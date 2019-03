Von Ilse Mol zahn

Wenn man von Nürnberg kommend den Bayerischen Wald erreichen will, braucht man vier Stunden mit Umsteigen in Cham und Kötzting, um in Lam am Ende aller Schienen anzulangen. Hier aber beginnt eines der in seiner geologischen wie auch geschichtlichen Struktur eigenartigsten Gebiete Deutschlands.

Die Wurzeln dieses einsamen Waldlandes und der ruhigen Würde seiner Bewohner liegen tiel: einfach gesagt, die Kirche blieb im Dorf! Ihr Geläut hat hier noch vollen Klang, und selbst der Abgebrühteste rückt am Hut, sobald er einem Kreuz begegnet oder an den vielen Totenbretteln vorübergeht, die überall, auch mittel im Wald, aufgerichtet sind. Man lebt mit den Toten und unter dem Kreuz. Den Kindern und allen anderen Hilflosen werden Rechte eingeräumt, die man anderswo mißachtet. Begriffe, wie Krimineller oder Verbrecher, sind unbekannt Niemand stiehlt oder steckt eine auf einsamer Wegen gefundene Geldbörse in die eigene Tasche Von einem Menschen, der die Gesetze bewußt verletzt, und sich strafbar gemacht hat, sagt man als Äußerstes: "Er hoat net guat tuan wulln." Im Bayerischen Wald begegnet man Menschen, die sich von Stifters Waldbauern, Waldgängern, schrulligen Gesellen, Herren und Knechten kaum unterscheiden. Sie sind die Besitzer jener einsamen und abgelegenen Berggasthöfe, wo der Großstadtflüchtige Atem schöpfen und Ruhe finden kann. Ihnen gehören auch die Wälder ringsum. Überall trifft man sie, längs des Weißen und des Schwarzen Regen, talauf, talab, diesseits und jenseits des Großen Arbers mit seinen fast 1500 Metern Höhe, im Bayerischen wie im Böhmischen Wald, in Lam, Lohberg, Sommerau, Schneiderberg und Zwiesel, in Deggendorf, Arrach und Eck bis hin zur Drei-Ströme-Stadt Passau. Sie bevölkern das Land ringsum oder sitzen noch heute einsam, nur auf schwer zugänglichen Wegen zu erreichen, inmitten ihres Hochwalds. Sie bezeichnen sich als unmittelbare Abkömmlinge jener Altgläubigen, die einst aus ganz Deutschland vor den Schweden hierher flüchteten und sich in den Wäldern verbargen, dort, wo sie am unzugänglichsten waren. In diesen Wäldern hatten siesich längst eingerichtet, als der Dreißigjährige Krieg zu Ende ging. Im Tal erfuhr man erst etwas von ihrer Existenz, als siesich einzeln nach dort auf den Weg machten –, die Hirten, Jäger, Glasbrenner –, um den kirchlichen Segen für ihre Heiraten oder Geburten einzuholen. Voll Stolz wird dem interessierten Sommergast die alte Familienchronik gezeigt, wer auf sich hält, besitzt sie. Was aber nicht in der Chronik steht, oder nicht mehr von Mund zu Mund überliefert wird, kann man im Walde selbst nachlesen, der wie kein anderer die Geschichte der "Wäldler" und ihrer Ahnen niederschrieb. Reste von Glashütten findet man im Walde. Versteinte Glasflußreste leuchten in Grün und Blau zwischen Gneis und Glimmerschotter, inmitten von Basalt und Granit schimmert es wie von Edelsteinen auf den schwach markierten Wegen, die zu irgendeinem der beliebten Ziele der Sommergäste führen – nicht zu verwechseln mit jenen "Holzwegen", die keinen Anfang und kein Ende haben. Ihre mitten im Felsgeröll und Gestrüpp plötzlich auftauchende Spur, die eine Zeitlang wie ein Weg durch den dichten Hochwald aufwärts führt, endet ebenso jäh inmitten von Moorlachen, über die sich ein üppiges Moospolster ausgebreitet hat oder in einem Wirrwarr von Felsbrocken und mit ihnen niedergestürzten Bäumen.

Hier sind wir im Reich des Waldbauern, einem Naturschutzgebiet ohne Marke, bizarrer und unbegangener als jenes andere, das am Großen Arber oder um das Zwieseler Waldhaus gelegen ist und sich schon im Bereich des "Staatsforstes" befindet. Dieser, wie auch das im vergangenen Jahre vollständig modernisierte Sporthotel Brennes oberhalb Bayerisch-Eisenstein, gehört nebst Sesselliftbetrieb zur Arberspitze den Hohenzollern – Sigmaringen und wird als die Krone aller Sehenswürdigkeiten des Bayerischen Waldes betrachtet.

In vielen Bussen strömen die Gäste aus den niederbayerischen Kleinstädten herbei, und die Serviermädchen am Großen Arbersee – einem melancholisch düstren Wasser, kreisrund, wie in einem Krater von steil emporsteigenden Wald- und Felswänden eingeschlossen – servieren ihren Gästen auf großstädtische Weise das vorzügliche Menü. Ein paar hundert Meter von dem Restaurant entfernt tritt der Besucher in eine verwunschene Welt: da stehen Urwaldbäume, deren schuppige Wurzeln, gleich den Klauen und Tatzen vorsintflutlicher Saurier, sich um die mächtigen Felsblöcke krallen. Im dichten, nie gerodeten Mischwald, dessen Boden niemals von einem Sonnenstrahl getroffen wird, wo das Herbstlaub des vergangenen Jahres, wenn nicht vieler vergangener Jahre, wie ein dichter gelblich grauer Teppich über dem Urgrund liegt, liegen die Reste überdimensionaler Wurzelgehäuse, fast versteint und voller Durchlöcherungen, die den Plastiken von Henry Moore in nichts nachstehen.

Während der Staatsforst ein "geplanter" Wald ist, in Reviere eingeteilt, die forstamtlich betreut werden, wächst im ursprünglichen Bauernwald alles, wie es will, vielmehr nach dem Gesetz der Natur. Die Bäume werden einzeln gefällt, dort, wo sie reif zum Schlag sind. So wie sie fallen, bleiben die fünfzig bis sechzig Meter hohen Stämme zunächst liegen. Ringsum verstreut liegt auch ihr Geäst, die geschickt entfernte Rindenschale, in deren tiefer Wölbung ein ausgewachsener Mensch bequem Platz findet, während der nackte, riesige Stamm noch zu atmen scheint und die Luft mit einem fast betäubenden Duft erfüllt. Erst im Winter werden die Stämme auf dem Schnee abwärts gezogen, mit Pferd und Kette. Die hohen Stubben läßt man stehen, die Stämme werden hoch abgesägt, weil der untere Teil zuviel Harz enthält, das die Schneidemesser in den Sägemühlen stumpf macht. Weil die Zeit für den Waldbauern keine Rolle spielt, überläßt er es der Natur, diese Stubben zu verarbeiten. Sie stehen da, wie Denkmäler eines weit auseinander gezogenen Gräberfelds inmitten des hohen Baumbestandes, unter dem es bald wieder von winzigen Tannen und Fichten wimmelt, die sich mit schmächtigen Wurzeln an die verwitterten Hügel krallen. Nichts unterbricht hier die Stille an schönen Tagen, als nur zuweilen der Schrei eines Hähers, das Rauschen eines Wasserfalls, während man durch das hüfthohe Blaubeerkraut sich seinen Weg bahnt. Spinnweben hängen zwischen dem mit silbrigen Moos bewachsenen trocknen Tannengeäst, höher geht es über Steingeröll, durch das ausgetrocknete Bett eines Schneeschmelzebachs. Irgendwo fern rauscht immer noch der Wasserfall, während man über seinen Bereich längst hinweggeschritten ist.

Als die eigentliche Reisezeit für den Bayerischen Wald gilt der August und September, wenn die Wiesen den ersten Schnitt hinter sich haben. Das wahre Wesen des Waldes, seine Einsamkeit, seine großartige Selbstbezogenheit, wie auch die seiner Bewohner erlebt man am stärksten in der Vorsaison. Wenn der Speisesaal des Gasthofes, oft ein ehemaliger Kuhstall, noch im Winterschlaf liegt, die tätige Verwandtschaft noch nicht eingezogen ist, wenn alle Mahlzeiten in derSchankstube eingenommen werden, in der das Kruzifix ebensowenig fehlt wie das Weihwasserbecken an der Tür, wenn die Maler das Haus bevölkern und man sich vor frischer Ölfarbe in acht nehmen muß, wenn hin und wieder bei Morgengrauen verwegene Gestalten auftauchen, die sitzenbleiben, Tag und Nacht durchtrinken – und der Wirt verrät flüsternd, daß die da die Grenze genau kennen. Wenn das Leben und Treiben der engeren Familie in der "Kuchen" noch nicht vom Betrieb der Sommergäste zugedeckt wird, dann hat die alte, rührige Oma auch Zeit, ihre Geschichten auszukramen, während man neben ihr auf dem mächtigen Wachstuchsofa in der Küche sitzt. Man versteht sie kaum, weiß aber die Ehre wohl zu schätzen, wenn sie in der Plättstube feierlich den Schrank aufschließt, der eine fürstliche Pracht von Meßgewändern enthält, privates Eigentum der Familie, die in der eigenen Kapelle, die neben dem Haus steht, benötigt werden. Voller Stolz berichtet die Oma in der uralten Sprache der Wäldler von den Schicksalen, von Auf- und Abstieg der Familie – eine dichte Lebensspur. Glück und Leid – sie nimmt es gelassen. Ihr Leben gehört dem Bayerischen Wald, wo es begann und wo es auch einmal beschlossen sein wird.