme in die Sowjetunion zu bit:en, wollte sie der TASS-Agentur allein überlassen. Wie war nun alles gekommen? In dem Pakt vom 23. August 1939 hatten sich Ribbentrop und Molotow darüber geeinigt, daß die baltischen Staaten der sowjetischen "Interessensphäre" zufallen sollten. Vier Wochen später verlangte Moskau in ultimativer Form das Recht, in allen drei Staaten Militärstützpunkte und Truppen zu unterhalten. Dennoch spürten die Einwohner dieser Länder damals noch nicht den vollen Ernst der Lage. Sie gewöhnten sich sogar verhältnismäßig schnell an den Anblick fremder Soldaten, um so mehr, als gegen deren Umgangsformen nichts einzuwenden war. Die Rotarmisten, denen ich in Reval begegnete, traten höflich beiseite, wenn es auf dem Bürgersteig zu eng wurde, und boten Damen in der Straßenbahn oder in den Zügen ihren Sitzplatz an. Kavallerieoffiziere mit viel Gold auf Brust und Schultern bewegten ihre Pferde in der schönen Umgebung Revals. Hinter ihnen ritt in gehörigem Abstand der Bursche. Ohne die frischen Erinnerungen an den Überfall der gleichen Rotarmisten auf Finnland hätte man sich gut in der Vorstellung gefallen können: das sind ja gar keine Legionäre der Revolution, das sind ja Menschen und Soldaten wie andere auch. –

Aber das Bild änderte sich rasch. Am 16. Juni 1940 verkündete TASS, die Regierungen Litauens, Lettlands und Estlands hätten ein gegen Moskau gerichtetes Bündnis geschlossen. Die Sowjetunion müsse dieser Gefahr begegnen. Rote Truppen ergossen sich unmittelbar darauf von jenseits der Grenze und von den Stützpunkten an der Küste und auf den Inseln in langen Kolonnen, Panzerwagen an der Spitze, in die Hauptstädte. Die einheimischen Truppen wurden entwaffnet und aus ihren Kasernen entfernt.