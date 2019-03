Washington, Anfang August

Daß John Foster Dulles auf der Genfer Konferenz so ganz im Schatten von Präsident Eisenhower stand, ist ein Novum für Amerika. Im State Department ist man darüber jedoch keineswegs verstimmt, sondern nimmt diese Tatsache mit stiller Befriedigung zur Kenntnis. Außenminister Dulles war nach der Auffassung einiger seiner Untergebenen in den letzten Monaten allzu redselig und vielleicht auch zu kompromißlos. Nachdem er sich jetzt mit der zweiten Geige begnügen mußte, wird er, so meint man, in Zukunft wahrscheinlich etwas gedämpfter spielen – um so mehr, als Dirigent Eisenhower pointiert die Lautstärke pianissimo angegeben hat. Das wird um so willkommener sein, als Amerikas Berufsdiplomaten im allgemeinen der Auffassung waren, Mr. Dulles sei bisher zuviel in den Schlagzeilen und zu wenig in seinem Amt zu finden gewesen. Das State Department ist nämlich nicht sonderlich gut verwaltet, personell überbesetzt, und es hat sich auch noch nicht davon erholt, daß eine Reihe seiner Mitarbeiter wegen Illoyalität entfernt wurde. Dulles ist jedoch für die Mißstände in dieser Behörde nicht verantwortlich. Sie sind eine Erbschaft der Roosevelt-Ära. Da er aber einen so wesentlichen Teil seines Lebens im Flugzeug verbringt, kann man nicht gerade sagen, daß er viel zu ihrer Beseitigung getan habe.

Das Pentagon ist aus anderen Gründen nicht unglücklich darüber, daß Dulles aus dem Scheinwerferlicht herausgetreten ist. Man ist dort sehr besorgt über die Neigung der Regierung, immer größere außenpolitische Verpflichtungen einzugehen, die schließlich doch von den Militärs garantiert werden müssen. Was immer man zugunsten der NATO, SEATO und der vielfältigen Formen ausländischer Hilfsprogramme sagen mag – in ihrer Gesamtheit sind sie unerhört kostspielig, und sie werden immer noch kostspieliger werden. Das Pentagon hat es satt, sich der gewaltigen Mittel wegen kritisieren zu lassen, die es anfordern muß, um der im State Department geplanten Politik Rückhalt zu geben. Wie der einflußreiche Senator Byrd während der Genfer Konferenz erklärte, hat der amerikanische Köngreß seit dem Ende des zweiten Weltkrieges über 57 Milliarden Dollar (230 Mrd. DM) für Auslandshilfe zur Verfügung gestellt. "Ohne die Staatsschuld, die dadurch entstanden ist", sagte der Senator, "würde die Zinslast im Budget um eine Milliarde geringer sein." Das Haushaltsjahr, das am 30. Juni endete, schloß mit einem Fehlbetrag von weit über vier Milliarden ab, vornehmlich der phantastisch hohen Auslandsausgaben wegen. Wenn der Haushalt nicht einmal jetzt, da die Wirtschaft blüht, auch nur annähernd ausgeglichen werden kann, was soll dann im Fall einer Flaute geschehen?

Das Finanzministerium hat dem Pentagon diese Frage immer wieder gestellt. Die Antwort lautet: Die Sicherheit der Nation läßt eine Verringerung der Militärausgaben nicht zu, solange die Außenpolitik überall auf der Welt militärische Basen erfordert. Das ist eine unausweichliche Logik, und sie hat auf den Kongreß, der zweifellos in der nächsten Sitzungsperiode kurz vor den Wahlen von 1956 die Ausgaben wird zusammenstreichen wollen, starken Eindruck gemacht. Wir sind durchaus für Streichungen, sagt das Verteidigungsministerium, vorausgesetzt, daß gleichzeitig unsere militärischen Verpflichtungen eingeschränkt werden. Aus diesem Grund finden Präsident Eisenhowers Bemühungen um eine Entspannung der Weltlage bei der Armee willige Zustimmung. Im Pentagon wie im State Department begrüßen die Fachleute also die Linie, die der Präsident in Genf eingeschlagen hat. In beiden Ministerien, die nach alter Tradition stolz waren auf ihre sparsame und wirtschaftliche Amtsführung, verspricht man sich hiervon eine Beendigung der Überforderungen, die in letzter Zeit Verschwendung und Mißwirtschaft begünstigt haben.

Die Erleichterung im Parlament und in den Ministerien wird von der öffentlichen Meinung geteilt. Die Unnachgiebigkeit von Dulles hatte den Furchtkomplex immer wieder genährt. Eisenhowers ausgleichendes Temperament hingegen stärkt aufs glücklichste den Glauben an eine bessere Zukunft, der vielleicht die am tiefsten verwurzelte Nationaleigenschaft der Amerikaner ist. Die Amerikaner sind ein geselliges Volk, das Freude hat an guter Kameradschaft und einfachen Vergnügungen. Daher ist auch die Delegation der sowjetischen Landwirte, die jetzt den Mittleren Westen besucht, mit Beweisen spontaner Gastfreundschaft geradezu überhäuft worden. Ihre volkstümliche Art hat die Abneigung und das Mißtrauen den Kommunisten gegenüber vollkommen beseitigt.

Ob Eisenhowers Optimismus weiser ist als Dulles’ Mißtrauen, ist freilich eine andere Frage. Sie steht aber nicht zur Diskussion, denn der Außenminister wird selbstverständlich den Weisungen folgen, die das White House gab. Er tat es bereits, indem er die Verhandlungen mit Rotchina förderte, gegen die er sich so lange hartnäckig gesträubt hatte. Auch dies fand die Zustimmung der öffentlichen Meinung. Felix Morley