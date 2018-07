Inhalt Seite 1 — Auf einen Blick ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf den westdeutschen Aktienmärkten zeichnen sich erhebliche Ermüdungserscheinungen ab. Ursache sind das Abflauen der Spannungen, die sich vor und während der Genfer Konferenz ergaben, und der zum Monatsultimo ohnehin angespannte Geldmarkt,

Die Wiedereinführung der ersten deutschen Aktien an der New Yorker Börse dürfte nicht mehr lange auf sich warfen lassen. New Yorks Börsenprösident hat sich in dieser Hinsicht bereits sehr optimistisch geäußert.

Der Spareinlagenbestand der Bundesbürger hatte bei den öffentlichen Sparkassen schon im Juni die Zwölf-Milliarden-Grenze überschritten. Die in den letzten sechs Monaten verzeichnete Wachstumsquote von 13 v. H. des Bestandes am Jahresanfang (10,74 Mrd.) kann man als ein Symptom für die gesunde Stabilisierung der sparpolitischen Situation werfen.

In Wien bereitet das unvermindert ansteigende österreichische Handelspassivum ernste Sorgen. Das erste Halbjahr 1955 weist im kommerziellen Außenhandel ein Defizit von 2,496 Mrd. S aus, während im ersten Halbjahr 1954 noch ein Aktivum von immerhin 52 Mill. S vorhanden war. Es steht zu befürchten, daß Österreich – neben stärkeren Exportanstrengungen – um eine gewisse Importeinschränkung nicht herumkommen wird.

In den Kaffeeanbaugebieten erwartet man eine ungewöhnlich günstige Ernte. Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß diese ,,Kaffeeschwemme“ die Weltmarktpreise spürbar beeinflussen und daß sich die Verbraucherpreise ebenfalls dieser Entwicklung anpassen. Möglicherweise lassen sich auch steuerliche Maßnahmen zur Hebung des Kaffeekonsums realisieren, was dann wieder den deutschen Exporten nach Südamerika zugute kommen würde. In der Bundesrepublik wird immer noch weniger Kaffee getrunken als im gleichen Gebiet Vorkriegsdeutschlands: 1939 waren es 3 kg je Kopf der Bevölkerung, im vergangenen Jahr aber erst 2,2 kg.