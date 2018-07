a. v., Frankfurt

Wer einen Weg dem öffentlichen Verkehr übergibt, hat auch für seinen verkehrssicheren Zustand zu sorgen“, erklärte Landgerichtsdirektor Dr. Eldracher als Vorsitzender-der Vierten Zivilkammer des Frankfurter Landgerichts in der Begründung zu einem Urteil, das der Stadt Frankfurt hohe Schadensersatzleistungen auferlegt. Die Stadt hat nach diesem Urteil „schuldhaft ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt und muß deshalb allen unfallbedingten, zukünftigen Schaden ersetzen, auch soweit er über den Rahmen des Reichshaftpflichtgesetzes hinausgeht“.

Am 31. Mai 1951 war auf der verkehrsreichen Hanauer Landstraße ein Lastwagen mit einem Straßenbahnzug zusammengestoßen, der ihm auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Der Lastwagen hatte keinen Raum, auszuweichen. Es gab drei Tote, acht Schwer- und 21 Leichtverletzte, meist Insassen der Straßenbahn. Wegen ungenügender Schadensersatzleistungen haben dann einige der Schwerverletzten die Stadt auf Zahlung weiterer Beträge verklagt. Das Landgericht billigte jetzt der zur Zeit des Unfalles achtzehnjährigen Studentin Ilse Buchert, die bei dem Unfall beide Beine verlor, monatlich 655 Mark Rente und ein in der Höhe noch festzulegendes Schmerzensgeld zu. Auch drei weiteren Klägern wurden Schmerzensgelder und Renten zugesprochen.

Das Gericht stellte fest, daß die Stadtverwaltung durch zahlreiche frühere Unfälle auf der Hanauer Landstraße gewarnt war. Sie hätte daraus lernen und sofort entsprechende Sicherungsmaßnahmen treffen sollen. Die Straße hätte so umgebaut werden müssen, daß eine Gefährdung durch linksseitigen Straßenbahnverkehr nicht mehr eintreten konnte.

dd., Wiesbaden

Der härteste und eigenartigste „Steinbruch“ des Hessenlandes enthält eine Viertelmillion Kubikmeter Beton, von dem zur Zeit täglich 250 Kubikmeter gebrochen und als Baustoff veräußert werden: es handelt sich um das ehemalige „Führerhauptquartier West“ bei Bad Nauheim, das unter seinem Tarnnamen „Adlerhorst“ bekannt geworden ist. Sein Beton, der bisher ein Wiesental verunzierte, ist widerstandsfähiger als jeder Naturstein.

Die Bundesvermögensverwaltung hat den Abbruch einer Firma übergeben, die sich verpflichtet hat, das Gelände wieder in seinen Naturzustand zurückzuversetzen. Etwa drei Jahre wird das dauern. Mitten im Wald ist eine kleine Siedlung für die bei dem Bunkerabbruch Beschäftigten entstanden, So sinkt das Führerhauptquartier Stück für Stück dahin, das eigene Wasser- und Kraftwerk, die Sperrforts, die Bunkerwälle. Wertvolle Metalle finden sich allerdings selten in diesem seltsamen Steinbruch, denn die Altmetallmarder haben in den vergangenen Jahren ganze Arbeit geleistet.