Wenn Sie feststellen, daß Ihr Wirtschaftsgeld – „natürlich, bei den Preisen“ – schneller ausgegangen ist, als es sollte, lassen Sie sich noch lange keine grauen Haare wachsen. Sollen Sie denn die letzten Tage bis zum Ersten ratlos vor der leeren Speisekammer stehen oder eine ärgerliche Auseinandersetzung mit Ihrem Mann riskieren, weil Sie (im Gegensatz zu ihm, versteht sich) angeblich nicht rechnen können? (Was weiß schon ein Mann davon, wieviel allein das Abendessen kostet, das er sich gerade hat schmecken lassen.) Nein, Sie gehen am anderen Morgen genauso selbstverständlich zum Einkaufen wie bisher, auch wenn Sie keinen Pfennig mehr in Ihrer Börse haben. Sie lassen einfach anschreiben. Ihr Kaufmann bedient Sie nicht minder höflich als am Tag zuvor, und Sie sagen höchstens beim erstenmal entschuldigend, daß Sie leider nicht mehr zur Bank gekommen seien. Schließlich sind Sie eine gute Kundin, und „das bißchen Borgen“ – so denken Sie – wird seine Buchführung gewiß nicht durcheinander bringen ...

Sie sind Ihre Geldsorgen losgeworden. Aber für den Kaufmann beginnen sie. Für ihn sieht die Sache nicht so einfach aus. Es nützt ihm wenig, wenn er weiß, daß Sie pünktlich am Ersten die aufgelaufene Summe tilgen werden. Denn Ihr Budget isk durch diese Rückzahlung gleich zu Beginn erheblich vorbelastet, und über kurz oder lang werden Sie von neuem zur Anschreibmethode greifen müssen. Sie zahlen zwar regelmäßig zurück, aber Sie borgen neu mit der gleichen Regelmäßigkeit. Seine Außenstände bleiben daher im Prinzip die gleichen. Hundert Kundinnen, die wie Sie etwa fünfzig bis sechzig Mark „anstehen“ haben, bedeuten für ihn ein Kapital von 5000 bis 6000 Mark, das er nur auf dem Papier des Anschreibheftes besitzt und mit dem er nicht arbeiten kann.

Diese 5000 bis 6000 Mark fehlen ihm, wenn er die Ladenmiete, die Löhne, die Steuern zu zahlen hat, wenn die Lieferanten ihm die Rechnung präsentieren. Kein Grossist gibt ihm auch nur ein Pfund Butter oder Mehl, wenn er statt Bargeld sein eng beschriebenes Borgheft aus der Lade holt. Manche günstige Einkaufschance kann er nicht nutzen, weil er die nötige Summe im Augenblick nicht zur Verfügung hat. Verschlechtert sich außerdem sein Geschäftsgang, kann es geschehen, daß er seine Liquidität verliert, das heißt, seine Verbindlichkeiten nicht mehr im rechten Verhältnis zu seinem flüssigen Kapital stehen. Eines Tages bleibt ihm dann nichts anderes übrig, als bei seiner Bank einen Kredit zu erbitten, den er hoch zu verzinsen hat. Er muß einen Kredit aufnehmen, weil er aus Gefälligkeit – zinslos – kreditierte.

Etwa jede vierte der fünfzehn Millionen Hausfrauen in der Bundesrepublik gehört dem Kreis jener Kunden an, die häufig und meist regelmäßig bei einem oder sogar mehreren Lebensmittelhändlern „in der Kreide stehen“. Auf rund vierMrd.DM werden die Außenstände geschätzt, welche die 182 000 Lebensmitteleinzelhändler im Laufe eines Jahres durch das leidige Anschreiben ihrer Kunden zu verkraften haben – eine Belastung, die kein anderer Zweig des Einzelhandels in diesem Ausmaß zu tragen hat. Selbst die in den letzten Jahren erheblich angestiegenen Ratenkäufe bleiben hinter dem millionenfachen „Lebensmittelkauf auf Pump“ weit zurück. Denn im Vergleich zu den vier Milliarden der „unechten Kreditgeschäfte“, wie die Fachleute das Anschreiben nennen, beträgt die durchschnittliche Jahressumme der regulären Abzahlungsgeschäfte „nur“ rund zwei Mrd. DM.

Es wird also etwa doppelt so viel angeschrieben wie auf Raten gekauft. Exakte Vergleiche zu den Verhältnissen der Vorkriegszeit fehlen. Die Verbände des Lebensmitteleinzelhandels sind jedoch, auf Grund jahrelanger Beobachtungen der Ansicht, daß die Unsitte des Anschreiben gegenüber früher erschreckend zugenommen hat. Sie bezweifeln auch, daß in jedem einzelnen Fall eine ernste, akute Notlage zu dieser Einkaufsmethode zwingt: Bequemlichkeit, Nachlässigkeit, mangelndes Einteilungsvermögen oder zu starke Belastungen durch mehrere, gleichzeitig laufende Abzahlungsverträge sind ihrer Meinung nach die wirklichen Gründe, wenn Sie Ihren Kaufmann bitten, daß er ihnen die Summe bis zum nächsten Zahltag „stehen“ lassen möge.

Entsprechende Untersuchungen haben ihrer Skepsis Recht gegeben. In Nordrhein-Westfalen ging man vor einiger Zeit der Frage einmal auf den Grund, welche Hausfrauen und vor allem warum sie sich regelmäßig die bequeme Anschreibmethode zunutze machen. Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, daß nur in einer relativen Minderzahl der Fälle unvermutet eingetretene wirtschaftliche Schwierigkeiten, hervorgerufen durch Krankheit, Tod oder plötzlichen Verlust des Arbeitsplatzes, Anlaß zu dem zinslosen Kreditgeschäft an der Ladentheke sind. Meistens wird die Gefälligkeit des Kaufmanns an der Ecke mit der größten Selbstverständlichkeit dann in Anspruch genommen, wenn man sich in den Textil-, den Möbel-, den Elektro- oder den Motorradgeschäften ein paar Straßenzüge weiter finanziell „übernommen“ hat und sich nun bis zum nächsten Ersten durchlavieren muß.

Zur Zeit der Erhebungen standen 28 v. H. aller Haushaltungen bei irgendeinem Lebensmittelhändler in der Kreide. Auf die einzelnen Bevölkerungsschichten übertragen, erwies sich, daß von der Gruppe des gehobenen Mittelstandes 12,2 v. H., von den Arbeitern und Angestellten 31,6 und von den Pensionären, Rentnern, Arbeitslosen und unselbständig Beschäftigten 39,3 v. H. zu dem großen Kreis der Borgkunden gehörten. Das Anschreiben ist also nicht auf die minderbemittelten Bevölkerungsgruppen beschränkt. Die „pumpende“ Hausfrau ist überall zu finden, selbst dort, wo das Einkommen des Mannes ein schuldenfreies Wirtschaftsbuch gestatten würde.