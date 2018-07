o. n., Rügenwalde/Bad

Weil im letzten Winter die pommerschen Hotelbetriebe Tausende von Betten in die Kurorte des Riesengebirges abgeben mußten, fehlt es jetzt in den Seebädern zwischen der Insel Wollin und der Danziger Bucht an Unterbringungsmöglichkeiten. Mitten in der Wintersaison vor über einem halben Jahr mangelte es den Hotels im Riesengebirge und dem Glatzer Bergland an Inventar aller Art, besonders an Betten und Bettzeug. Da die Erholungsheime in Ostpommern zu dieser Zeit leer standen, erhielten sie die Anweisung, große Teile ihrer Bestände an die Wintersportplätze auszuleihen. Dabei wurde vereinbart, daß die ausgeliehenen Gegenstände bis zum Frühjahr zurückgegeben würden. Das funktionierte jedoch nicht.

Die erst mit Beginn der Saison eingesetzten Hoteldirektoren – bis dahin wurden die Heime nur von Hausmeistern gehütet – fanden die ihnen übergebenen Häuser meistens nur mit einem Drittel des notwendigen Inventars vor. Bevor die verzweifelten Briefe, die sie an die Kollegen in den Bergen schrieben, beantwortet waren, kamen bereits die ersten Urlauber. Aber auch die nächsten Urlauberwellen, die sich alle 14 Tage ablösen, mußten entsetzt feststellen, daß weder Betten noch Eßbestecke für sie vorhanden waren. Die staatlichen Hoteliers in dem schlesischen Gebirge nämlich reagierten nur zum geringsten Teil auf die Rückgabeforderungen ihrer Seebäder-Kollegen. Bis heute ist nach polnischen Zeitungsmeldungen erst ein Viertel der ausgeliehenen Dinge zurückgegeben worden, so daß die geschilderten Zustände die ganze Saison über im polnisch verwalteten Pommern anhalten werden. Für Zelte, Sofas und andere provisorische Lagerstätten werden von den enttäuschten Feriengästen Liebhaberpreise gezahlt. Viele jedoch verzichten auf die Seereise und fahren nach Süden in die Berge, worauf man dort wiederum nicht eingerichtet ist. Ein Teil der Hotels im Gebirge ist nämlich geschlossen, oder das Personal ist in Urlaub. Der Rest der Häuser ist überfüllt, weil Vorsichtige nach den ersten alarmierenden Meldungen von der See gleich in die Berge fuhren. Und dann wieder gibt es Heime, wo es heißt: „Wir haben leider keine Betten, wir haben sie gerade nach Pommern zurückgeschickt...“